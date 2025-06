Klán (KSČM): Koalice Spolu se mění na Darknet

Když koalice Spolu vyhlásila pro volby 2025 heslo „Teď jde o všechno“, málokdo tušil, že „všechno“ zahrnuje i kompletní transformaci české pravice v undergroundovou strukturu, připomínající spíš hackerské fórum než tradiční demokratickou sílu. Ale jak se zdá, od modré barvy k temnému darknetu je to jen pár bitcoinových transakcí – a možná pár kompromitujících fotek.

Ano, vážení voliči, koalice Spolu jde s dobou. Pryč jsou staré časy slušné pravice, je tu nová éra – Spolu 2.0: Darknet Edition. Kdo by to byl čekal, že konzervativní křesťanští demokraté – ano, ti katolíci s kytarou a obrázkem svatého Josefa – nakonec skončí po boku digitálních zločinců? Když se řekne "věřící", vybaví se vám mše. Dnes spíš výpis z blockchainu.

K aféře svého kolegy Pavla Blažka, který si na schůzky s podnikateli nosí nejen poznámkový blok, ale i kryptopeněženku, zatím mlčí imám z Heřmanova Městce Marek Výborný. Přitom kdo jiný by měl situaci zhodnotit, než religionista s důvěryhodností poskvrněnou odebraným řidičákem? Pokud někdo rozumí hříchu, je to jistě někdo, kdo zná jak Bibli, tak bodový systém. Anebo že by mlčení bylo novým typem spirituality?

Ve světle těchto událostí se ukazuje, že slogan „Když prachy z prodeje drog, tak jedině s podporou lidovců“ už není jen ironickým mementem sociální sítě X, ale v podstatě politickým programem. Lidovec T. Zdechovský, známý svou láskou k hodnotám a občasným fotkám se zvířaty, proti kolegům Blažkovi a Gazdíkovi ve sněmovně nic nenamítá. „Vždycky mluvili hezky o Havlovi,“ tvrdí, jako by to stačilo k očištění kohokoli od jakéhokoli podezření.

Vypadá to, že citování Moci bezmocných dnes slouží jako univerzální alibi. Organizovaný zločin? Podle některých lidovců přece neodmyslitelně patří k parlamentní demokracii – stejně jako nedělní oběd nebo hlasování o nedůvěře vládě. Pokud mafiánské struktury reprezentují lid, tak proč by nezasedaly ve sněmovně, že?

A tak se nabízí otázka: Co na to prezident P. Pavel? Rozpustí sněmovnu, když ví, že v ní sedí minimálně dva poslanci s podezřelými vazbami na podsvětí? Nebo má za to, že jistá míra zločinnosti k české politice tak nějak patří, stejně jako káva v plastovém kelímku na chodbě parlamentu? V koalici Spolu totiž platí jednoduché pravidlo: když se zasměješ a řekneš „Evropa!“, projde ti i fotka s bossem podsvětí.

Takže ano – Teď jde o všechno. O integritu, o důvěru, o stát. A pokud si myslíte, že jsme se dotkli dna, tak věřte, že někdo právě vymýšlí způsob, jak ho vytěžit. V bitcoinech, samozřejmě.