Adámková (ANO): Vyškrtnutí chráněného distribučního systému nahrává monopolním strukturám

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, dámy a pánové.

Nutno si říci, že když člověk čeká, tak se i dočká. Takže už samozřejmě mé vystoupení bude poněkud modifikované, protože mnozí kolegové se dotkli témat, která jsem chtěla otevřít nebo na která jsem chtěla hovořit. Takže začnu od konce. Děkuji paní zpravodajce, že objasnila ten legislativně technický návrh, protože ten byl nejasný už jenom proto, že to uvedení bylo nejasné, že tedy něco prošlo Senátem, a my to teprve máme tady do toho zapracovat. Takže to děkuji, evidentně je to v pořádku a nebudu se k tomu vracet.

Nicméně k čemu se vrátit musím a opravdu jsem tady neslyšela to jasné vysvětlení je, že malé lékárny samozřejmě mají řadu připomínek. A nejspíše oprávněných, uvidíme. A pak si je třeba říct pravdu, že tento zákon neřeší žádný nedostatek léků na našem trhu, které tam nejsou. Tento zákon poněkud precizuje ten celý postup a tak dále, ale u léků, které samozřejmě na trhu jsou. Zákon se nezabývá tím, že léky, které nejsou, nějakým způsobem bude více získávat nebo podobně. Prostě to v tomto zákoně nenajdeme. Chtěla bych se zeptat, a tady i pro kolegy, kteří nejsou v centru dění, ne každý se zabývá výdejem léků a není farmaceut, tak se objevuje několik nejasností. (Silný hluk v sále.)

Za prvé. Lékárníci tvrdí, a teď budu citovat z toho, co píší, že se říká: Současný zákon o léčivech -

Děkuji, paní místopředsedkyně. Nemám takový hlasový fond, abych tohle zvládla. - řeší a zajišťuje rovnoměrné dodávky do všech lékáren a není třeba ho spravovat. Lékárníci se domnívají, že to je chyba, protože dodávky léků, které jsou v nedostatku, a léků, kterých je dostatek, jsou dva rozdílné soubory. Léků v nedostatku se tato novela i dle lékárníků skutečně věnuje, zmiňuje třeba povinnost distributora dodat lék do dvou pracovních dnů, ale upozorňují znovu, že pouze u léků, které budou mít příznak omezená dostupnost, nikoliv u léků v běžném režimu. Čili domnívají se, že tady to vypadlo a že ta formulace není jasná. Protože u těch léků, kde je běžný režim, naopak ta povinnost do dvou pracovních dnů vypadla. Takže jim toto není jasné.

Ten předpokládaný chráněný distribuční kanál se věnuje těmto lékům, které má distributor normálně skladem a potřebuje obdržet bez vytáček do lékáren potřeby pro pacienty. Další věc, která je, upozorňují na to, že ten opakovaně tam zmiňovaný někdy tedy reexport a podobně, tak tvrdí, že to není dobře uvedeno, že to není pravda, že ty reexporty jsou evidentně v tom chráněném distribučním systému výslovně zakázané. Čili to bychom tam vůbec neměli najít a předpokládám, že tak to i tedy chápou. A to, co tvrdě kritizují, je, že vyškrtnutí chráněného distribučního systému v té novele jasně nahrává monopolním strukturám a pouze jednomu distributorovi. Čili domnívají se, že opět zavedení zavede pro lékárny svobodnou možnost volbou distributora a posílí se konkurence. A jinak je nepravdou, že jej nelze vymáhat, protože ho vymáhat samozřejmě lze jinak.

Co se týče dalších věcí, tak na veřejném slyšení lékárníci s poslanci, zástupci komory a tak dále tvrdí, že tam nedošlo k žádnému rozporu a že všechny jejich připomínky víceméně byly přijaty. Takže tady je potřeba tak to vzít také v potaz. A dále chtějí vysvětlit, proč se tvrdí, že nelze kontrolovat plnění povinností v chráněném distribučním systému. Tvrdí, že opak je pravdou, protože hlášení o výdejích na Státní ústav pro kontrolu léčiv a možnost kontroly těchto hlášení výrobcem je celý řetězec povinností výrobce, distributor, lékárna a že je snadno zkontrolovatelný. Předpokládám tedy opět, že to byla jenom nejasná formulace.

