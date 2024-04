Vězení? To bývá odrazový můstek. Upozornění u kauzy Feri

reklama

Vláda schválila „status umělce“. Jejich podpora prý vyjde na 126 milionů korun. Myslíte si, že se umělci pohrnou na to být „registrovaný umělec“, nebude to příliš připomínat komunistické „národní umělce“?

Nemalé řádce umělců či „umělců“ – ty čelní nevyjímaje – peníze jak známo nesmrdí, takže o nedostatek natažených rukou bych se opravdu nebál. Stačí se ostatně podívat, v jakých „uměleckých dílech“, reklamách či politických agitkách se někteří z nich angažují. Jinak ze strany našich politruků jde o další z kroků, kterým si lze uplácet, pardon dotovat k obrazu svému. Nečetl jsem o onom novém statutu zevrubně, ale mám pocit, že jde o další zbytečnost, skrze kterou poletí peníze do kanálu.

Končí ministryně Helena Langšádlová za TOP 09. Komentátorka Lenka Zlámalová k tomu měla poznámku, že by neměla končit ona osobně, ale měl by se rovnou zredukovat počet ministrů? Co na to říkáte?

Naprosto souhlasím. Ministrů, náměstků, senátorů a další politické verbeže, se vší neúctou, máme pomalu víc jak much nad latrínou. A že ony mouchy alespoň mají své opodstatnění. Současná vláda, která je „jiná“ než ta Babišova – sic je úplně stejná, tedy opět spíše řádově horší – si však koryta a teplá místečka štědře placená výpalným z našich kapes logicky neodepře. Drtivá většina politruků je bohužel za všech režimů stejná a stejně zbytečná a v reálném životě jinak zcela neuživitelná.

Ukrajina přestane poskytovat konzulární služby mužům v zahraničí v odvodovém věku. Takže si například nebudou moci obnovit platnost pasu. Evidentně se snaží získat každého, kdo by mohl sloužit v armádě, Polsko už se přihlásilo, že jim je dostat zpět pomůže. Mám dojem, že je to proti mezinárodnímu právu, ale hlavně, je to etické?

Na to, co je, nebo není etické, si ti nahoře a za zrcadlem nehrají. A válka s Ruskem musí být vedena do posledního Ukrajince. Obávám se, že poté časem taky možná do posledního Poláka, Litevce, Lotyše, Fina, Čecha… Doufejme a věřme ale v nejlepší a připravujme se na nejhorší…

Dominik Feri byl pravomocně odsouzen na tři roky za znásilnění, u kterého stále trval na tom, že se ho nedopustil. Jak s odstupem času na tuto kauzu hledíte?

Dle všeho Feri tak nevinný, jak tvrdí, zřejmě není. Z hlediska progresivní politiky a soudobého svazáctví, pak je jen příhodné, že sám Feri ochutnal ovoce, které se svou stranou pomáhal v našich zemích pěstovat. Jak známo revoluce požírá své děti a zde to – za mě dost překvapivě – odnesl Feri, který se jinak svým vystupováním, chováním, věkem, vzezřením, zabarvením… zkrátka vším hodil bezezbytku do líhně soudobých progresivistických politických kádrů. Ostatně kdoví, jak bude jeho cesta záhy pokračovat. Ono vězení – ať už takové, či makové – nezřídka působí jako „odrazový můstek“. Stačí vzpomenout na vězněné kádry typu Havla, Walesy, Husáka, Castra, Hitlera…

Na pozadí běží debata o důchodové reformě. Ale ani ne tak o tom, jak ji vlastně provést, ale kdo se jí odmítnul zúčastnit, jestli je ANO zodpovědné a konstruktivní atd. Není to zbytečné? Důchodová reforma se bude stejně ještě padesátkrát předělávat a pohádku „ANO je zlé, zlé, zlé“ už všichni slyšeli.

Jak říkáte. Jde jen o politické divadelní drama pro plebs. Význam této – stejně jako řady jiných „debat“ na plénu posranecké sněmovny – jest nulový. Jediný reálný dopad jest dopadem marketingově-PRovým před blížícími se volbami a snaha opět něčím trochu diskreditovat ANO, kterému dle průzkumů rostou preference.

Ondřeji Dostálovi ze STAČILO! nejen zrušili debatu, ale přímo ji zakázali. Konkrétně to byl likvidátor nemovitosti vlastněné městem, Viktor Švantner. To je poněkud nezdravý trend, ne?

Nezdravý a hlavně nebezpečný. Jak jsem již několikrát opakoval: V naší demokracii má každý právo na svůj názor, ale běda jak je jiný než ten náš. Soudobí prorežimní svazáci a cenzoři – mylně – přesvědčení o své jediné možné pravdě a nárokující si patent na rozum, si neuvědomují, že časem přijdou na řadu i oni. Jak jsem psal u Feriho, revoluce vždy požírá své děti a přijde čas, kdy někdo jiný zase na základě Švatnerova precedentu zúčtuje s ním samým. Buď tedy svobodu projevu máme, nebo ne. Svoboda projevu ale musí být bezvýhradná – samozřejmě v mezích zákona – jinak o ní nemůžeme mluvit jako o svobodě.

Ve středu opět promluvil papež František, tentokrát ovšem pro americkou CBS. Světe, div se, opět vyzývá k tomu, aby strany dojednaly mír. Myslíte, že bude opět okřiknut, nebo už si i chciválkové zvyknou na to, že papež má výzvy k míru a zachovávání lidských životů v popisu práce?

Musím předeslat, že nejsem žádným fanouškem Bergoglia coby prvního jezuity na papežském stolci, který dle řady indicií církev – respektive křesťanství rozkládá zevnitř. Ovšem zdá se, že i výjimka u něj potvrzuje pravidlo a samozřejmě kvituji a chválím jeho opakované výzvy k míru a zachování lidských životů – jsou-li míněny vážně a nejsou-li to pouze prázdná slova v situaci, kdy Bergoglio ví, že si je může dovolit. Jak sám říkáte, jedná se o jedny ze zásadních otázek, které by měl papež zastávat. Tudíž chtít po papeži cokoliv jiného, než volání po míru a lásce, je opět pouze orwellovským překrucováním pojmů.

