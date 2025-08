Vidlák dorazil Jana Hrušínského slovy o Palachovi

Tak tedy, šíří se snaha zabránit STAČILO! a SPD použít systém jedné kandidátky s účastí více stran. Podpořil to poslanec Martin Dlouhý, jehož TOP 09 v každých parlamentních volbách, kdy kandidovala, zvala na kandidátku Starosty, Bursíka a jiné strany. A koalice to nebyla. Podle Dlouhého dnes „hrozí rozdrobení politického spektra“ a snížení důvěry občanů v demokracii, protože se po volbách určitě rozpadnete. „Smysl demokracie je více než volební zákon,“ nechal se slyšet. To jsou vážné argumenty?



Ne, to je zoufalost jednoho T otálně O dvařeného P olitika, jehož strana má volební preference asi jako můj klobouk. Zajímavé je, že nevidí žádné popření smyslu demokracie v holportu s dozimetrickým Vítkem, bitcoinovým Donem Pablem, kampeličkovým Fialou a perfidním lidovcem Jurečkou, který si juchal na vánočním večírku, zatímco Kozák vraždil.

Děláme to, co u nás dělal každý. Spojujeme se. Neohrožuje to demokracii, ale ohrožuje to vládní (a nejen vládní) korýtka. Hnutí STAČILO! je game changer letošních voleb. Pokud uspějeme, je to konec této vlády a také konec rozkrádání této republiky. Není divu, že se toho vládní věrchuška bojí.

„Zapalme v sobě Palacha – ne bolestí, ale pravdou. Ne ohněm, ale láskou. Ne obětí, ale činem. Volme proti lži!“ Napsala Petra Rédová a Jan Hrušínský to označil za „největší prasárnu“. No, já nevím. Na jednu stranu – podobné alegorie jsou vždy ošemetné. Na druhou stranu, proč by si Palacha nebo třeba Miladu Horákovou měli privatizovat jen příznivci vlády?



Jestliže našim liberálním spoluobčanům nevadí rozvědčík na Hradě a nevadí jim lidovci z Národní fronty ve vládě, proč bychom se my nemohli hlásit k odkazu Jana Palacha? Navíc, já nevím, jestli si toho liberální inkvizice ve svém svatém zápalu vůbec všimla, ale Palach se neupálil kvůli komunistům. On se upálil kvůli lhostejnému národu. Upálil se kvůli těm, kteří už krásně spolupracovali s novou mocí a zamlouvali si prebendy a výhody. Jako dneska... Ostatně, liberální demokracie honí nás po soudech a policejních služebnách, ne naopak. Jan Hrušínský prostě promeškal vzácnou příležitost držet zobák.



Celkově se volič začne čím dál víc zajímat o tzv. positioning, tedy kde jednotlivé politické strany stojí a čím se liší. V rámci opozice to budou třeba otázky: vystoupení z EU a NATO, zdanění vysokopříjmových, zdanění korporací, důchody a sociální zabezpečení, postoj k Ukrajině, odvody OSVČ. Zkusme to všechno probrat. Všechno, prosím, pokud můžu.



Tohle chceme (a můžeme) udělat jen my. Ostatní kolegové v opozici chtějí korporacím daně naopak snížit, aby měly ještě větší zisky a za ty zisky si mohly ještě lépe platit různé „nezávislé“ novináře.

Dále chceme dosáhnout zákona o všeobecném referendu a nebojíme se ani referenda o vystoupení z EU a NATO, ve kterém bych já osobně hlasoval pro vystoupení.

Chceme znovu jednotně řízené zdravotnictví, které bude zaměřené především na základní služby. Tedy aby všude byly základní léky, všude byl obvoďák a aby každý měl svého zubaře. Chceme mít malé nemocnice, protože v případě krize, či pohrom je to strašně důležité.Chceme navázat věk odchodu do důchodu na ekvivalent věku dožití ve zdraví.

Dále chceme malé podnikatele nechat na pokoji a zaměřit veškerou sílu kontrol a finanční správy na ty velké. Tam totiž státu reálně uniká nejvíc peněz. Většina zákonů na to existuje, jen se toho úředníci bojí, protože vrchnost je na straně Braniborů v Čechách a ne na straně vlastního národa.



