„Fialova vláda tuneluje veřejné peníze.“ Okamura vyzval k rychlému řešení

Obvodní soud pro Prahu 7 v úterý rozhodl, že Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí Svoboda a přímá demokracie, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Co pro vás znamená?

Potvrdilo se, že Fialova vláda a Vít Rakušan ze STAN zneužívají ministerstvo vnitra v boji proti politické konkurenci. Když nás neumí porazit ve volbách, tak nás chtějí zlikvidovat falešným trestním stíháním či házením špíny. Soud opět potvrdil, že SPD není xenofobní, extremistické, populistické a nenávistné hnutí, jak lživě uvedli ministr Rakušan a Fialova vláda. Je šílené, že se musíme soudit pro pravdu a aby Fialova vláda a ministr vnitra Rakušan nezneužívali státní orgány proti politické konkurenci ve stylu totalitních praktik z padesátých let. Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 7185 lidí

Navíc Rakušan utratil z veřejných peněz obrovské peníze za právníky, aby se soudili s SPD, když jsme na to podali žalobu a opět jsme soudní při vyhráli. Vyzýváme Fialovu vládu a ministra vnitra Rakušana, aby zanechali těchto nedemokratických praktik, kterými chtějí zmanipulovat volby a odstranit politickou konkurenci, aby se udrželi u moci. My chceme svobodu a demokracii a nechceme tu žádné totalitní praktiky, které tu zavádí Fialova vláda.

Fialova vláda oznámila, že se jí podařilo získat podporu kvalifikované většiny států EU pro změnu systému emisních povolenek. Odklad ale nepřijde. Vládě se podle vrchního ředitele sekce ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí Petra Holuba podařilo na evropské úrovni prosadit, že unie zajistí, aby byl vývoj ceny povolenky předvídatelný. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) doplnil, že musí být pevný strop na povolenku ve výši 45 eur. Jste s tím spokojeni?

Vláda podrazila naše občany a firmy a odsouhlasila zdražení pohonných hmot a vytápění domácností od roku 2027. A teď před volbami, když vidí, že občané už Fialovu vládu nechtějí, jakoby otočili a hrají komedii. Rozšíření emisních povolenek na budovy a pohonné hmoty totiž odsouhlasila Fialova vláda v roce 2022 za českého předsednictví. K finálnímu schválení závazné směrnice o rozšíření systému povolenek došlo v dubnu roku 2024 na Radě EU, kde proti ní vláda Petra Fialy nijak nevystupovala. „Není to tak, že my všechno odkýváme. Ano, odkývali jsme některé blbosti za našeho předsednictví, a odkývali jsme je v podstatě z nepozornosti,“ uvedl v rozhovoru pro Týdeník Echo předseda poslanců ODS Marek Benda s odkazem právě na rozšíření emisních povolenek na topení a pohonné hmoty. Podle Bendy toho bylo moc a uteklo jim to. Pokud Fialově vládě „uteče“ takto zásadní věc, dokazuje opět svou nekompetentnost.

Vláda teď mluví o zastropování emisní povolenky na úrovni 45 eur za tunu oxidu uhličitého, to v praxi znamená, že by se domácnosti topící plynem zvýšily platby asi o čtvrtinu, u uhlí dokonce asi o 40 procent. Benzín i nafta by podražily o 3 až 3,50 Kč za litr. Již nyní se ale ceny emisních povolenek pohybují mnohem výše. V úterý se termínový kontrakt pro rok 2028 na povolenku EU pro domácnosti prodával za cenu přes 82 eur za kus. I kdyby se to podařilo zastropovat, tak Fialova vláda se chlubí tím, že díky ní lidem zdraží plyn minimálně o čtvrtinu, uhlí o 40 procent a pohonné hmoty o více než tři koruny za litr? To jsou blázni a musíme je v letošních volbách vyměnit.

