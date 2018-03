Filip (KSČM): Lidé si zaslouží novou vládu a profesionální ministry

KSČM našla společně s hnutím ANO dostatečnou programovou shodu a mohu tedy konstatovat, že jsme připraveni dál jednat s cílem co nejdříve dojít k tomu, aby naše země měla vládu s důvěrou. Občané si to ostatně zaslouží. S novou vládou, doufám, skončí i některé žabomyší války nejen v Poslanecké sněmovně a nastane doba k potřebné práci. Proto nás také občané volili, abychom pro ně pracovali. Kvůli hádkám, organizování demonstrací a nenávistných akcí občané k volbám nechodí.

Dvoustranné jednání s hnutím ANO má výsledky a od příštího týdne budeme jednat již ve třech, tedy společně s ČSSD, která na rozdíl od naší strany chce vstoupit přímo do vlády, přestože její důvěryhodnost utrpěla ve volbách nejvíce. Možná to vypadá na blížící se dobrý konec zejména pro ANO a Andreje Babiše. Ale v tomto ohledu bych rád především některá média vyvedl z omylu.

Programová shoda je jedna věc, podoba nové vlády věc druhá. Rozhodně nám není jedno, kdo usedne do čela jednotlivých rezortů. Obzvlášť u staronových ministrů si myslím, že máme s kolegy jasno, kdo je člověkem (ministrem) na svém místě a kdo nikoliv. Ministerstva musí řídit skuteční profesionálové, žádné loutky. Očekávám, že noví ministři přijdou s jasnou koncepcí, na základě které budou jednotlivé rezorty směřovat. Také doufám, že naši partneři (ANO a ČSSD) budou dodržovat dohody a budou se řídit vládním programem ve společné režii všech tří stran, tedy hnutí ANO, KSČM a ČSSD. Jen tak může být vláda úspěšná. Jedině tak můžeme voličům KSČM s klidným svědomím sdělit, že tu část našeho programu, kterou jsme doplnili do programové dohody naplníme a tím splníme to, co jsme před volbami za jejich hlasy slíbili.

Čeká nás ještě velký kus práce, času je ale málo. Není možné otálet. Jak jsem však již několikrát vyjádřil, očekáváme férové jednání. V případě opaku nemůžeme novou vládu podpořit, to je jasné. Na závěr si dovolím parafrázovat jedno volební heslo, KSČM nebude kývat na nějaký povel a nebude vítat návrhy těch, kteří nedrží dohody.

