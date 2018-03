KSČM: Jak postupovat, abychom předešli krizi

KSČM respektuje demokratické právo na protest. Hodnotit je však musíme ne podle někdy líbivých hesel, ale podle skutečných cílů jejich organizátorů. Zkušenost nás učí, že demonstrující nebývají na straně pozdějších vítězů.

Demonstrace, pořádané v těchto dnech, se navíc snaží zpochybnit výsledek voleb a demokratické povolební vyjednávání. Pokusům o destabilizaci jsou vystaveny i další země Visegrádské čtyřky.

Jsme pevně přesvědčeni, že občané se nemají stát hříčkou falešných her. Prioritou je dotáhnout do finále vyjednávání o vzniku vlády. Vláda bez důvěry by byla nositelem nestability. Lidé právem čekají na praktické činy, a ne na rozviřování neklidu.

autor: PV