Navíc zmírnění emisních povolenek pro domácnosti nebo jistota cenového stropu na ně jsou opatření, která dlouhodobě peněženkám občanů Česka neuleví, pokud zároveň nebudou doprovázena revizí Green Dealu EU či jeho klíčového pilíře Fit for 55.

V jakém smyslu?

Pokud má být Green Deal splněn, tedy EU má být uhlíkově neutrální do roku 2050, povolenka pro domácnost musí stát už roku 2030, tři roky po svém plánovaném uvedení, hned zhruba 220 eur za kus. Plyne to hned z několika odborných studí na dané téma. Tedy přibližně pětkrát více, než kolik činí úroveň stropu! Upozornil na to ekonom Lukáš Kovanda. A pokud bude povolenka nějakou dobu zastropována, o to větší pak bude později její cena! Levnější, zastropovaná povolenka v prvních letech existence obchodování s povolenkami pro domácnosti budou vykoupeny jejich vyšší cenou po ukončení stropování.

Slib stropu je tedy spíše jen politický trik, jak veřejnost vmanévrovat do akceptace povolenek pro domácnosti. Je tedy možné, že v prvních letech fungování povolenek pro domácnosti bude strop pevně platit, ale o to více ty povolenky zdraží poté. Bude se totiž muset dohnat „manko“.

Jediné řešení, jak dlouhodobě zmírnit dopad na peněženky lidí v EU, je revidovat celý Green Deal. Tyto revize ale nyní nejsou vůbec ve hře. Proto jsou řeči o zmírnění povolenek vlastně jen věšením bulíků na nos veřejnosti. SPD prosazuje úplné zrušení Green Dealu a na něj navázaného programu Fit for 55, zrušení systému emisních povolenek a odstoupení od pařížské klimatické dohody.

Univerzita v Kolíně nad Rýnem letos v dubnu navíc publikovala studii, podle které je nerealistické očekávat cenu povolenky druhého typu pod úrovní 250 eur za tunu emisí, mají-li být plněny cíle dekarbonizačního plánu EU Fit for 55, potažmo Green Dealu EU. Ceny 250 eur za tunu emisí by povolenky druhého typu měly dle studie dosáhnout před rokem 2030. Růst ceny povolenky na 250 eur za tunu emisí by pak tedy zdražil pohonné hmoty v ČR o dalších 14,60 Kč/l. Dohromady by tak cena pohonných hmot v Česku narostla během prvních let fungování povolenek druhého typu o 17,80 Kč/l. Extrémní horní mezí je částka 390 eur za povolenku, jež by odpovídala zdražení pohonných v ČR o zhruba 27 korun za litr. To všechno odsouhlasila Fialova vláda. Škodí, kde můžou.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) předložil do Poslanecké sněmovny návrh na daňové osvobození příjmů z prodeje kryptoměn, pokud přesáhne částku 40 milionů korun. Co tomu říkáte?

Ministr Stanjura předložil tento návrh formou poslanecké iniciativy poté, co ministerstvo spravedlnosti uzavřelo dohodu o převodu bitcoinů miliardové hodnoty s pravomocně odsouzeným zločincem Tomášem Jiřikovským, klíčovou osobou „vládní bitcoinové kauzy“. Poslanci hnutí SPD proto hlasovali proti tomuto návrhu. Podle SPD by měl Zbyněk Stanjura kvůli své roli v bitcoinové aféře i kvůli snaze osvobodit od daně miliardové transakce s kryptoměnami okamžitě opustit funkci ministra financí. Anketa Jak hodnotíte práci Donalda Trumpa? (Ptáme se od 23.6.2025) Výborný prezident, dle očekávání 48% Zklamal mě 37% Mizerný prezident, dle očekávání 10% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 7351 lidí

Ještě připomenu, že Fialova vláda dál fakticky tuneluje veřejné peníze. Nová ministryně spravedlnosti Decroix (ODS) totiž najala další advokátní kancelář, která jí má radit v bitcoinové kauze, kterou přitom způsobila sama vláda. Právníkům z Clifford Chance Prague Association zaplatí přes šest tisíc korun na hodinu. Tedy více než dvakrát tolik, co si za právní služby účtuje další najatá advokátní kancelář. Co kdyby se raději vládní činitelé rychle ke všemu přiznali, přestali mlžit a zatloukat a vypadli? Přišlo by to občany levněji a bylo by to fér.

