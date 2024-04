České dráhy: Muzeum v Lužné u Rakovníka zahajuje turistickou sezónu

reklama

K hlavním novinkám letošní sezóny v ČD Muzeu v Lužné u Rakovníka patří prodloužení úzkorozchodné muzejní drážky s rozchodem 800 mm. „Stavební práce probíhaly od loňského podzimu a na začátku letošní turistické sezóny jsme připraveni svézt na prodloužené drážce první návštěvníky. Koleje s rozchodem 800 mm teď vedou až ke vstupu do muzea,“ popisuje Marek Plochý, ředitel Centra historických vozidel Českých drah, a doplňuje: „Během zahajovacího víkendu svezou zájemce na úzkorozchodném okruhu motorové i parní vlaky.“

Jízdenky na úzkorozchodné vláčky budou v prodeji v pokladně muzea a cena bude 50 Kč za motorový vlak a 70 Kč za parní vlak. Jízdní řády vlaků budou zveřejněny na pokladně a na nástupišti úzkorozchodné drážky.

Anketa Jste rádi, že v USA prošel balík pomoci pro Ukrajinu? Ano 5% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12551 lidí

Během víkendu budou připravené také jízdy historického vlaku v čele s parní lokomotivou „Kafemlejnek“. Ten po oba dva víkendové dny sveze cestující z Lužné u Rakovníka do Rakovníka (odjezdy z Lužné v 9:00 a 15:45), do Krupé (odj. z Lužné v 11:00) a do Řevničova (odj. z Lužné ve 12:55). V těchto vlacích se budou prodávat se pouze zpáteční jízdenky za 200 Kč pro dospělého a za 160 Kč pro děti. Jízdenky bude prodávat vlakový personál.

V ČD Muzeu v Lužné u Rakovníka je k vidění největší sbírka parních lokomotiv na našem území, z nichž některé pamatují ještě období Rakouska-Uherska. Návštěvníci si tu prohlédnou také historické motoráčky, dieselové či elektrické lokomotivy, dobové osobní a nákladní vozy a spoustu dalších zajímavých exponátů ze železničního provozu.

Pro prvních sto návštěvníků, kteří dorazí na zahajovací víkend ČD Muzea, bude připravený dárek. Dostanou tištěný Knižní jízdní řád 2024 vydaný společností Avizer Z, provozovatelem dopravního serveru ZDE.

Akce v ČD Muzeu v průběhu turistické sezóny 2024

Velké oblibě se dlouhodobě těší tematické víkendy v areálu ČD Muzea. „Ty připravujeme i pro letošní rok a první z nich nás čeká už za čtrnáct dní o víkendu 11. a 12. května, na kdy chystáme Parní víkend. Návštěvníci se mohou těšit na přehlídku parních lokomotiv na točně, jízdu historického vlaku z Prahy do Lužné i do okolí železničního muzea. Pro železniční fajnšmekry pak bude v sobotu zajištěna možnost nočního fotografování,“ zve na další významnou akci v ČD Muzeu jeho ředitel Marek Plochý.

Další akce pak budou následovat. V pátek 17. května bude v rámci Muzejní noci možné muzeum navštívit i ve večerních hodinách a zažít výjimečnou podvečerní atmosféru v depu, o víkendu 20. a 21. července proběhne Setkání drezín, 17. a 18. srpna bude připravený Model víkend, kde se budou prezentovat nejen železniční modeláři, a 5. a 6. října si na své přijdou příznivci motorových lokomotiv Hektor. Své brány muzeum uzavře 27. října. Novinkou budou 7. prosince jízdy Mikulášského vlaku v okolí muzea.

Kromě toho jsou na řadu víkendů připraveny různé nostalgické jízdy z muzea Českých drah, např. 22. června vyrazí zvláštní vlak do Bochova, 6. července pojede parní vlak údolím Berounky do Nižboru a 7. července vyrazí parní vlak na trať do Kolešovic. Tyto jízdy se budou opakovat také 3. a 4. srpna. Ve dnech 9. a 23. července a potom také 6. a 20. srpna budou připravené jízdy historického motoráčku do Kralovic. Každou prázdninovou středu, tedy po celý červenec a srpen, se zájemci svezou zvláštními nostalgickými vlaky do depozitáře Národního technického muzea v Chomutově. V jeden den tak bude možné shlédnout dvě nejzajímavější železniční expozice v naší zemi a ještě si užít jízdu historickým motorákem.

Psali jsme: České dráhy: Nejmodernější ComfortJety přijíždí na české koleje, České dráhy: Na fotbalové EURO 2024 pohodlně vlakem České dráhy: Novinka v e-shopu, semafor ukáže vytížení jednotlivých spojů České dráhy: V neděli začíná letní čas, změna ovlivní dvanáct nočních vlaků

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE