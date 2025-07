„Šílené.“ Fialův dopis Ficovi má dohru. Po volbách prý musí přijít náprava

Mezi Českem a Slovenskem proběhla nezvyklá výměna. Oba premiéři si vyměnili dopisy. Český předseda vlády napsal Robertu Ficovi s výzvou, aby Slovensko v EU přehodnotilo svou pozici a aktivně podpořilo 18. balíček sankcí proti Rusku.

Proč jde o nezvyklou výměnu? Bývalo běžné, že pokud jedna z vlád po té druhé něco žádá, čeští a slovenští vrcholní politici si volali, jednali spolu přímo a neventilovali to na veřejnosti. Teď je všechno jinak. To se dnes už neděje, neboť česká vláda před časem zrušila společná vládní jednání. Proto dopisy.

Přestože politické vztahy mezi oběma zeměmi jsou de facto na bodu mrazu, odvolával se Fiala ve svém dopisu Ficovi na blízkost obou zemí a označil Slovensko za nejbližšího partnera v regionu.

“Včera jsem dopisem oslovil předsedu vlády Slovenska. Vzhledem k mimořádně blízkým vztahům mezi našimi zeměmi jsem jej požádal, aby Slovensko přehodnotilo svůj postoj k 18. sankčnímu balíčku a přispělo k zachování jednoty a odhodlání, s nimiž demokratický svět čelí ruské agresi. Věřím, že právě Slovensko jako náš nejbližší partner v regionu zohlední odpovědnost vůči společným evropským hodnotám svobody, bezpečnosti a solidarity,” uvedl před několika dny premiér Fiala.

Odpovědi slovenského premiéra Roberta Fica se dočkal rychle. „Slovenská republika je demokratická a suverénní země. Návrh 18. sankčního balíčku jsme spojili s návrhem Evropské komise zastavit od 1. ledna 2028 jakékoli dodávky ruského plynu a žádáme relevantní aktéry, aby Slovenské republice poskytli potřebné záruky, že po 1. lednu 2028 bude mít Slovenská republika dostatek plynu za rozumné ceny. Jedná se o slovenský národně-státní zájem. Žádám Vás, abyste jej respektoval,“ vzkázal slovenský předseda vlády Petru Fialovi.

Dear Prime Minister, dear Petr



I acknowledge receipt of your letter in which you request that the Slovak government unconditionally approve the 18th sanctions package against the Russian Federation.



The Slovak Republic is a democratic and sovereign country. We have linked the… pic.twitter.com/92ShnfjkW8 — Robert Fico ???? (@RobertFicoSVK) July 14, 2025

Jaká by měla být pozice České republiky v této věci? ParlamentníListy.cz se zeptaly v anketě politiků napříč stranami jak celou situaci vidí, a zda nastal čas, aby byly obnoveny tradiční česko-slovenské mezivládní jednání, které Fialova vláda před časem zastavila.

„Jsem přesvědčený, že společná jednání se slovenskou vládou jsou v našem národním zájmu. A ten by měl být v české zahraniční politice rozhodujícím faktorem (a nutno dodat, že já osobně, jako člověk narozený v Československu, naše slovenské sousedy jako zahraničí nepovažuji a považovat nikdy nebudu),” reagoval senátor Zdeněk Hraba.

Odlišně to vidí poslanec ODS Karel Krejza. „Jednat je vždy dobré pokud je šance k nějaké dohodě. Je 80 dnů do voleb a případná mezivládní jednání počkají na výsledek voleb,” řekl pro ParlamentníListy.cz.

„Celou tuto kauzu považuji za šílenou. Premiér Fiala píše dopis premiérovi suverénního Slovenska, aby se vykašlal na zájmy slovenských občanů a v EU de facto držel ústa a krok. Stejně jako sám Fiala, kterému jsou naši občané i potřeby republiku ukradené! Každopádně je důležité, abychom se Slovenskem obnovili opět co nejužší sepětí. Stejně tak je nutné prohlubovat vztahy v rámci V4 tak, abychom vytvořili protiváhu největším hráčům EU,” uvedla lídryně Stačilo! Kateřina Konečná.

Podle šéfa Motoristů sobě Petra Macinky bude obnovení dobrých vztahů se sousedními zeměmi jedním z klíčových úkolů příští vlády. „Kabinet Petra Fiály bohužel hluboce poškodil naše vztahy se Slovenskem i s Maďarskem a bude potřeba je urychleně napravit. Proměňovat kvalitu bilaterálních vztahů na základě výsledků voleb v dané zemi je nevhodné a politicky nedospělé. Přátelské vztahy se sousedy bychom měli udržovat za všech okolností. Bez ohledu na to, zda v nich zrovna vládne nám ideově blízká či vzdálenější garnitura,” sdělil redakci Macinka.

„Slováci jsou našim nejbližším národem, miliony našich občanů se narodili v Československu a je správné mít se Slováky nadstandardní a přátelské vztahy. SPD obnoví pozitivní vztahy se Slovenskem a chceme obnovit i spolupráci v rámci zemí V4. Společně budeme silnější proti Bruselu v odmítaní nesmyslného Green dealu EU a Migračního paktu,” uvedl šéf SPD Tomio Okamura.

