„Merkelová zničila vaši zemi a vy se vztekáte na Putina.“ Tucker Carlson ostře k Němcům

Carlson, bývalý moderátor Fox News a nyní populární podcaster podporující Donalda Trumpa, se střetl s Ronzheimerem, zkušeným novinářem Bildu, který se snažil podtrhnout Carlsonovy postoje k válce na Ukrajině a Rusku. Carlson se však stále vracel k německým a evropským problémům, zejména migraci a ekonomickému úpadku.

v rozhovoru soustředil na migrační krizi z let 2015–2016, kdy Německo pod vedením Angely Merkelové přijalo přes jeden milion migrantů, převážně ze Sýrie. „Angela Merkelová, která byla německou kancléřkou od roku 2005 do roku 2021, si mnohem více zaslouží být označena za kriminálnici, protože ‚zničila vaši zemi masovou migrací... Nevzpamatuje se z toho za vašeho ani mého života'," uvedl Carlson.

Tuto politiku označil za katastrofální, když prohlásil: „Doslova zničila Německo tím, že vpustila obrovské množství migrantů... Měli byste být rozzuřeni na své vlastní politiky. Místo toho jste rozzuřeni na Putina, což mě rozesmává.“ Dodal, že dopady migrace jsou pro Němce větším problémem než zahraniční konflikty: „Zlepšilo přijetí všech těch migrantů situaci v Německu? Většina by řekla, že ne... Váš nepřítel není Vladimir Putin. On nenaplnil park odpadky nebo migranty. To udělala Angela Merkelová a Merz v tom pokračuje. To oni zhoršili váš život.“

Jedním z nejvíce kontroverzních momentů bylo Carlsonovo srovnání Merkelové s Vladimirem Putinem. Když Ronzheimer označil Putina za zločince kvůli válce na Ukrajině, Carlson odpověděl: „Nebráním Putina, který podle mého názoru odvádí skvělou práci pro Rusko. Mnohem lepší než kterýkoli německý vůdce. To je jisté.“ Ronzheimer se snažil tuto glosu zpochybnit a ptal se: „Ale lidé by tyto dvě věci nesrovnávali. Co má válka na Ukrajině společného s migrační krizí v Německu?“ Carlson tu narazil na tvrdý odpor zástupce Bildu a nerozlišoval mezi Merkelovou a současným kancléřem Friedrichem Merzem, kterého obvinil z pokračování v její politice.

Migrace je z pohledu amerického komentátora pro Němce větší hrozbou než zahraniční konflikty. „Mohou se moje děti oženit a mít děti? Je park plný odpadků? Tyto věci jsou pro lidi opravdu důležité. A myslím, že pokud začnete řešit tuto druhou kategorii, ne to, co vám televize říká, že je důležité, ne to, co vám Merz říká, že je důležité, ale to, co je skutečně důležité pro vás,“ dodal Carlson.

Rozhovor vzbudil bouřlivé reakce na sociálních sítích, kdy příznivci Carlsona ocenili, že pojmenoval nemoci současné Evropy, zatímco další pobouřil srovnáním německých politiků s ruským vládcem Vladimírem Putinem.