No a poslední, kde mají velký problém, je tvrzení, že zamezení legálního reexportu je v rozporu s volným pohybem zboží v Evropské unii. A tady tvrdí, že Ministerstvo zdravotnictví je ve zcela jasném rozporu samo se sebou, neboť na jedné straně tvrdí, že bude problém s navýšením reexportu, na druhé straně, že reexport je zakázán. Nerozumí tomuto tvrzení a chtěli by jej lépe vysvětlit. Domnívají se, že vysvětlení je takové, že v chráněném distribučním systému v režimu veřejné služby se do něj distributor hlásí dobrovolně a zavazuje se, že do konkrétních lékáren bude dodávat podle potřeb pacientů těch lékáren.

Čili z tohoto systému je vyvést léky zakázáno, objednané léky lze distribuovat pouze v režimu výrobce, distributor, lékárna, pacient. Čili to je jasné a musí být primárně uspokojen český pacient. Takže celá tato nejasnost, pravděpodobně formulační, vede k tomu, že lékárníci cítí velké omezení možnosti zásobovat naše pacienty léky. Domnívají se, že současně v tom návrhu, že prostě je řada věcí vypuštěných ne správně, a předpokládám, že jim to bude vysvětleno, a samozřejmě nám tím pádem také.

Jinak. Co se týče potřeby pacientů, musí být zajištěny pomocí chráněného distribučního systému. Tuto skutečnost konstatoval ÚOHS v sektorovém šetření, kdy jednoznačně řekl, že není možné zavádět plošné opatření pro všechny distributory. Samozřejmě musí toto být známo Ministerstvu zdravotnictví, SÚKLu a předpokládám také, že velmi dobře je.

Co se týče těch směrnic formulovaných dodávek platí na území Evropské unie stejně třeba Německo, Francie, Portugalsko, Belgie a Maďarsko, a pokud je známo, tak zatím v těchto zemích nebylo zahájeno žádné řízení ze strany Evropské komise a nebyla tam udělena žádná sankce. Čili je třeba říci, že některé argumenty nejsou pravděpodobně dobře formulované a je to škoda, protože ve třetím čtení už by toto tedy mít lékárníci jako nejasnost neměli. Jinak jenom chci upozornit, že grémium majitelů lékáren zastupuje členy při jednání se státní správou, zdravotními pojišťovnami a samosprávou, je připomínkovým místem legislativního procesu ve vnějším připomínkovém řízení a je pro mě divné, že tedy ten zákon nebyl podle jejich připomínek řádně upraven. Oni zastupují 734 majitelů lékáren, to je 852 kamenných lékáren. Čili to není žádný stánek, kde by někdo něco distribuoval. A samozřejmě cítí tam velkou nejasnost. A ta poslední aktuální petice za zajištění rovného přístupu v dodávkách léčiv, podepsalo ji 462 majitelů, kteří provozují 602 českých lékáren.

Musím říci, že pro mě je ne úplně dobré tedy vidět, že lékárníci vidí tolik chyb na zákonu, který je již ve třetím čtení, který samozřejmě, jak říkám znovu, zásadním způsobem neupravuje eventuální nedostatek některých léků na našem trhu. A byla bych ráda, kdyby toto měli jasně vysvětleno tak, aby nevznikaly pochyby, protože bohužel my samozřejmě chceme, aby ta spolupráce, a to říkám pro všechny kolegy, kteří tam nejsou, spolupráce lékař - lékárník, musí být jasná a těsná, protože lékař léky předepisuje, vybírá to nejlepší pro pacienta, co má. A už velký ústupek tady byl v tom, že lékárníci samozřejmě jsou vysoce gradovaní odborníci a mohou vydat lék, který má stejnou účinnou látku, ale upozorňuji, že nikoliv kompletně stejný lék. Tam je řada balastních produktů, které se přidávají, aby se mohla udělat pilulka, mastička a tak dále, které nejsou shodné s tím lékem, který byl dán jako originál. Tato generika mohou mít změny, čili bylo by dobré, aby tady nebyly žádné nejasnosti, protože my velmi dobře víme, že i v případech, kdy je vydáno generikum správně podle toho, je to účinná látka, tak ta účinnost nemusí být stejná pro ty balastní přidané látky. Mohou tam být alergické reakce a podobně.

Takže to, co bych já slyšela ráda, je, jak vyřešíme nedostatek některých léků na českém trhu, což tento zákon vůbec neřeší. To popsání je preciznější, to bezesporu ano, ale ty nejasnosti s lékárníky mně ve třetím čtení vadí a domnívám se, že ta komunikace tedy pravděpodobně nebyla dostatečná.

Děkuji.