Jak vlastně pokračuje vaše aktivita Nekrm hydru? a věříte Andreji Babišovi, že po volbách bude schopen „zestátnit“ Českou televizi, nedejbože ji sloučit s Českým rozhlasem?



Moc rádi s tím Andreji Babišovi pomůžeme. Rozhodně nebudeme nad Českou televizí či Českým rozhlasem truchlit. Krkavčí hory už dávno nejsou žurnalistika, ale prachobyčejná propaganda. A já osobně se zaměřím na to, co zjistila Angelika Bazalová. Česká televize měla svůj vlastní kód v donátorských aktivitách USAID. Jestli se ukáže, že Česká televize provozovala nedovolenou činnost pro cizí moc, hodně se nasměju a ještě víc to rozmáznu.

Ivana Svobodová z Respektu vám opět pročesávala vaše okolí a velmi se snažila. Nemohla uvěřit, že váš „politický vzestup“ je jen tak a nějak jí neseděly vaše peníze. Objevila, že se znáte se slovenským podnikatelem Janem Sabolem, který podniká po celém světě včetně Ruska. Inu, je něco, co v článku nebylo a chtěl byste to vysvětlit?



Údernice Ivanka po třech měsících šmejdění zjistila, že:



Ale jinak Ivanka zjistila zhruba totéž, co Prokop Vodrážka z Deníku N na Konzervativním kempu. Dezoláti nejsou žádná sebranka zkrachovalých existencí bez zubů a s exekucemi, ale mají mezi sebou i významné podnikatele, umělce, mají vlastní média, vlastní podpůrné struktury a jdou si vzít svou zemi zpátky. Sama Ivanka řekla ve svém dokumentu, že se tady objevilo něco sebevědomého. Tak dlouho nás podceňovali, až už bylo pozdě.



Ke korespondenční volbě se zatím přihlásilo něco přes 17 tisíc českých občanů žijících v zahraničí. To není mnoho. Neměla opozice z této změny „bobky“ zbytečně, takříkajíc?



Co se nepodařilo teď, může se podařit příště. Co myslíte, že bude líbodémo dělat příští čtyři roky, když bude v opozici? Bude agitovat u těch, kteří nepoznali Fialovo dobro a mohli by se nechat oblbnout. Korespondenční volba porušuje ústavní právo na tajnou volbu a umožňuje snadné a rozsáhlé volební podvody. Zrušíme ji.

Donald Trump si dále trvá na tom, že pokud Putin neukončí válku na Ukrajině, napálí brutální cla odběratelům ruské ropy a plynu. Jenže Indii je to jaksi jedno, Číně ještě víc. A Rusové jsou možná před průlomem na frontě. „Vyměkne Trump“, půjde do střetu s miliardovými národy, nebo je to celé podle vás šaškárna?



Myslím, že jsem to tu už jednou psal. Moc se mi líbí, že Trump za ruskou neústupnost „potrestá“ své vlastní spojence. To nemůže nevyjít. Všichni budou mít Ameriku moc rádi, nadšeně přijmou její diktát a vůbec se nebudou bát, že se jim to brzy stane znovu. Svatá prostato!

Hele, mně je vlastně jedno, jak se to rozuzlí. Ono už se všechno důležité stalo. Globální Jih i globální Východ mají další důvod vyvíjet vlastní zúčtovací, platební i pojišťovací systémy. Stejně tak mají další důvody nekupovat americké dluhopisy. Trump svým vydíráním možná bude ještě úspěšný, ale příště už budou Indové připraveni lépe...

Mimochodem... Indie zrušila nákupy letadel F-35 a raději koupí ruská SUčka. To aby Donaldovi ukázali, že se ho nebojí.

Trump měl přijít před čtyřmi roky, to by toho možná zachránil víc.



Českou republiku v pondělí zastihl výpadek služeb O2. I mě. A hned večer mi přišla další faktura, omluva žádná. Je toto téma na nějakou legislativní změnu, nebo je to prostě trh?



Jak říkáme my, konzervativní levičáci, trh je dobrý sluha, ale zlý pán. Tady se to zase ukázalo. Jestliže dáte svému sluhovi moc jako baronovi, nedivte se, že z něj bude hodně zpupný baron. Víte, kdy ten kapitalismus fungoval nejlépe? Když měl socialistickou konkurenci... Když nebyl nadnárodní a byl na něj tlak.