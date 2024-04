David (SPD): Macron prý chce nahradit von der Leyenovou

reklama

Francouzský prezident údajně zvažuje bývalého šéfa Evropské centrální banky Maria Draghiho jako alternativního šéfa Komise. Emmanuel Macron se tím snaží nahradit předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou a v současné době projednává možnosti s dalšími lídry EU, uvedla ve středu agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje.

Von der Leyenová se nyní připravuje na eurovolby, které se konají za necelé dva měsíce, a snaží se zajistit si další pětiletý mandát. Macron, který byl jednou z klíčových figur za jejím povýšením do nejvyšší funkce EU, otevřeně kritizoval přístup předsedkyně k řízení Evropské komise.

„Předsednictví komise je tu od toho, aby hájilo obecný zájem, takže se nesmí přepolitizovat. Což, nutno říci, v případě této odcházející komise vůbec tak nebylo,“ řekl Macron minulý měsíc v Bruselu.

Francouzský prezident byl v kontaktu s dalšími lídry EU ohledně potenciálních kandidátů, kteří by nahradili úřadujícího ve vedení komise, jmenovitě bývalý italský premiér a prezident Evropské centrální banky Mario Draghi, uvedla agentura Bloomberg s odkazem na lidi obeznámené s těmito diskusemi.

MUDr. Ivan David, CSc. SPD



europoslanec

Zdroje v Bruselu včetně těch z úřadu von der Leyenové poznamenaly, že zůstává nejasné, zdali Macron skutečně usiloval o sesazení, nebo na ni pouze vyvíjel nátlak, aby od ní v budoucnu získal ústupky.

Macron spolu s tehdejší německou kancléřkou Angelou Merkelovou byli v roce 2019 klíčovými postavami, které postavily von der Leyenovou, tehdejší německou ministryni obrany, do vedení Evropské komise.

Von der Leyenová je stále jasnou favoritkou pro nadcházející volby, vzhledem k tomu, že je hlavní kandidátkou Středopravé Evropské lidové strany (EPP), která má nejvíce křesel v Evropském parlamentu a očekává se, že ještě posílí své pozice během voleb v červnu. Kandidát postavený frakcí EPP však stále vyžaduje podporu absolutní většiny v parlamentu.

Pozici úřadující předsedkyně EU poškodily četné skandály, nejen s vakcínami Pfizer, přičemž poslední propukl počátkem tohoto měsíce, kdy se von der Leyenová ocitla v bouři kritiky kvůli tomu, že dala německému kolegovi v Evropskému parlamentu Markusovi Pieperovi lukrativní práci „zvláštního poradce“, ohodnocenou platem 17 000 € měsíčně.

Jmenování Piepera „vyvolalo otázky o transparentnosti a nestrannosti nominačního procesu“ v rámci bloku, uvedlo společně několik vysokých úředníků, včetně nejvyššího diplomata EU Josepa Borrella a komisaře Thierryho Bretona ve stížnosti na von der Leyenovou. Komise jako celek však tato obvinění smetla a uvedla, že „má plnou důvěru ve skutečnost, že proces proběhl v plném souladu se zavedenými postupy“.

Tolik Bloomberg.

Chtělo by se dodat – ano, jmenování kamarádů na pozice ohodnocené pěticifernými částkami v eurech je v orgánech EU plně v souladu se zavedenými postupy. Von der Leyenová byla obklopena nevídaným počtem dobře placených poradců už jako ministryně obrany SRN, i když na výkonu ministerstva se to nijak pozitivně neprojevilo, naopak, von der Leyenové se téměř podařilo odzbrojit Bundeswehr. Tanky na společném cvičení NATO sice neměly kulomety, zato těhotné tankistky měly své speciální uniformy.

Při úvahách o budoucím šéfovi Evropské komise je dále třeba mít na paměti, že instalování do této funkce podléhá jednomyslnému souhlasu Evropské rady. I Kdyby frakce Evropské lidové strany získala třeba i nadpoloviční většinu mandátů v EP – což se ještě nikdy nestalo, a troufám si prognózovat, že s von der Leyenovou jako „špicenkandidátkou“ ani nestane, nezaručuje to současné předsedkyni žádný nárok na prodloužení mandátu na dalších 5 let.

V roce 2019 vedl blok lidoveckých stan do voleb jako „špicenkandidát“ německý poslanec Manfred Weber. Lidovci jsou sice nejsilnější frakcí v EP. Funkci předsedy Komise však nedostal kvůli odporu mimo jiné tehdejšího českého premiéra Andreje Babiše (ANO), který navrhoval do funkce předsedkyně Komise dosluhující německou kancléřku Angelu Mereklovou. Jeho návrh byl v Radě modifikován na instalování dlouholeté parťačky německé kancléřky, které bylo na spolkovém ministerstvu obrany kvůli finančním machinacím poněkud horko. Po tehdy blížících se volbách do Budestagu jí aktuně hrozilo trestní stíhání, takže nutně potřebovala získat na 5 let nezrušitelnou imunitu jinde než ve spolkové vládě.

Podle Smlouvy o EU a o fungování EU může být předseda Evropské komise Evropskou radou navržen pouze jednomyslným rozhodnutím. Nevěřím tomu, že by Viktor Orbán nebo Robert Fico souhlasili s tím, aby von der Leyenová byla jmenována do funkce znovu.

Osoba, která se chce stát předsedou Komise, nesmí vadit žádnému předsedovi vlády členských států EU a nesmí proti ní mít výhrady nadpoloviční většina poslanců Evropského parlamentu.

