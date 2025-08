Tyto hranolky za 250 korun. Jedině v centru Prahy. Rubeš odhalil další hnus

Za úspěšným kanálem „Kluci z Prahy“ stojí Janek Rubeš a Jan Mikulka, dvojice tvůrců, která se dlouhodobě věnuje tzv. turistickým pastím v centru hlavního města. Jejich cílem je odhalovat nepoctivé praktiky podnikatelů a přispět k tomu, aby byla Praha poctivější a přívětivější nejen pro místní, ale i pro návštěvníky ze zahraničí. Jejich videa sledují tisíce lidí včetně cizinců, ať už jde o zásahy proti přemrštěným cenám taxi služeb, šmejdům ve směnárnách nebo podnikům, které klamou zákazníky. Jejich YouTube kanál má 685 tisíc odběratelů. Anketa Prospěla někdy ODS České republice? Ano, za Klause 12% Ano, za Topolánka 0% Ano, za Nečase 1% Ano, za Fialy 1% Ne, nikdy 86% hlasovalo: 10005 lidí

Janek Rubeš se ve svém nejnovějším videu vydal na místo, které patří mezi nejhůře hodnocené podniky v Praze. Nachází se u Čechova mostu, na konci luxusní Pařížské ulice, a přestože jde o nenápadné bistro pod mostem, ceny tu překvapily i zkušeného reportéra.

„Tohle je podle mě jedno z nejdražších míst, které jsem v Praze kdy viděl,“ komentoval Rubeš situaci přímo na místě. Rubeš předně vysvětluje, že se vše odehrává na pražské náplavce – ovšem ne na té známé, kde se konají farmářské trhy, kde je mnoho kaváren, restaurací a barů, ale na náplavce, která slouží především pro turisty. Právě zde totiž dochází k nalodění na vyhlídkové plavby a v poměrně širokém prostoru je jen jedna kavárna, kde si mohou cestující něco koupit, pokud dorazí dřív než jejich loď. I díky tomuto monopolu na občerstvení si podnik může diktovat extrémně nevýhodné ceny.

Pro testovací návštěvu podniku využil Janek Rubeš pomoc svého britského kamaráda, kterého vyslal „na průzkum“ – objednat si kávu a hranolky, aby z první ruky zjistil, jak podnik zachází s cizinci a co si za běžné položky účtuje.

Po zaplacení účtu ve výši 850 Kč – tedy zhruba 34 eur – se Janek Rubeš a jeho britský kamarád Duncan pouštějí do podrobné analýzy toho, co vlastně za tuto částku dostali. „Děláš si ze mě prdel? To je jako oběd pro dva. Zaplatit 34 eur za malé hranolky, malé pivo a opravdu špatnou kávu je naprosté šílenství,“ hrozí se Duncan.

Na samotné jídlo a pití přidává i osobní hodnocení. Kečup prý chutnal výborně, naopak hranolky byly podle něj přesmažené a majonéza naprosto bez chuti. Celkový dojem nedokázala zachránit ani obsluha, která byla podle jeho slov „nic extra“.

Malé pivo tu pořídil za 160 korun, údajně 450gramová porce hranolek jej vyšla na 250 korun, cappuccino pak na 255 korun. Ceny, které by v jiném podniku znamenaly večeři pro dva, tady pokryjí jen lehkou svačinu.

„Dostal ode mě 3 000, vrací mi 2 150. Celková útrata 850 Kč. Ale původně to stálo 745 korun. Duncan řekl, ať paní přidá 10 %, což paní udělala. Takže když přidáte 10 % k 745 korunám – kdybyste to nevěděli – je to 850 korun. Řekněte to vaší učitelce na matematiku,“ uvádí Rubeš na kameru.

Rubešův britský přítel dodává srovnání z domova. Podobné občerstvení – tedy káva, pivo a hranolky – by ho ve Velké Británii stálo v přepočtu zhruba 285 korun.

Nejčastějším argumentem v ospravedlňování vysokých cen v turistických lokalitách je přitom vysoký nájem, ani ten u tohoto podniku podle Rubeše neobstojí: „Určitě ten nejhlavnější argument, proč jsou někde vysoké ceny, který často slýchávám, je, že je tam vysoký nájem. Ale místo se nachází v pilíři, stejně jako most patří městu a město účtuje pronájem tohoto prostoru 24 000 Kč měsíčně,“ uvádí. A dodává s nadsázkou: „Tenhle den mají zaplacenej.“

Rubeš se následně pustil do rozhovoru s obsluhou této restaurace. Paní za pultem mu vysvětlovala, že podnik je zaměřen převážně na turisty a že důvodem vysokých cen má být údajně vysoký nájem. Rubeš se podivil – z veřejně dostupných dat totiž ví, že měsíční nájem za tento prostor činí 24 tisíc korun. Když tuto částku obsluze sdělil, ta jen překvapeně reagovala: „Fakt, jo?“ Následně se jí zeptal, zda si někdy sama dala pivo za 150 korun. Odpověď byla stručná a výmluvná: „Ne.“

Poté přes telefon oslovuje i samotnou provozní restaurace. Paní se hájí tím, že podnik nic zpětného neprodává, a naopak prý servíruje velké porce. Rubeš se nad celou situací pozastavuje a zpochybňuje jak uváděnou gramáž, tak velikost porce hranolek, kterou Duncan dostal. Rozhodně neodpovídaly deklarovaným 450 gramům. „Porci jsme viděli. Nevím, jestli odpovídala ceně 250 Kč za hranolky,“ komentuje. Navíc upozorňuje, že za kečup a majonézu zaplatili zvlášť po 40 korunách. Obsluha mu oponuje, že šlo o půl kila hranolek.

V souvislosti s cenami Rubeš upozorňuje i na nepoměr v porovnání s cenou samotné vyhlídkové plavby, na kterou zde turisté čekají. Hodinová plavba s proseccem nebo drobným občerstvením stojí zhruba 600 korun. O to víc zarazí, že malé pivo, káva a hranolky v přilehlém bistru vyšly na 850 korun, tedy více než samotný zážitek z plavby po řece.

K tomu Rubeš mimo jiné podotýká, že kdyby někdo na známé pražské náplavce prodával cappuccino za 250 korun, okamžitě by to bylo téma pro média. „Kdyby na pražské náplavce, na té, co všichni známe, někdo prodával cappuccino za 250 korun, tak se vsadím, že to bude v televizi a v médiích. Ostatně kdybych psal článek a byl novinář a psal bych o tomto místě, tak bych napsal: Cappuccino za 250 korun na pražské náplavce. To by lidi zajímalo. Jenom nesmíte specifikovat, že to je jiná náplavka než ta známá,“ dodává ve videu ironicky.