Podle senátora a předsedy Přísahy Roberta Šlachty se společná vládní jednání se slovenskou stranou nikdy neměly ani přerušovat. „V první řadě jsem přesvědčen o tom, že se společná mezivládní jednání neměly nikdy přerušovat. Sousedy si nevybíráme a taky se Česká republika nikdy nikam neodstěhuje. Je proto pro nás klíčové mít dobré vztahy se státy kolem nás, speciálně se to týká Slovenska, se kterým nás samozřejmě pojí historie, kultura i příbuzenské vztahy,” uvedl.

Podle senátorky Jany Zwyrtek Hamplové by měl premiér Fiala vyrazit na Slovensko. „Robert Fico obsahem i stylem dopisu reagoval s moudrým nadhledem, jehož součástí bylo jednak oslovení českého premiéra křestním jménem perem, jednak právě ono pozvání na Slovensko. Tím elegantně vyřešil hloupý krok Petra Fialy, který jsme nikdo nepochopil, co ho k němu vlastně vedlo. To pozvání osobně vnímám spíše jako zdvořilostní, protože očekávám, že se vší vážností na Slovensko pojede už nová česká vláda. Nicméně osobně jsem docela zvědavá, jak na to pozvání Petr Fiala zareaguje. Robert Fico mu jím dal nepochybně morální facku. Tak uvidíme, jestli alespoň last minut český premiér zareaguje jako dospělý muž, a na Slovensko pojede. Sám si tuto situaci vyrobil, tak by měl,” řekla.

„Tato vláda z nedostatku jakéhokoliv obsahu se přihlásila k havlovskému idealismu a moralizátorství jako základu politiky. Války jsou střet dobra se zlem s vy musíte patřit na jednu nebo druhou stranu. Slovensko podle této vlády patří ke straně zla a my s ním mluvit nebudeme. To se za této vlády nezmění a ona jde s touto směšnou a nebezpečnou teorií do voleb. Obnovit jednání se Slovenskem může jen nová vláda, která se vrátí k normální politice a určitému typu realismu. Od této vlády se to čekat nedá,” míní první místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek.

Poslanec SPD Radovan Vích připomíná také na rozbití V4. „Premiér Petr Fiala prodal díky své zaslepenosti za mrzký groš z EU všechno to, co zde budovaly generace Čechoslováků po dobu společného státu. Nehájí zájmy našich obsahů a našeho státu, trvale poškodil naše vzájemně vztahy a bourá i jednotu Visegrádské čtyřky. Nová vláda bude mít co napravovati po tomto nejhorším premiérovi novodobé historie,” sdělil poslanec.

„Vzájemná jednání především neměla být nikdy přerušena. Česká vláda ne á právo diktovat Slovensku, jaké mají být jeho postoje v rámci zahraniční politiky. Když jsem byl na jednání u Roberta Fica, tak mi řekl, že si přeje, aby se Cěská republika chovala ke Slovensku jako bratr, ale nikoliv jako starší bratr, který toho mladšího neustále školil a poučuje. Přesně tak bychom měli jednat. Fakt, že Petr Fiala dal přednost Kyjevu a Bruselu před Bratislavou, považuji za jeho fatální selhání a obrovský podraz na náš nejbližší národ. Naše strana PRO otevřeně deklaruje, že Slovensko považuje za našeho nejbližšího partnera a hodlá po volbách přispět k obnovení co nejtěsnějších vztahů mezi našimi bratrskými národy. Nechceme Slováky mentorovat, chceme s nimi jako rovný s rovným úzce spolupracovat,” má jasno šéf strany PRO Jindřich Rajchl.

Předseda Svobodných Libor Vondráček rovněž vzkazuje, že se mezivládní jednání neměla vůbec přerušovat. „Naopak bychom měli usilovat o užší spolupráci v rámci V4, abychom společně mohli prosazovat věci, které jsou ve společném zájmu, jako zrušení Green Dealu a zachování možnosti nekupovat výhodně energetické zdroje ze všech částí světa,” řekl redakci.

„Zatímco „nad Tatrou sa blýska a hromy divo bijú“, protože slovenský premiér Robert Fico má koule dělat suverénní politiku, u nás v České republice panuje za vlády Petra Fialy zatuchlý bruselský smrad. Proto také lokaj Bruselu Fiala přesně podle bruselských not poslušně ukončil naše nadstandardní vztahy s bratrským Slovenskem a společná jednání obou vlád se od té doby nekonají. To vše jen proto, že Fico proti Evropské unii, v níž většinu politiků stihlo válečnické šílenství, srdnatě hájí slovenské národní zájmy. Stejného rodu je i poslední Fialův hnusný dopis. V reakci na něj slovenský premiér českého premiéra vyškolil v diplomacii a ještě z něj, aniž by použil jediné křivé slovo, udělal dokonalého pitomce. Náprava vztahů se Slovenskem možná je, ale budeme si muset počkat na novou českou vládu, ve které už nebudou strašit Fiala a další podobné politické kreatury,” reagoval na otázku první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.