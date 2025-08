Prokop: K čemu USA použijí NATO? Velká válka a Ukrajina jako varování

Máme jen pár týdnů do voleb, vystavme tedy naší vládě jakési vysvědčení. Co se za ty téměř čtyři roky povedlo, a co naopak? V tomto směru, podívejme se i na naši opozici…

Z hlavy mne napadá jen jedna jediná věc, která se této vládě povedla, a tou je dětský certifikát, který by měl zamezit tomu, aby jednou odsouzení pedofilové mohli znovu pracovat s dětmi. Veškeré další kroky této vlády byly ale zcela katastrofální a doplatili na ně běžní pracující občané, důchodci a studenti. Pracujícím zvedla vláda daně, důchodce okradla na valorizacích a studentům pokrátila slevu na jízdné. V zahraniční politice to je ještě horší – byla schválena obranná smlouva s USA, díky níž si tady Američané budou moct zdarma zřídit základnu a uskladnit si na ní, jakékoliv zbraně budou chtít. Pokračuje vazalství vůči Bruselu, které vyvrcholilo schválením emisních povolenek pro domácnosti, které můžou podle některých odhadů znamenat navýšení výdajů pro rodiny až o 80 000 korun ročně v moment, kdy se s povolenkami začne volně spekulovat. Vzhledem k tomu, že už nyní máme dva miliony lidí ohrožených příjmovou chudobou, to bude znamenat sociální armageddon.

Už minule jsme mluvili o takzvané bitcoinové kauze, co říkáte na její vývoj?

Dopadlo to tak, jak jsme asi my všichni normálně uvažující občané čekali. Decroix byla vyslána na Ministerstvo spravedlnosti, aby celou věc zametla pod koberec. Pseudo akce, jako bylo zveřejnění časové osy či to podivné odvolání koordinátora Uhlíře a neochota vytvořit slibovanou zprávu, jsou toho jasným důkazem. Vidíme tedy, že pravda bude moct vyjít najevo až po volbách, a to jenom v případě, že se podaří zvítězit opozici.

Na svém facebookovém profilu jste rozebral, cituji, „jak nás okrádá nadnárodní kapitál“. Můžete to prosím rozebrat i pro naše čtenáře?

Velmi dobře to popsala ekonomka Švihlíková ve svojí knize „Jak jsme se stali kolonií", kterou můžu vašim čtenářům vřele doporučit. Zhruba od roku 2011 z naší republiky nejrůznější zahraniční korporace odvedou více peněz na dividendách, než zde investují. Podle oficiálních čísel jde o částku 300 miliard, reálně to ale může být víc než 500 miliard. A je při tom jedno, jestli ekonomika roste anebo jestli je v krizi – ty společnosti si vždy dohlédnou na to, že si to „svoje" odsuď vysají. Jenže to jsou peníze, které vydělala česká práce, peníze, za které si akcionáři těchto zahraničních firem koupí nové jachty a vily, ale které pak tady v České republice citelně chybějí – chybějí ve školství, ve zdravotnictví, v infrastruktuře. Hnutí Stačilo! proto usiluje o to, zastavit toto okrádání a zajistit, aby co nejvíce hodnoty, které vytvoří česká práce, také zůstalo v České republice a mohlo sloužit jejich občanům. Máme na to dva nástroje – proti korporacím, co zde mají své montovny, použijeme zvyšování minimální mzdy a proti bankám nasadíme sektorovou daň.

Velmi rázně jste se u příležitosti telefonátu našeho ministra zahraničí s jeho izraelským protějškem vyjádřil k situaci v Palestině. Co tedy říci k tomu, co se odehrává v Pásmu Gazy? A co v tomto směru říci k postoji naší vlády?

V Gaze právě probíhá účelově vytvořený hladomor – záběry vychrtlých dospělých a dětí, co lze dohledat, jsou naprosto strašné. Izrael využívá podle řady mezinárodních organizací hlad jako válečnou zbraň a jeho cíle nyní jsou již zcela jasné – izraelský premiér Netanjahu neprovádí žádnou sebeobranu, oficiálně chce Pásmo Gazy obsadit, přeživší odsunout a uvolněný „životní prostor“ kolonizovat Izraelci. Musíme si uvědomit, že Izrael, jak jsme jej znali před 20, 30 lety již neexistuje. Vzhledem k demografickým změnám politicky posílily krajně pravicové strany podporované ultraortodoxními židy a politika těchto stran je postavená na nenávisti vůči všem Palestincům bez rozdílu. Tady v České republice si to vláda ale nechce uvědomit. Proizraelská lobby je velmi mocná, a navíc naši vládní představitelé jsou zvyklí kopírovat zahraniční politiku USA, která byla vždy vůči Izraeli extrémně vstřícná. Rozpadá se ale tak definitivně iluze o tom, že Česká republika vede nějakou lidskoprávní diplomacii. V přímém přenosu vidíme ty dvojí metry – představme si reakci českých politiků, kdyby se ukázalo, že Rusové úmyslně blokují dodávky potravin pro obyvatelstvo východní Ukrajiny. Ale když to dělá Izrael, tak všichni hrobově mlčí a sem tam někdo vydá pár opatrných slov.

