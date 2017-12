Hejtmanka Pokorná Jermanová je držitelkou čestného titulu LADY PRO

Ocenění LADY PRO každoročně uděluje panevropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědeckotechnickou spolupráci Comenius v rámci soutěže ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH. Jejím cílem je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit firmy, podniky či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků.

Slavnostní předávání se uskutečnilo ve Španělském sále Pražského hradu. „Titulu LADY PRO si nesmírně vážím. Je to pro mne obrovská pochvala za práci, kterou dělám,“ komentovala ocenění hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Čestný titul LADY PRO by měl náležet ženám, které ve své profesionální, politické, sportovní, umělecké nebo jiné činnosti dosáhly skutečně mimořádných úspěchů a přitom si dokázaly při své každodenní časově a odborně náročné pracovní náplni zachovat to, co je na nich nejcennější – jejich ženství. Celkem je oceňováno devět žen.

Vedle kategorie pro ženy společnost Comenius udílí ocenění i v dalších kategoriích, konkrétně GENTLEMAN PRO, v oborových kategoriích (cestovní ruch a hotelnictví, dynamický růst a stabilita, informační a komunikační technologie, invence – nasazení – export – zisk, stavebnictví a doprava, úspěch firem – úspěch regionů, zaměstnanost a družstevnictví, zdraví – vzdělání – humanita, zemědělství a potravinářství) a vyhlašuje celkový žebříček firem Českých 100 nejlepších v daném ročníku.

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová ANO 2011



hejtmanka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Systém vyhodnocení a stanovení pořadí „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” v maximální míře využívá konkrétní znalosti širokého okruhu vybraných odborníků. Nominace by proto měly vycházet z osobních znalostí, zážitků či zkušeností z období posledních dvanácti měsíců, získaných jak při profesionální činnosti (to především), tak i ze soukromých kontaktů s nejrůznějšími hospodářskými subjekty.

Výběr (nominace) firem pro zařazení mezi „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” má pouze tři omezení:

subjekt navrhovaný musí být registrován v ČR a být zde plátcem daní

měl k datu 30. září daného roku nejméně 20 zaměstnanců

jeho obrat za posledních 12 měsíců byl nejméně 30 milionů Kč

Základním a jediným měřítkem konečného umístění je četnost nominací jednotlivými respondenty.

Psali jsme: Hejtmanka Jermanová: Na výměnu kotlů zbývá ještě 60,1 milionu Hlavatý a hejtmani Pokorná Jermanová a Půta se vzdali poslaneckého mandátu Hejtmanka Jermanová: Jako máma nebo manželka budu i „hysterčit“ Hejtmanka Jermanová: Štěkání o tom, že nová koalice něco přidělila, je záměrně manipulativní

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV