Fiala (ODS): Těch pět měsíců sloužilo jen k tomu, abychom si zvykli na spolupráci ANO s KSČM a SPD

Včera jsme se dozvěděli, že poslanecký klub ANO vyslovil souhlas s jednáním o koaliční vládě s ČSSD a s podporou komunistů. K tomu tři poznámky.

Zaprvé. Po pěti měsících dospělo ANO k podobné vládní koalici, jakou měli v předchozím období, pouze vyměnili KDU-ČSL za komunisty. Čas od voleb ale nebyl vyplněn intenzivním jednáním, z něhož by nakonec vzešla tato konstelace jako jediná možná. Naopak, hnutí ANO pouze vytvářelo zdání o nějakých variantních jednáních. Celé období pěti měsíců sloužilo pouze k tomu, abychom si zvykli na spolupráci ANO s KSČM a SPD.

Zadruhé. Možná nastane unikátní situace. Budeme mít dvě koalice. Pět měsíců zde existovala hlasovací koalice v Poslanecké sněmovně: ANO, SPD a KSČM. Vznikla ještě předtím, než se jednalo o uspořádání poměrů ve sněmovně, a dávno předtím, než ANO začalo předstírat jednání o koaliční vládě. Tato koalice bude fungovat i nadále. Pokud se tedy hnutí ANO dohodne s ČSSD na vládě, budeme tu mít dvě koalice. Jednu naoko - vládní koalici ANO s ČSSD a s podporou KSČM. A potom hlasovací koalici ANO s KSČM a SPD. ANO tuto svoji osvědčenou koalici nezruší, protože je pro ně zásadní. Zajišťuje jim totiž plnění snu Andreje Babiše téměř v plném rozsahu: vládu s totální dominancí ANO, ve které bude ČSSD plnit úlohu fíkového listu.

Zatřetí. Je to poprvé od roku 1989, kdy někdo umožnil komunistům mít vliv na exekutivu. Nebude to zadarmo. Andrej Babiš zformoval a pustil do akce síly, které se pokusí změnit charakter státu. Bude to velký a silný mix politické, mediální a ekonomické moci, proti níž bude stát fakticky jediná silná politická strana, jediná skutečná programová a politická alternativa - naše ODS. Někteří se mě ptáte: Bylo to nezbytné? Nedalo se tomu zabránit? Pro zítřejší web Forum 24 jsem o tom napsal článek. Přečtěte si ho.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



