Dostálová (ANO): Sice hezky bojujete za úředníky, ale vládě je to úplně šumafuk

Děkuji za slovo.

Já bych ráda reagovala na moji milou a ctěnou kolegyni Zuzku Ožanovou. No, paní kolegyně, mě samozřejmě velmi těší, že tady bojujete za to, aby úředníci měli více dnů školení, ale já bych vám chtěla jenom říci, že této vládě je to úplně jedno. Protože když si vezmeme jenom digitalizaci stavebního řízení, o které jste tady mluvila, tak tam školení úředníků v podstatě neprobíhá. Oni je odkazují na YouTube, že si mají najít informace a pak pořádají websemináře pro 2 000 úředníků, ale my jich máme, kolegové, přes 4 000.

Takže samozřejmě úředníci na úřadech jsou úplně vyděšení, protože nemají ani techniku, nemají řádné školení k digitalizaci stavebního řízení. Ale je to házení hrachu na zeď, protože už i pan prezident apeluje na vládu, my apelujeme na vládu, ať vezmeme rozum do hrsti, prodloužíme nebo odložíme digitalizaci stavebního řízení o půl roku, aby se na to naši úředníci, ale i stavebníci, připravili.

Takže sice hezky bojujete za úředníky, ale této vládě je to úplně šumafuk.

Děkuji.

Ing. Klára Dostálová BPP



