„Rusové postoupí dál.“ „Terén je šílený.“ Pravda z Ukrajiny

reklama

Ruská agrese proti Ukrajině zuří dál a Ukrajinci v Sumské oblasti se podle všeho opevňují a připravují se na hrozící jarní a letní útok ruských tyranů. Skupina vojenských důstojníků, šéfů místní policie a pohraniční stráže podle serveru Kyiv Independent uvažuje, jak posílit obranu. V tuto chvíli prý obrana sahá asi do hloubky 3 kilometry a Ukrajinci ji teď chtějí ještě posílit.

„Také potřebujeme udržet hranici zabezpečenou před farmáři,“ vtipkuje velitel sarkasticky na schůzce, které se koncem března zúčastnil Kyiv Independent, v narážce na farmáře, kteří neustále porušují zákaz výsadby na polích, která chtějí vojáci zaminovat.

Vojenský expert Mychailo Samus věří, že pokud by se Rusko pokusilo znovu napadnout Charkov, mohlo by útoky na sousední Sumskou oblast využít k narušení obrany města.

„(Operace v Sumské oblasti) neznamená směr hlavního útoku, ale pomocné údery. Budou mít své vlastní cíle, stejně jako v únoru až březnu 2022,“ řekl listu Kyiv Independent Samus bezpečnostní a obranný analytik se zkušeností z více než desetileté vojenské služby.

„V současné době Rusové nemají schopnosti (pro charkovskou ofenzivu). Zatím jsou to jen fantazie,“ dodal.

Západní představitelé nevěří ani tomu, že Rusko je schopné zahájit novou charkovskou ofenzivu bez většího doplnění svých jednotek, uvedla 16. dubna agentura Bloomberg.

„Pokud teoreticky zahájí operaci v Charkově, budou potřebovat nejméně 300 000 vojáků. Nyní je pro ně nemožné shromáždit (vojska) diskrétně,“ řekl Samus s tím, že rozvědka zaznamená každý pohyb.

V Sumské oblasti se prý Ukrajinci brání s pomocí dronů, ze kterých shazují na Rusy bomby či granáty, ale občas narážejí na to, že dodané drony nejsou tak úplně kvalitní a před nasazením je třeba je zkontrolovat. „Terén je šílený. Shazujeme výbušniny (pokud je těžké útočit FPV dronem),“ řekl se smíchem Dmytro Zinčenko, bezpilotní instruktor 117. brigády územní obrany.

Dva týdny před návštěvou města Sumy koncem března ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že Ukrajina staví 1240 mil opevnění v hodnotě 520 milionů dolarů napříč třemi liniemi obrany. Zavázal se, že stavbu dokončí „za pár měsíců“.

Největší část, přes 38 milionů dolarů, je určena pro oblast Sumy.

Podle prestižního amerického listu Wall Street Journal by ale Ukrajinci měli budovat obrannou linii rychleji. Podle serveru listu jsou teď s Rusem ve fázi války, kterou shrnuje zvolání: Kopejte, kopejte, kopejte!

„To, co se právě děje, je to, na co se Rusko dlouhou dobu připravovalo. Shromáždilo dostatek sil a zdrojů, aby zatlačilo na různé osy najednou,“ řekl WSJ zástupce velitele 3. útočné brigády Maksym Zhorin.

Nejvyšší vojenský ukrajinský velitel Oleksandr Syrskyj prý v boji s Rusy sází na drony, trpělivost a disciplínu. O jeho bojové taktice informuje server Kyiv Post. „Disciplína v hůře řízených jednotkách se za Syrského služby stala středem zájmu štábu a někdy se kutálely dříve nedotknutelné hlavy,“ napsal k tomu server.

A jak pod vedením Syrského jednotky bojují?

„(Ukrajinci) opustí pozici a začnou do ní bít vším možným. Mezi bitvami vůbec moc nestřílí a to budí dojem, že nemají s čím střílet. Ale když udeří a zaútočí na jednu z jejich (ruských) pozic, sypou všechno, od 120 mm granátů (minomety) po 155 mm granáty (houfnice standardu NATO). A mnoho FPV dronů – od dvou do čtyř útočí na každého z vojáků, aby dosáhli jistého zabití,“ napsal server.

Syrskyj v rozsáhlém rozhovoru pro státní ukrajinskou tiskovou agenturu Ukrinform z 29. března řekl, že jeho cílem při maximálním využití dronů není jen snížit ukrajinské ztráty, ale snížit počty vojáků potřebných v předních liniích a získat prostor k nadechnutí, aby ti, kteří sloužili v přední linii dva roky si mohli odpočinout a odejít.

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) však upozornil, že Ukrajinci mají problém. Rusům se podařilo postoupit u Novobachmutivky a hrozí, že armáda agresorů postoupí na více místech a Ukrajinci se budou muset celkově stáhnout za další linii obrany.

„Geolokační záběry zveřejněné 25. dubna ukazují, že ruské síly postoupily z Novobachmutivky do centrálního Solovjova (severozápadně od Avdijivky) poté, co se v noci z 24. na 25. dubna pravděpodobně zmocnily celé Novobachmutivky,“ upozornil ISW.

Poslední ruské zisky severozápadně od Avdijivky byly prý poměrně rychlé, ale stále relativně okrajové – od 18. dubna ruské síly postoupily maximálně o pět kilometrů do hloubky, popsal situaci institut. Ale postup severozápadně od Avdijivky, podle analytiků poskytuje ruským silám stabilnější pozice, ze kterých mohou pokračovat v širším průniku.

„Ruské síly by mohly dále stabilizovat své postavení severozápadně od Avdijivky a postupovat dále západně od Ocheretyně, čímž by se pozice podél linie Berdychi–Semenivka–Umanske staly pro ukrajinské síly stále obtížněji udržitelné,“ upozornil institut s tím, že ukrajinské velení by se mohlo rozhodnout stáhnout ukrajinské síly dále na západ, pokud bude považovat ruské taktické zisky v oblasti za příliš ohrožující současné ukrajinské pozice.

„Ruské síly budou pravděpodobně pokračovat v taktických ziscích severozápadně od Avdijivky, ale tyto zisky pravděpodobně nepřerostou v operačně významný průnik, natož aby způsobily zhroucení ukrajinské obrany západně od Avdijivky,“ napsal také ISW.

Psali jsme: Jak se prosazovala podpora Ukrajině: Pozvali ho k Bidenovi. „Byli jsme dost tvrdí...“ Mírový plán pro Ukrajinu. Rusům se líbí K ničemu? Strach o Ukrajinu po pomoci z USA Výbušné: Německé jednotky na Ukrajině

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.