Hejtman Kuba: Jihočeský kraj je nejlepším místem pro život

Výsledky byly zveřejněny ve středu 18. června 2025. Cenu pro nejlepší kraj převzal hejtman Martin Kuba, který je přesvědčen, že za mimořádným úspěchem stojí hlavně sami Jihočeši.

„Tohoto vítězství si fakt vážím. Není to jen diplom nebo statistika – je to potvrzení toho, co my Jihočeši cítíme každý den. Že být z jižních Čech není jen řádek v občance, ale způsob myšlení, postoj k životu, hluboký vztah k místu, kde žijeme, pracujeme a vychováváme své děti. K místu, kam se vracíme, i když nás osud zavane jinam. Jihočešství není póza. Je to klidná, ale pevná hrdost, zakořeněná v úctě k tomu, co jsme zdědili – a v odpovědnosti za to, co předáváme dál. Je v tom každodenní práce, tichá sounáležitost, respekt ke krajině, tradici i sousedům. Tohle ocenění patří vám všem. Vám, kteří se za náš kraj denně rvou – ať už ve školách, nemocnicích, firmách, na úřadech nebo v kultuře a sportu. Bez vás bychom toto ocenění nezískali – a hlavně by nemělo smysl. Díky, že máte náš kraj nejen v občance, ale i v srdci. My na oplátku uděláme všechno pro to, aby se tu pořád dobře žilo vám i vašim dětem – a aby náš kraj zůstal i nadále tím nejlepším místem pro život,“ uvedl hejtman při příležitosti převzetí ceny a připomněl tím práci, která se na rozvoji Jihočeského kraje odvedla v nedávné době.

„Podařilo se rozhýbat stavbu dálnice, která by měla být už v roce 2027 na hranici s Rakouskem. Staví se nejvíc obchvatů na silnicích v různých koutech Jihočeského kraje, díky investicím v řádech stovek milionů korun mohou Jihočeši jezdit na většině tratí novými moderními vlaky, od příštího roku se zavede nový integrovaný dopravní systém. Rozlétali jsme jihočeské letiště, čemuž už málokdo věřil. Do jižních Čech se daří přivádět novou, moderní architekturu. Vyroste tu Centrum míčových sportů či nová budova Alšovy jihočeské galerie. Ale ten rozvoj se děje po celém Jihočeském kraji. Díky Krajskému investičnímu fondu se do jihočeských obcí podařilo napumpovat téměř miliardu korun. I v těch nejmenších tak vyrůstají školy, školky, sportovní hřiště nebo kulturní domy, které by zde jinak nikdy nemohly být. Součet investic v rámci KIF je za poslední čtyři roky více než pět miliard korun,“ popsal hejtman

Zdůraznil, že Jihočeský kraj se nebojí nabídnout svým obyvatelům ani velké a úspěšné akce: „Všichni si pamatujeme Olympiádu dětí a mládeže, jejíž zahajovací ceremoniál byl vyhodnocen jako nejlepší event loňského roku nebo letošní Mistrovství světa žen v ledním hokeji, které mělo největší návštěvnost a oceňovali ho nejen hráči a realizační týmy z celého světa, ale hlavně diváci, kteří si užívali fantastickou atmosféru téhle sportovní události. “

Srovnávací výzkum Místo pro život agentury Datank mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Nabízí veřejnosti možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Mnohdy důležitější, než hmotné statky jsou pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží také na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost.

Celkové výsledky naleznete ZDE.

