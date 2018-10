Bartoš (Piráti): Zákon o právu na digitální službu prošel připomínkami všech stran

Zástupci stran i vládní zmocněnec pro digitalizaci Vladimír Dzurilla měli možnost k dnešnímu dni dodat své připomínky, které na schůzce prodiskutovali. Zákon, na kterém se podílel renomovaný právník František Korbel, a který vznikl ve spolupráci s ICT UNIÍ, má občanům garantovat možnost komunikovat se státem digitálně. Piráti se v přípravě a prosazování této legislativy angažují již od června.

„Chceme vše dotáhnout do zdárného konce, proto je naprosto zásadní, aby měl zákon podporu mezi všemi důležitými aktéry, a to v tuto chvíli má. V září svou podporu potvrdil na schůzce Jakubu Michálkovi i premiér Babiš,“ uvedl předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Ivan Bartoš. „Možnost připomínkovat zákon a zasáhnout tak do jeho podoby dostaly všechny strany. Piráti prosadili dva důležité paragrafy – paragraf 12, který řeší otevřená data a 13, který adresuje technologickou neutralitu,“ dodal Bartoš.

V příštích dvou týdnech dojde k vypořádání drobných legislativně-technických úprav a očekává se finalizace finančních dopadů tohoto zákona. Podle současných odhadů zástupců ICT UNIE by zavedení zákona, respektive související digitalizace ve státní správě, mělo vliv na růst HDP v ročním objemu 1,6 miliardy, a to díky zjednodušení procesů, výraznému odbourání byrokracie a zefektivnění podnikání. Nad finálním návrhem zákona včetně souvisejících analýz se zástupci politických stran sejdou opět 1. listopadu 2018.

„Zákon zcela mění dosavadní komunikaci občanů se státem. Doposud se stává, že úřady odmítají komunikovat elektronicky. Nově každý úkon půjde vyřídit z počítače z domova či z chytrého telefonu. Zákon definuje, že se digitální způsob komunikace musí lidem umožnit a oni si mohou tuto cestu zvolit. Možnost digitálně komunikovat s úřady značně sníží finanční náklady státu i jednotlivce a lidé ušetří čas, který dnes prosedí na úřadech,“ shrnul Ondřej Profant, předseda Podvýboru pro e-Government.

