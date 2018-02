Hejtmanka Vildumetzová: Zmírnění protikuřáckého zákona? Zpátečnický nesmysl!

Takzvaný protikuřácký zákon, který začal v naší zemi platit od 31. května 2017, sice vyvolal vášně v táboře kuřáků, mezi provozovateli restaurací, barů a podobných zařízení, a výrazně zasáhl do plánů výrobců tabákových produktů.

Postupně jsme si ale všichni zvykli a především my, nekuřáci, jsme s radostí uvítali, že už se z veřejných prostor nevracíme napůl udušení a v oblečení nasáklém kouřem, které je třeba větrat ještě i po vyprání. Najednou můžeme vzít bez obav děti na společnou večeři do restaurace, lékaři pomalu ale jistě hlásí pozitivní obrat v počtu kuřáků, především mezi mladými lidmi, a s tím souvisí i celkově lepší zdravotní stav obyvatelstva. Ano, poklesly zisky hospodských, producentů cigaret a reklamních agentur, ale na druhou stranu to přinese snížení nákladů státu ve zdravotnictví a ruku na srdce – všichni už jsme si pomalu zvykli.

Proto teď s hrůzou sledují aktivitu svých 86 kolegů poslanců, kteří navrhují zmírnění zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a vracejí něco, co začalo konečně bez problémů fungovat, na samý začátek. Novela protikuřáckého zákona, kterou inicioval místopředseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, chce například povolit v restauracích, sportovištích a kulturních zařízeních zřízení kuřáren, zrušit zákaz kouření na zastřešených předzahrádkách. Že by snad vidina snadného získání politických bodů, nebo tlak tabákové lobby?

Mgr. Jana Vildumetzová ANO 2011



V květnu loňského roku jsme se stali jednou z 23 zemí Evropy, kde platí úplný zákaz kouření v restauracích. Stejně jako to má Irsko, které už v roce 2004 zavedlo jako první země světa celostátní zákaz kouření na všech uzavřených pracovištích. Mezi tyto země patří Francie, Velká Británie, Španělsko, Řecko, ale také Island, Litva nebo Makedonie.

Ostatně se zmírněním protikuřáckého zákona pochopitelně nesouhlasí ani odborníci z řad lékařů, což dokladuje dopis předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku Prof. MUDr. Evy Králíkové, CSc., kterým se obrátila na Poslaneckou sněmovnu. V dopisu dokladuje pozitivní dopady protikuřáckého zákona a zmiňuje velmi důležitou věc, cituji: „Žádný zákon také nikomu nebrání kouřit: jen ne tam, kde kouř dýchají i druzí.“

Jsem nekuřačka, dlouho jsem pracovala s dětmi a aktivně jsem sportovala, což s láskou k tabáku zrovna nejde dohromady. Přesto nechci brojit proti kuřákům a upírat jim právo na cigaretu. Ale pouze v takovém případě, kdy nebudou bezohledně ničit zdraví dětí a dospělých kolem sebe. A jestliže skupina poslanců vytáhla do „svatého boje“ za zmírnění protikuřáckého zákona, věřte mi, že udělám všechno, co bude v mých silách, aby jejich plán neuspěl.

autor: PV