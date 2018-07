Fleischer (SPR-RSČ): Totalita nehrozí, Česko je cenzorskou totalitou už dnes

Pomineme-li skutečný důvod sametové taškařice v roce 1989, čímž je přeměna politické moci komunistů v moc kapitálovou a k tomu i politickou, ale v jiném kabátě, pak většina běžných lidí, kteří nic netušili o dobře naplánované transformaci komunistů v kapitalisty a podnikatele, demonstrovala za větší svobodu a za práva občanů, za svobodné vyjadřování beze strachu z vězení za své výroky a za svobodné podnikání.

Jaký je stav po 29 letech po falešné revoluci? Máme svobodu? Můžeme podnikat? Nemáme strach z vězení? Máme se lépe a vyděláme více?

Na všechny otázky bohužel musím odpovědět, že jsme stále chudí příbuzní Západu, protože máme mzdy na úrovni 25% mezd na Západě a ceny vyšší jako na Západě. Nemůžeme podnikat, protože nás obírají státně-soukromí lichváři, kterým se v Česku říká „exekutoři“ a ti berou vše. I to, co si poslanci odhlasovali v zákonech jako nezabavitelné. Svoboda projevu je tématem tohoto článku a v ČR již neexistuje a strach z vězení za výroky začíná mít stále větší počet Čechů, než v roce 1989.

Když jsme pořádali setkání s občany, jehož účelem bylo mj. upozornit na nevhodnost odporné hry údajně divadla Husa na provázku, dalo by se čekat, že vše půjde jako v demokratické společnosti. BIS ale měla své teleobjektivy na střeše tržnice, Česká televize, jakožto veřejnoprávní médium, neměla za úkol prostě natočit reportáž o situaci, ale zmonitorovat tvář po tváři všechny účastníky a zaměstnanci ČT číhali na konflikty, které se však neděly, čili spíše práce jakoby bývalé StB, než veřejnoprávní televize.

Svoboda nám jaksi mizí, může si nás natáčet pro své účely kdo chce, není to trestné. Ale my nesmíme napsat na sociálních sítích nic, co by nevyhovovalo jejím majitelům a komusi vzadu, kdo to řídí. Kdo řídí naše názory, naše životy.

Vrcholem všeho byla moje snaha přidat příspěvek na jakýsi server Lupa.cz, kde jsem bez vulgárních slov negativně reagoval na nějaké téma, které ale není důležité. Rozhodně nešlo o nic zásadního, proto mě překvapilo, že místo běžného odeslání mé reakce – příspěvku, se objevila hláška: „Jelikož v textu se nachází klíčová slova, která by mohla znamenat, že váš příspěvek je spam, nebo závadný text, nebude váš příspěvek uložen a odeslán ani zveřejněn!“

Hotovo. Tečka. Je to právo majitele serveru. Ovšem forma cenzury, jakou používá Lupa.cz je bohužel dost podobná mnoha jiným serverům. Na jeden z nich nejsem připuštěn, pokud uvedu jméno a příjmení, i když jsem tam nikdy nepsal. Proč? Protože už je moje jméno a příjmení mezi zakázanými osobami. Udělali z Fleischera trolla a zakázali mu vyjadřovat se. A opět proč?

Jsem místopředseda SPR-RSČ a tudíž není možné, aby moje názory byly publikovány na „jejich“ serveru. A takových případů jsou stovky. Na blogu iDnes mi cikán Banga dokonce neustále blokoval příspěvky a mazal tzv. „karmu“ aby moje články, které případně propustil, neměly žádné ohodnocení a abych zapadnul jako nula kamsi, kde mě nikdo nebude hledat. Banga mi psal maily, že nezveřejnil můj článek, protože propaguje rasismus. O rase tam nebylo ani slova, ale je to Banga a on určuje co bude v Babišově iDnes a co ne. A přece tam nebude psát něco rozumného nějaký místopředseda republikánů. Předsedu Sládka zablokovali ještě předtím, než se zaregistroval a dostal potvrzující zprávu o registraci, tedy ani nenapsal článek a už nesmí na blog iDnes. A má o tom uschované důkazy – mailovou komunikaci s iDnes.cz.