V minulém rozhovoru jste také vysvětloval, proč nesouhlasíte s tím, aby šlo na obranu pět procent HDP. Stačilo! má mimo jiné v programu také referendum o vystoupení z EU a z NATO. Nebylo by právě vystoupení z NATO nebezpečné v tuto chvíli, když se podíváme, co se děje na Ukrajině a právě třeba také kolem Izraele a Palestiny…?

Právě naopak. Nebezpečné je v NATO setrvávat. Američané vyvíjejí již řadu let snahu Alianci zapojit víc do dění v oblasti Indopacifiku, i když to vzhledem k charakteru Severoatlantické aliance na první pohled nedává smysl. Chtějí si ale tak zajistit dostatek spojenců pro případný konflikt s Čínskou lidovou republikou. Takový konflikt by byl neuvěřitelně ničivý a stejně zbytečný jako byl masakr 1. světové války. Pokud se nechceme nechat zatáhnout do velké války, tak musíme z NATO vystoupit a prosazovat politiku aktivní neutrality. Ukrajina je pak dalším argumentem proti setrvání v NATO – ruská invaze byla vyprovokovaná rozšiřováním Aliance směrem k ruským hranicím. Proti tomu rozšiřování na začátku 90. let protestovalo víc než sto amerických politologů a odborníků na mezinárodní vztahy, ale jejich varování vyslyšena nebyla a za tuto chybu se nyní platí ukrajinskou krví.

Když jsme u té Ukrajiny, jak vidíte vývoj situace ohledně války a co říci k nedávným demonstracím? Jak vnímáte v současné době pozici prezidenta Zelenského ať už přímo na Ukrajině, tak i z pohledu Západu?

Ukazuje se, že Ukrajina je stále stejný zkorumpovaný stát. Když byl odvolán ministr obrany na začátku tohoto roku kvůli korupci, tak to mainstream vydával za důkaz efektivity ukrajinských protikorupčních snah. Jenže pokus Zelenského připravit protikorupční orgány o jejich nezávislost v moment, kdy začaly vyšetřovat oligarchu Tymura Mindiče, který je Zelenského blízký přítel, ukazuje, jak skutečně zásadní problémy Ukrajina má. Stále více Ukrajinců se ostatně podle průzkumů obává, že jejich země směřuje k autoritářství – všimli si toho pozdě, ale přece jenom. Jenže dokud bude trvat válka, není jak Zelenského odvolat a on má díky svým mimořádným pravomocím a loajální tajné službě stále mnoho nástrojů, jak chránit sebe a své sponzory. Právě teď by obyčejní Ukrajinci a Ukrajinky měli tlačit na ukončení války, aby mohly proběhnout odkládané prezidentské volby.

A co Trumpovy kroky k ukončení války na Ukrajině? Ten uvedl, že Moskvě zkracuje časovou lhůtu, kterou jí dal na ukončení války, jinak hrozí drastickými ekonomickými opatřeními…

Mnozí liberálové tvrdili, že Trump půjde Rusku na ruku – jak vidíme, tak to není pravda. Donald Trump tvrdě prosazuje americké zájmy. A vzhledem k jeho snaze přeorientovat NATO proti Číně chce ukrajinský konflikt co nejdříve ukončit. Nemyslím si ale, že Ruská strana kvůli těmto silným prohlášením přijme nějaký mírový návrh nadiktovaný ve Washingtonu.

EU a USA uzavřely dohodu o clech. Co k ní říci? Je kritika, která z některých míst na adresu von der Leyenové zazněla, podle vás oprávněná?

Ta kritika samozřejmě oprávněná je. Výsledná dohoda je silně pro EU nevýhodná a znovu to ukazuje to, co se ví, ale nahlas neříká – totiž že von der Leyenová je špatná politička, špatná vyjednavačka. Ta dohoda znamená pro pracující napříč Unií větší cenu spotřebního zboží a ohrožení řady pracovních míst. Obávám se ale, že to ty „špičky“ EU nezajímá. Vrcholní eurobyrokrati finančně žijí v úplně jiném světě a jejich schopnost vžít se do obyčejného občana je nulová. Nezapomínejme, že EU od samého začátku byl projekt elit, nešlo o něco, co by vzniklo zezdola na popud širokých mas občanů. Dalším zásadním problémem té dohody je, že kvůli ní musíme stále odebírat předražený americký zkapalněný plyn – a já se ptám, co se stalo se všemi těmi řečmi o tom, jak musíme být strategicky autonomní jako Evropa? Ukázalo se, že šlo o další fráze a prázdné sliby z Bruselu, které nepřežily srážku s geopolitickou realitou. Všechno to nám ukazuje, že je nejvyšší čas se občanů zeptat, zdali má cenu být i nadále součástí EU.

