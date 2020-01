Juránek (KDU-ČSL): Myslím, že Piráti jsou úplně mimo mísu

Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl tady jednoznačně k věci a říct za prvé, že máme nejhůř kompatibilní, to znamená naprosto nekompatibilní všechny volby, když je dáme dohromady. A udělali jsme v tom zmatek i tím, že máme přímou volbu prezidenta, ale to nechci rozebírat. Ale chci říct, že když budeme měnit kterýkoli z těchhle systémů, tak bychom se měli zabývat zároveň i jejich návazností, aby se co nejvíc sobě navzájem blížily. To znamená není od věci tady pracovat i s tím, jaké budou vazby na ostatní volby, než jsou do Senátu. To je první věc.

Druhá věc. Chci ale říct, že naprosto nesouhlasím se svými předřečníky, kteří tady mluvili, jako piráti. Myslím, že jsou úplně mimo mísu. Prosím je, aby se sami podívali, jak docházelo ke změnám v těch jednotlivých volebních obvodech a kolik to bylo procent. Prosím, aby si to ověřili, nechci tady teď v tuto chvíli říkat svoje výpočty nebo to, co jsem zjistil během posledních 15 minut, a proto si to také ověřím. Ale chci říci, že stabilitu můžeme dosáhnout v rámci těch senátních obvodů právě jenom ústavním způsobem, protože jinak k žádné stabilitě nedojde. A ne každé dva roky, ale fakticky každý rok sem může potom přijít návrh kteréhokoli ministra, kteréhokoli ministra vnitra, který dá návrh na změnu těchto volebních obvodů. A protože docházelo k velkému množství případů, že někteří lidé nemohli volit, protože se na ně třeba třikrát po sobě nedostalo, tak si myslím, že rovnost z hlediska naší Ústavy a přiměřené podobné podmínky budou dosaženy spíš tím, že provedeme ústavní zákon, než když to bude záležitost, která se týká jenom jednotlivostí.

Ing. Stanislav Juránek KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Výborný (KDU-ČSL): Cestou ke změně je spravedlivý volební zákon Zdechovský (KDU-ČSL): Podpořte rovné volby Okamura (SPD): ODS se pokouší o osekání demokracie a omezení volebního práva Senátor Carbol: Ve volbách propadává zhruba 20 % hlasů oprávněných voličů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.