Farhan (ANO): Pane ministře, 602 lékáren vás o něco žádá a vy to ignorujete

Děkuji za slovo. Já jenom krátce zareaguji na pana ministra.

Mě velmi potěšil jeho projev v tom smyslu, že vyzýval lékárny, aby vstoupily a oslovily SÚKL a aby se přihlásily k tomu, co chtějí. Velmi mě také potěšilo, že bude tvrdě vymáhat, opravdu tvrdě. Ale já mu poradím. 602 českých lékáren podepsalo petici, kterou dalo na petiční výbor, a ta petice se týká rovných podmínek v dodávkách léků.

Je to jinými slovy podpora distribučního kanálu, který Ministerstvo zdravotnictví vyškrtlo v rámci novely a který tady platil, jak správně pan ministr řekl, byl to lex Pawlas, který tenkrát byl hlasován napříč Poslaneckou sněmovnou, a on ho vlastně vůbec nevymáhal, on ho vůbec tvrdě nevymáhal, on ho ignoroval.

A přitom existuje soudní rozhodnutí Prahy 8, které uvádí, že držitel rozhodnutí o registraci je povinen dodat distributorovi léčiva, která byla objednána přes chráněný distribuční systém na principu veřejné služby, a toto vlastně pan ministr vůbec během svého působení nevymáhal. Samozřejmě ho nemůže vymáhat on, ale Státní ústav pro kontrolu léčiv, ale on jmenuje ředitele a on je za to zodpovědný.

Takže já nevím, co chce tvrdě vymáhat. A chci tady říct na mikrofon, tady máte, pane ministře, 602 lékáren, které podporuji ten chráněný distribuční kanál, které chtějí rovné podmínky v dodávkách. Proč je tady vyzýváte k tomu, aby se někam ozvaly? Tak jim to umožněte, ať se dostanou k těm lékům, o které požádají distributory! Proč jim to nechcete umožnit? Proč bojujete proti malým a nezávislým lékárnám? 602 lékáren v České republice vás o něco žádá a vy to ignorujete!

Děkuju.

