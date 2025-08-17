Konečná (KSČM): Konec soukromí na internetu

Již před třemi lety navrhla Komise všeobecné monitorování soukromých zpráv, takzvaný Chat Control, a i přes negativní stanovisko Evropského parlamentu se nyní dánské předsednictví snaží prosadit tento návrh na Radě. Každá zpráva či fotka by tak mohla projít kontrolou a neviděl by ji pouze člověk, kterému ji posíláme.
Internetové aplikace a služby by žádaly skenovat naše občanky či obličeje, abychom je vůbec mohli používat (a některé aplikace k tomuto kroku již i začínají přistupovat). Právo na anonymitu by bylo zardoušeno a na každého člověka by se nahlíželo jako na předem podezřelého.
Komise argumentuje ochranou před zneužíváním dětí online, ale dá se předpokládat, že extrémní množství nezávadných zpráv a fotek, které by algoritmy vyhodnotily za podezřelé, by naopak zahltilo zodpovědné orgány, a snížilo tak efektivitu potírání skutečného zneužívání.
Jako stínová zpravodajka pro stanovisko výboru IMCO jsem se proti Chat Control postavila a vyzývám vládu ČR, aby také zaujala odmítavé stanovisko a chránila práva svých občanů. Zároveň chci poděkovat všem, kteří tento dystopický návrh sledují a píšou mně a ostatním europoslancům a vládním představitelům zprávy, žádající odmítnutí všeobecného šmírování soukromých zpráv.
Ing. Kateřina Konečná