A když už jsme u daní, tak připomenu, že v České republice je obrovské zdanění práce. Běžný zaměstnanec v Česku odvádí státu přes 40 procent svého výdělku. Vyplývá to z nejnovější zprávy OECD Taxing Wages 2025 a z průzkumu agentury STEM/MARK. Celkové zatížení práce zůstává v Česku vysoké. Jeho snížení by mohlo podpořit hospodářský růst a zvýšit nabídku práce. SPD podporuje na rozdíl od vlády nízké daně pro české občany.

Na středečním summitu NATO v nizozemském Haagu vedoucí představitelé 32 členských zemí schválili pětibodovou deklaraci, jejímž hlavním pilířem je závazek investovat do roku 2035 každoročně až 5 % HDP na obranu a bezpečnost, což je věc, ke které se zavázala i Fialova vláda a podpořil ji i prezident Petr Pavel. Jak se k tomu stavíte?

SPD nepodporuje navýšení zbrojních výdajů na 5 % HDP a pakliže bude SPD ve vládě, tak to zarazíme. Pro Českou republiku je takový výdaj nerealistický, finančně neudržitelný a mohlo by to ohrozit sociální smír i základní funkce státu. Ministerstvo obrany není schopné efektivně využít ani současný rozpočet, chybí vojáci, chybí strategie a výsledky. Další miliardy bez kontroly a efektivity pouze prohloubí naše zadlužení. Obrana země je důležitá, ale musí vycházet z reálných potřeb a z českých národních zájmů, a ne z diktátu ze zahraničí. SPD hájí bezpečnost občanů, ale s rozumem a odpovědností vůči daňovým poplatníkům.

Maďarský premiér Viktor Orbán uvedl, že Maďarsko nesouhlasí se vstupem Ukrajiny do Evropské unie. Podpora Ukrajiny ve válce a následná podpora jejího unijního členství je v rozporu se zájmy Maďarska. Pokud připustíme Ukrajinu do Evropské unie, zasejeme podle něj mezi sebe i válku…

SPD také nesouhlasí se vstupem Ukrajiny do EU a NATO a to z několika důvodů. Nechceme, aby naše země a další členské země EU a NATO byly zataženy do konfliktu s Ruskem. Jak je známo, na Ukrajině vládne korupce a rozsáhlá kriminalita a nechceme, aby se tyto praktiky rozšiřovaly ještě více k nám. A Ukrajina by po vstupu měla nárok na finance, což bychom museli platit i my. To vše odmítáme!

Navíc připomenu, že kriminalita Ukrajinců v ČR prudce stoupá kvůli proimigrační politice Fialovy vlády a ministra vnitra Rakušana. Například tento týden v Plzni krátce před půl třetí ráno byla hlídka městské policie vyslána k dalšímu oznámení o rušení nočního klidu. Opilý teprve osmnáctiletý Ukrajinec při kontrole levou rukou naznačil dobře známý hitlerovský knírek a pravou rukou začal na strážníky hajlovat. Co si to tady dovoluje?

Pakliže bude SPD po volbách ve vládě, prosadíme zákon ,jednou a dost', aby bylo všem cizincům, kteří spáchají v ČR trestný čin nebo páchají přestupky, automaticky ukončeno povolení k pobytu v ČR. Zároveň provedeme revizi všech povolení k pobytu Ukrajinců v ČR, aby zůstali pouze ti, kteří pracují na pojištěném pracovním místě, na které není prokazatelně k dispozici český občan. Všem ostatním ukončíme povolení k pobytu a ukončíme všem cizincům vyplácení dávek.

