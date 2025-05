Trumpův vzkaz Evropě: Hrajte férově, nebo zaplaťte

Anketa Bude-li vládu sestavovat hnutí ANO, kterého partnera v ní chcete vidět nejvíce? SPD a spol. 57% STAČILO! 32% Motoristé sobě 5% ODS 0% STAN 3% SOCDEM 0% Nechci, aby vládu sestavovalo ANO! 3% hlasovalo: 10987 lidí



Na pozadí amerického dočasného snížení cel o polovinu – které by mohlo skončit, pokud se do 8. července nepodaří dosáhnout dohody mezi Bruselem a Washingtonem – se totiž neuskutečnila žádná výjimka pro evropské vývozce oceli, hliníku a automobilů a ti tak aktuální čelí clům až ve výši 25 %.



Evropská komise proto již v první půli květnu navrhla protiopatření až ve výši 95 miliard eur amerického dovozu, která zavede, pokud jednání s USA nepřinese odstranění zvýšených cel uplatňovaných Američany i na automobilový průmysl. Dle agentury Reuters se EU v případě ztroskotání jednání zaměří na americké víno, bourbon a další lihoviny či také ryby, letadla, auta a autodíly, chemikálie, elektrická zařízení, zdravotnické výrobky a stroje.



Dle Evropské komise tato tvrdá reakce na americké kroky proti společnému obchodu není aktuálně na stole, jelikož Brusel chce se Spojenými státy vyjednat řešení, jedná se však o přípravu pro případ, kdy by se v červenci s USA dohoda nezdařila.

Fotogalerie: - Odhalení Trumpa

Komise uvádí, že se aktuálně americká cla nyní vztahují na 70 % obchodu, proudícího z EU do USA, a při případném uvalení cel, nad kterými Američané přemýšlejí, by se tento podíl mohl zvýšit až na 97 %.



Podle ekonomického poradce Donalda Trumpa a jednoho z „otců“ aktuální ochranářské politiky Spojených států Petera Navarra však mají mít zvýšená cla na Evropu v oblasti automobilového průmysl své opodstatnění. „Přemýšleli jste někdy, proč nevidíte Ford Mustang, Jeep Wrangler nebo Chevrolet Silverado projíždět Paříží, Římem nebo Berlínem? Není to proto, že by Evropané nemilovali americká auta. Je to proto, že Evropská unie zmanipulovala hru,“ tvrdí.



Navarro míní, že to dokládá, že EU měla nastavená 10% cla na americká auta, kdežto USA si před Trumpem „účtovaly z těch svých jen 2,5 %“.

Start with tariffs.

The EU slaps a 10% tariff on U.S. cars.

Before Trump, our country only charged 2.5% on theirs. pic.twitter.com/8OA9CPk4At — Peter Navarro (@RealPNavarro) May 16, 2025

Právě uvedená cla EU, dle dřívějších slov eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče, by byla ochotna v rámci jednání snížit. „Tohle je něco, o čem jsme připraveni diskutovat,“ avizoval Šefčovič již v únoru.



Problém však je podle Navarra nejen se samotnými cly. „Pak přicházejí na řadu evropské NECELNÍ bariéry, jejichž cílem je blokovat vjezd amerických vozidel a chránit evropské automobilky,“ zmínil daň z přidané hodnoty ve státech Evropské unie. „Ta na hranicích zatěžuje americká auta skrytou 19% daní. Evropští vývozci mezitím neplatí Spojeným státům žádnou DPH. Výsledek? Mercedesy a BMW zaplavují naše trhy svými vozy – zatímco americké vozy jsou cenově vytlačovány z Evropy,“ míní Navarro, čímž kritizoval, že v Evropě je vyšší zdanění než v USA, což doléhá na veškeré zboží, americké automobily nevyjímaje.



„V roce 2024 měly USA s EU obchodní deficit ve výši 236 miliard dolarů. Byla to jednosměrná ulice, kde Evropa vyhrávala a Amerika prohrávala,“ míní poradce Trumpa, že je problém také v tom, že do USA z Evropy proudilo více výrobků než z Ameriky k nám. „Ale teď Amerika BOJUJE. Během prvních 100 dnů prezident Trump zavedl reciproční cla a 25% clo na dovoz automobilů a autodílů z EU,“ dodal.

In 2024, the U.S. had a $236 BILLION trade deficit with the EU.

It's been a one-way street, with Europe winning and America losing. pic.twitter.com/SVDnhVqYHx — Peter Navarro (@RealPNavarro) May 16, 2025

„A Trumpova cla fungují. Evropští výrobci automobilů se hlásí k jednacímu stolu. Poprvé po desetiletích bojujeme o VÍTĚZSTVÍ. Poselství prezidenta Trumpa je jasné: Hrajte FÉROVĚ, nebo zaplaťte,“ doplnil.

For the first time in decades, we're fighting to WIN.

President Trump's message is clear:

Play FAIR or PAY the price. pic.twitter.com/3B5CYzdIrJ — Peter Navarro (@RealPNavarro) May 16, 2025

Právě automobiloví výrobci se kvůli navýšení cel ze strany Washingtonu skutečně ozývají. Německá stanice DW upozornila, že Trumpova cla na automobily zasáhla evropské i americké výrobce, a těžké časy zažívá kvůli politice Bílého domu i Německo.



DW uvádí, že mnoho evropských automobilek, včetně německého Mercedesu, pozastavilo nebo snížilo celoroční finanční výhledy, přičemž svůj krok částečně připisují obchodním clům, která Trump zavedl. „Za předpokladu, že současná obchodní politika bude pokračovat, (zisk před úroky a zdaněním) a volný peněžní tok průmyslového podniku, stejně jako upravené výnosy z prodeje vozů Mercedes-Benz Cars a Mercedes-Benz Vans, budou negativně ovlivněny,“ uvedl Mercedes ve svém prohlášení.



Stefan Bratzel, ředitel Centra pro automobilový management (CAM) se sídlem v německém Bergisch-Gladbachu, upozornil, že německé automobilky čekají problémy s tím, jak se kvůli clům v USA začne zdražovat, a tamní spotřebitelé si nebudou moci dovolit utrácet za dražší vozy. „Nakonec budou ceny muset jít nahoru. Poptávka v USA v důsledku toho klesne, a s ní i tržby a zisky,“ řekl pro DW.

