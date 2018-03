KDU-ČSL: Bezpečnost novinářů není jen slovenské téma

Ve středu 14.3. 2018 se do rozpravy na plénu evropského parlamentu ve Štrasburku, zaměřené na bezpečnost novinářů na Slovensku zapojilo více než 30 europoslanců. Do programu byla rozprava zařazená v souvislosti s vraždou slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové.

Podkladem debaty byla zpráva ze speciální mise europoslanců, kteří navštívili Slovensko minulý týden.



K tématu se vyjádřili i europoslanci za KDU-ČSL.



„Držím palce Slovákům, aby tuto důležitou bitvu o fungování demokracie a právního státu vyhráli, aby Ján a Martina nezemřeli zbytečně. Také jim přeji, aby politického zemětřesení nezneužili jejich populisté a náckové. Přeji si důkladné vyšetření té vraždy nejen kvůli obětem a jejich rodinám, ale také aby se prověřilo, zda nejde o mezinárodní zločin, případně sahající i k nám,“ komentuje situaci na Slovensku Pavel Svoboda, předseda právního výboru (JURI).



Michaela Šojdrová, která se tématu svobody médií věnuje v rámci práce ve Výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT), ve své řeči ve Štrasburku upozornila na souvislosti se současným děním v České republice: „Vraždu Jána a Martiny pochopili občané na Slovensku jako útok na svobodu slova a pochopili to správně. A má-li mít jejich smrt nějaký smysl, pak se nesmí stát, aby tato vražda nebyla vyšetřena. Také občané v České republice, kde se prezident Miloš Zeman v inauguračním projevu otřel o média a populisté lákají občany k zestátnění veřejnoprávních médií výměnou za odpuštění koncesionářských poplatků, pochopili, že je třeba bránit svobodu slova a vyšli do ulic.“



„Jsem si vědom politické výbušnosti kauzy na Slovensku, trváme však na důkladném vyšetření úkladné dvojnásobné vraždy a možné spojitosti s podezřením na korupci v systému dotací. Závěry z mise dokazují, že jde o případ, který dalece přesahuje hranice Slovenska a je tak nutné se jím zabývat jak v České republice, tak i v Evropském parlamentu,“ říká Tomáš Zdechovský, který se případu bude ještě věnovat v rámci své práce v kontrolním výboru (CONT).



Předseda frakce Evropské strany lidové v Evropském parlamentu (EPP) Manfred Weber upozornil, že se EPP pokusí prosadit zřízení odborných stáží pro výcvik investigativních novinářů na půdě Evropského parlamentu, které by mohly být pojmenovány právě po zavražděném Kuciakovi.

