Vích (SPD): Vládní bitcoiny musí mít viníky

Tedy ve stylu: „Zkusíme pořádnou lumpárnu a když si toho nikdo nevšimne, tak to necháme, když všimne, zatváříme se chvilku pokorně a hodnotově správně, ale zkusíme to zase.“ Tohle vidíme v kauze Dozimetr, v kauze sledování opozice, v kauze Bitcoiny, v kauze Oblíbená kampelička Petra Fialy, v kauze Miliardy, co nešly na povodně. Mohl bych ještě dlouho pokračovat.

Jeden „lepší“ ministr než druhý

S ostudou už z této vlády odešli ministr školství Petr Gazdík (STAN) a Pavel Blažek (ODS), pár jich pak skončilo dobrovolně (ze zdravotních důvodů – Vladimír Balaš, Anna Hubáčková), další po nepříliš úspěšném působení také rezignovali (Helena Langšádlová, Zdeněk Nekula). Jen Jozef Síkela byl za své dlouhodbé neúspěchy na MPO povýšen – do Evropské komise (všichni si pamatujeme, o kolik se za jeho působení zvedly ceny energií).

Dva nejnovější členové vlády jsou ministr životního prostředí Petr Hladík (z KDU-ČSL) a ministryně spravedlnosti Eva Decroix (z ODS). Ministr Hladík proslul znepříjemňováním života občanům na Křivoklátsku snahou vyhlásit jim tam národní park. Zatím naštěstí neúspěšně, ale snaží se o to ze všech sil.

U ministryně Evy Decroix se nebudu pouštět do spekulací ohledně jejího vzdělání, to ať posoudí jiní. Zajímají mne výsledky její ministerské práce. Ve funkci ministryně spravedlnosti (za ODS) je od 10. června 2025, tedy necelé dva měsíce. Výměna na postu ministra spravedlnosti se odehrála kvůli angažmá bývalého ministra Pavla Blažka (rovněž za ODS) v kauze legalizace příjmů z trestné činnosti prostřednictvím odemčení státem zabavené bitcoinové peněženky, za jistý podíl na zisku z této činnosti, tak bych to zjednodušeně shrnul. Jiné popisy děje jsou zamlžením neuvěřitelného případu, kdy se státní instituce podílela na vyvedení peněz z bitcoinové peněženky osoby v minulosti odsouzené za kriminalitu týkající se provozování podobného internetového tržiště jako to, ze kterého dostal podíl stát (za ministra Blažka).

Ministryně Eva Decroix zjevně má jako hlavní úkol „zamést“ kauzu Bitcoiny tak, aby ve volbách nepoškodila koalici SPOLU, jíž je ODS součástí. Zatím její konání vzbudilo společenskou nevoli – např. v zacházení s bývalým ústavním soudcem Davidem Uhlířem, kterého sama jmenovala za koordinátora kauzy, aby mu následně bránila v dokončení a předání závěrečné zprávy. Nicméně to už se po velkém haló nejen od opozice, dokonce i od médií a další koaliční strany, změnilo a bude moct zprávu dopsat – zda pod dohledem nebo na základě vlastního uvážení, to je otázka.

Audit, vyšetřování NCOZ – bylo/nebylo to praní peněz?

Dle první zprávy externí auditorské firmy Grant Thornton zveřejněné minulý týden nemělo ministerstvo spravedlnosti vedené ODS přijímat miliardový bitcoinový dar od odsouzeného zločince Jiřikovského, protože vědělo o existenci významného rizika, že může pocházet z výnosů z trestné činnosti. Auditorská správa jasně konstatuje, že ministerstvo spravedlnosti v této záležitosti nenaplnilo princip řádné správy a odpovědného výkonu veřejné moci. Okolnosti přijetí tohoto daru vyšetřuje i Národní centrála proti organizovanému zločinu pro podezření ze zneužití pravomoci, praní špinavých peněz a nakládání s drogami.

Dočasně umlčený koordinátor kauzy

Dle zpráv některých médií (např. Seznam.zprávy) se i speciální koordinátor bitcoinové kauzy na Ministerstvu spravedlnosti, bývalý ústavní soudce David Uhlíř, chystal ve své závěrečné zprávě „koordinátora“ zpochybnit tuto darovací smlouvu a označit ji za neplatnou. Jeho náhlá rezignace vyvolala závažné pochybnosti a snahy ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS) o politické ovlivňování vyšetření této věci, přičemž se jedná o skandál nebývalých rozměrů (uvidíme, jakou zprávu mu nakonec bude umožněno dokončit).

Navíc reálně hrozí, že státu v této souvislosti vznikne další významná škoda, protože bude muset odkoupit bitcoiny prodané soukromým osobám kvůli jejich rostoucímu kursu za mnohem vyšší cenu, než jim ji původně prodal.

Hnutí SPD jasně říká, že v této věci musí být co nejrychleji vyvozena jasná politická, hmotná i trestní odpovědnost vůči konkrétním osobám, včetně politiků a členů vlády. Proto požadujeme svolání mimořádné schůze Sněmovny k této věci.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

