Tucker Carlson: Amerika musí být na prvním místě, nebo padne

Tento rozhovor byl voláním po návratu ke kořenům hnutí MAGA, tedy Trumpova předvolebního hesla Make America Greate Again. Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 6875 lidí Jejich slova odhalila trhliny v hnutí MAGA a podtrhla otázku, která visí ve vzduchu: kam Amerika směřuje, když její vůdci slouží cizím zájmům?byl voláním po návratu ke kořenům hnutí MAGA, tedy Trumpova předvolebního hesla Make America Greate Again.

Carlsonovým článkem „Toto by mohl být poslední článek před totální válkou“, kde obvinil Trumpa ze spolčení při izraelských útocích na Írán. „Trump se podílí na rozdmýchávání války s Íránem, a to je zrada všeho, co jsme slíbili Američanům,“ řekl Carlson v rozhovoru. „My jsme hlasovali pro Amerika na prvním místě, ne pro více Blízkého východ v plamenech!“ Trump na to na Truth Social odpověděl s pohrdáním, nazval Carlsona bláznem a trval na tom, že Írán nesmí mít jaderné zbraně, i kdyby to znamenalo podporu Izraele. Celé drama začalo„Toto by mohl být poslední článek před totální válkou“, kde obvinil Trumpa ze spolčení při izraelských útocích na Írán. „Trump se podílí na rozdmýchávání války s Íránem, a to je zrada všeho, co jsme slíbili Američanům,“ řekl Carlson v rozhovoru. „My jsme hlasovali pro Amerika na prvním místě, ne pro více Blízkého východ v plamenech!“ Trump na to na Truth Social odpověděl s pohrdáním, nazval Carlsona bláznem a trval na tom, že Írán nesmí mít jaderné zbraně, i kdyby to znamenalo podporu Izraele.

Greene, která byla Trumpovou věrnou spojenkyní, šokovala, když se postavila na Carlsonovu stranu. „Tucker Carlson je jeden z mých nejbližších přátel. Miluje svou rodinu, svou zemi a nebojí se říct pravdu,“ prohlásila na X. „Skuteční zastánci Amerika na prvním místě – skuteční MAGA – nechtějí války v zahraničí, ať už jde o Izrael, Írán nebo kohokoli jiného. Hlasovali jsme pro Ameriku, ne pro další konflikt, který nás bude stát životy a peníze!“ Carlson ji podpořil: „Marjorie chápe, co je v sázce. Pokud budeme dál financovat cizí války, Amerika se zhroutí pod tíhou dluhů a lží.“

Rozhovor se rychle stočil k palčivé otázce, proč američtí politici upřednostňují zahraniční zájmy před svými voliči. „Mnoho mých kolegů v Kongresu je loajálních cizí moci, a to je odporné, nemorální a neamerické,“ řekla Greene a mířila na vliv izraelských lobbistů. Carlson ji doplnil: „Jak může někdo přísahat věrnost americkému lidu a pak sloužit zájmům jiného státu? To není politika, to je zrada.“ Greene vyprávěla o ukrajinských vojácích, kteří, někteří na berlích, lobbovali v Kongresu a strašili Putinem jako novým Hitlerem. „Říkali, že Putin převálcuje Evropu, že musíme poslat další miliardy na Ukrajinu. Je to propaganda, která má ospravedlnit nekonečné války,“ prohlásila s pohrdáním.

Carlson se zeptal, jak je možné, že politici podléhají takovému tlaku. „Jsme obklopeni lobbisty a médii, která nás tlačí do konfliktů,“ odpověděla Greene. „Fox News, New York Post, to jsou neokonzervativní stroje, které desetiletí vymývaly mozky Američanům, aby věřili, že války v cizině jsou naše spása.“ Carlson přikývl: „Tahle mediální mašinérie je jako virus. Infikuje mysl lidí a nutí je přijmout, že Amerika musí krvácet za cizí zájmy.“

Greene a Carlson se shodli, že zahraniční války, ať už na Blízkém východě, nebo na Ukrajině, jsou jedem pro Ameriku. „Pokud nebudeme bojovat za naši zemi, za naše hranice, za naše lidi, nebudeme mít co zanechat našim dětem,“ varovala Greene. „Válka s Íránem? To je Amerika na posledním místě. To jsou mrtví lidé a prázdná pokladna.“ Carlson byl ještě přímočařejší: „Američané nechtějí další Irák. Nechtějí další Afghánistán. Chtějí silnou Ameriku, ne další hřbitov za mořem.“