V rámci projednávání zákona o jednotném hlášení zaměstnavatelů a změnách některých souvisejících zákonů se v Poslanecké sněmovně hlasovalo i o návrzích hnutí SPD o zvýšení příspěvků na péči pro vážně zdravotně postižené občany v 1. a 2. stupni závislosti. Co říkáte výsledku hlasování?

SPD se již poněkolikáté navzdory odporu Fialovy vlády znovu pokusilo prosadit zvýšení příspěvků na péči pro zdravotně postižené občany v 1. a 2. stupni závislosti a jsme rádi, že konečně došlo ke zvýšení, i když kvůli poslancům Fialovy vlády pouze k malému. Fialova vláda a její poslanci po celé volební období tyto návrhy hnutí SPD odmítali a hlasovali proti nim. Tím hrubě poškodili a podrazili naše vážně zdravotně postižené spoluobčany. Fialova asociální vláda zdravotně postižené občany a jejich rodiny systematicky ignoruje, přestože vzhledem ke zdražování terénních sociálních služeb je pro ně potřebná péče již v podstatě nedostupná. My v SPD naopak dlouhodobě hájíme právo našich zdravotně postižených občanů a jejich rodin na dostatečnou pomoc od státu a na důstojný život.

Na schůzi sněmovny se tento týden v závěrečném třetím čtení hlasovalo i o návrhu vlády Petra Fialy na zrušení srážkové daně u drobných a příležitostných pracovních příjmů…

Hnutí SPD s tímto vládním návrhem nesouhlasí, protože toto opatření se negativně dotkne desítek tisíc studentů, důchodců či rodičů nejmenších dětí, kteří budou muset nově podávat daňová přiznání a zkomplikuje jim to životy. Tato změna zároveň znamená značnou zátěž pro státní rozpočet v podobě zvýšených nákladů pro finanční a daňovou správu. Hnutí SPD proto podalo pozměňovací návrh, který zachovává možnost zdaňovat drobné pracovní příjmy ze závislé činnosti i nadále prostřednictvím srážkové daně. Vládní koalice ale náš návrh zamítla. SPD stojí vždy na straně poctivých pracujících občanů.

Kdyby vláda radši řešila to, že Němci berou dvaapůlkrát víc než Češi, líp jsou na tom i Poláci. A Slovákům a Maďarům rostou mzdy mnohem rychleji. V České republice byl během Fialovy vlády zaznamenán největší propad reálných mezd z vyspělých států OECD. Průměrná mzda v soukromém sektoru vyjádřená v eurech se v Česku totiž letos meziročně zvýšila o čtyři procenta na 1849 eur (46 557 korun). Růst mezd v ČR byl nejpomalejší ze zemí Visegradské čtyřky (V4), kterou tvoří Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Ze sousedních zemí je průměrná mzda v soukromém sektoru nejvyšší v Rakousku, kde dosahuje 5009 eur (126 125 korun). V Německu pak činí 4634 eur (116 682 korun).

V ostatních zemích V4 byl růst mezd vyjádřených v eurech vyšší než v ČR, ukázala studie. Na Slovensku se průměrná mzda zvýšila o deset procent na 1524 eur (38 374 korun), v Polsku o 11 procent na 1988 eur (50 057 korun) a v Maďarsku o 12 procent na 1781 eur (44 844 korun). SPD ví, jak zajistit růst mezd.

A jak tedy zajistit růst mezd?

Receptem je zajištění levných energií a tím i zastavení zdražování, nižší daně a jejich nezvyšování, zastavení zadlužení a podpora českého průmyslu a živnostníků i podpora dopravní infrastruktury, aby zde byla větší produktivita a zisky se nevyvážely do zahraničí.