Karel Fleischer SPR-RSČ Miroslava Sládka

Místopředseda SPR-RSČ, Předseda MO SPR-RSČ Brno

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ovšem to není zdaleka všechno. Nejen známé sociální sítě, dnes už každý mudrc si založí server a na něm si hraje na boha. Dává tzv. „bany“ za „sprostá slova“ za nevhodná témata… Když čteme podmínky vstupu do různých skupin, které si dnes lidé dělají na Facebooku, je vidět, jak si Češi rádi hrají na fízly a předem upozorňují, že pokud nebude text splňovat podmínky skupiny, bude člen vyloučen, atd. Ze všech debat je dnes běžný občan vyhazován, natož pak místopředseda, nebo dokonce předseda republikánů a další lidé ze SPR-RSČ.

U našich členů je týdenní blokace už běžným jevem, ne proto, že píšeme sprostá slova, nebo plánujeme teroristické výbuchy, nebo lákáme děti na schůzky za účelem pedofilních hrátek, ale protože jsme prostě republikáni.

Je to totéž, jako ve Švédsku prohlásit, že „Švéd nemá nárok na byt od města, ale běženec jej obdrží hned.“ Okamžitě se strhne debata na téma vzrůstajícího fašismu v zemi a autor výroku je urážen a v zápětí jeho profil mizí.

Servery upravují hodnocení, berou body, někde se tomu říká „karma“, a jak jsem napsal, dokonce už to došlo tak daleko, že Lupa.cz, na základě jen klíčových slov a bez živé kontroly a bez podstaty textu a skutečného záměru textu, jednoduše strojově znemožnila jeho zveřejnění.

Tak mě napadlo, že možná už za rok si koupím počítač, který bude mít tu funkci, že když budu chtít napsat třeba stížnost na soukromého exekutora, nebo trestní oznámení na řekněme poslance, či žalobu na úředníka magistrátu, tak se mi objeví hláška: „jelikož jsme dle vámi zadaných klíčových slov objevili možnost závadného textu, nebude text ve vašem počítači uložen a bude smazán a současně vás upozorňujeme, že máte již jen dva životy, protože jsme odeslali upozornění na Policii ČR a při třetím podezřelém textu budete zadržen a odsouzen rychlosoudem za protistátní činnost!“

Že fantazíruji? Myslíte? Ono už to de facto platí dnes, jen o tom nevíme. V každém případě už máme takové organizace a takové technologie, které nám zarazí názory, nehodící se vládnoucí skupince a lze nadefinovat věty a slova, která budou upozorňovat, jak říkávali komunisté, na „anomálie“ ve společnosti a jejím vyjadřování.

Filtrace textů probíhá již dnes a kolika lidem už se stalo, že nemohli přidávat příspěvky, byť i na hloupý Facebook. Tady to začíná a končí to tím, co již dnes provádí Lupa.cz.

Připomíná mi to sci-fi film o tzv. organizaci prevence zločinu „Prekrim“, který zavíral lidi ne za zločin, ale za možnost spáchání zločinu a to na základě snů tří věštců. Tam se jednalo o film, ale jistě každý chápe, že ten film už něco naznačoval a to něco se stává realitou dneška. Tedy už ani nemusím napsat skutečně závadný text, stačí, že někdo naprogramuje slova, jejíž výskyt aktivuje filtr a zabrání mi text zveřejnit a to je další krok k absolutní totalitě a zničení svobody, tedy toho, za co my, občané, jsme chodili zvonit klíči v roce 1989 a domnívali jsme se, že budeme za 30 let žít ve svobodné a prosperující zemi s vysokou životní úrovní. Místo toho nás filtrují stroje a znemožňují se vyjadřovat a zvažuje se už i možnost věznění za názor, protože už jen pouhý výrok, že třeba např. ve své zemi nechci agresívní Afričany a odmítám imigraci ze zemí, kde se vyskytuje islámský terorismus, je dnes hodnocen jako fašismus a rasismus a to je přece trestným činem, za který se chodí do vězení, takže kdo ví, kdy dopíšu nevinný článek a za pár minut mi rozrazí dveře útvar rychlého nasazení a 200 policajtů mě přijde zatknout za tuto větu, napsanou na internet.

Touha některých lidí, kteří mají „moc“ administrátora čehokoliv, začíná inklinovat k tvrdé cenzuře a prostě a lidově řečeno k práskání a udavačství, jako za starých časů. Změnilo se tedy hodně. Není to stejné, jako za totality, je to mnohem horší a můžeme se vyjadřovat mnohem méně, protože technologiemi jsme omezováni a vylučováni ze společnosti a nemáme možnost napsat co si myslíme a to je počátek konce lidské demokratické společnosti, jakou jsme si všichni přáli.