Anketa Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025) Výborný prezident, dle očekávání 47% Zklamal mě 38% Mizerný prezident, dle očekávání 10% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 7247 lidí Greene se postavila i proti republikánským kolegům, kteří podpořili omezené útoky na Írán. „Není rozdíl mezi ‚omezenými‘ útoky a plnou válkou. Jakmile začne střelba, už se to nezastaví,“ varovala. „Ti, kdo tlačí na válku, nejsou MAGA. Jsou to váleční jestřábi, kteří zrazují, co Trump slíbil.“ Carlson dodal: „Tahle válka není naše. Proč máme platit za izraelské bitvy? Proč máme umírat za jejich spory?“

Greene nezůstala jen u zahraniční politiky. Když se Carlson dotkl sociálních otázek, vyjádřila svůj nekompromisní postoj. „Potraty? Jsem absolutně proti. Eutanazie? To je čisté zlo,“ prohlásila. Carlson ji pochválil: „To je ten druh morální jasnosti, který Amerika zoufale potřebuje.“ Když přišla řeč na senátora Teda Cruze, Greene ho odbyla: „Jeho teologie? Na to kašlu. Potřebujeme vůdce, ne kazatele.“ Carlson se zasmál: „Marjorie, vy jste jako granát – žádné kecy, jen pravda.“



Oba se shodli na hrozbě kulturního úpadku. Greene varovala před socialistickými trendy v městech jako New York. „Pokud ztratíme naše hodnoty, pokud necháme naše města padnout do rukou radikálů, Amerika skončí,“ řekla. Carlson přitakal: „Podívejte se na New York, na tu socialistickou noční můru. To je budoucnost, kterou nám levicové elity chystají.“

míříc na Greene . Ale základna republikánské poslankyně ji oslavuje. „Greene a Carlson odhalují, jak sionismus svírá americkou politiku,“ napsal jeden uživatel na X. Jiný dodal: „Konečně někdo říká pravdu o neokonzervativních loutkách v Kongresu!“ Podpora republikánské poslankyně Carlsonovi a její kritika Trumpa vyvolaly vlnu reakcí. Konspirační teoretička Laura Loomer na X vyzvala k odpovědnosti za útoky na Trumpa, zjevně. Ale základna republikánské poslankyně ji oslavuje. „Greene a Carlson odhalují, jak sionismus svírá americkou politiku,“ napsal jeden uživatel na X. Jiný dodal: „Konečně někdo říká pravdu o neokonzervativních loutkách v Kongresu!“

označil spojenectví Greene a Carlsona za toxické a nyní někteří republikáni, jako poslanec Mike Lawler, Greene posměšně nazývají „Moskevskou Marjorie“. Carlson na to reagoval: „Nazývají nás konspirátory, protože se ptáme, proč Amerika krvácí za cizí války. To není konspirace, to je zdravý rozum.“ Kritici však bijí na poplach. The Washington Post už v roce 2021Greene a Carlsona za toxické a nyní někteří republikáni, jako poslanec Mike Lawler, Greene posměšně nazývají „Moskevskou Marjorie“. Carlson na to reagoval: „Nazývají nás konspirátory, protože se ptáme, proč Amerika krvácí za cizí války. To není konspirace, to je zdravý rozum.“

Tento rozhovor ukázal, že Greene a Carlson nejsou jen hlasy v davu, jsou megafony pro ty, kdo věří, že Amerika musí být na prvním místě. „Pokud nebudeme chránit naše hranice, naši ekonomiku, naše hodnoty, ztratíme vše,“ varovala Greene. Carlson dodal: „Marjorie je bojovnice. Chápe, že Amerika je na křižovatce. Buď se vrátíme k našim kořenům, nebo se utopíme ve lžích elit.“

Greene zůstává neoblomná. „Američané byli vymývání propagandou, že musíme vést války, abychom přežili. To je lež,“ řekla Carlsonovi. „Budu bojovat za Ameriku, ne za Izrael, ne za Ukrajinu, ale za naše lidi.“ Carlson uzavřel: „Tohle je boj o duši Ameriky. A s Marjorie v čele máme šanci vyhrát.“

S eskalací napětí mezi Izraelem a Íránem, kde Trump sice vyhlásil křehké příměří, ale varoval, že „pokud Írán zaútočí, rukavice padnou“, bude Greene pod drobnohledem. Její spojenectví s Carlsonem může naštvat věrné Donalda Trumpa, ale zároveň ji staví do čela těch, kdo žádají návrat k původním ideálům MAGA. Před volbami v roce 2026 bude její hlas – a agenda Amerika na prvním místě – klíčový. A jak Greene řekla: „Buď budeme bojovat za sebe, nebo nebudeme vůbec.“