Konečná (KSČM): Konec soukromí na internetu

18.08.2025 4:31 | Monitoring

Evropská komise a dánské předsednictví Rady EU znovu tlačí na odstranění práva na soukromí na internetu.

Konečná (KSČM): Konec soukromí na internetu
Foto: Youtube
Popisek: Kateřina Konečná

Již před třemi lety navrhla Komise všeobecné monitorování soukromých zpráv, takzvaný Chat Control, a i přes negativní stanovisko Evropského parlamentu se nyní dánské předsednictví snaží prosadit tento návrh na Radě. Každá zpráva či fotka by tak mohla projít kontrolou a neviděl by ji pouze člověk, kterému ji posíláme.

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

78%
15%
7%
hlasovalo: 3424 lidí

Internetové aplikace a služby by žádaly skenovat naše občanky či obličeje, abychom je vůbec mohli používat (a některé aplikace k tomuto kroku již i začínají přistupovat). Právo na anonymitu by bylo zardoušeno a na každého člověka by se nahlíželo jako na předem podezřelého.

Komise argumentuje ochranou před zneužíváním dětí online, ale dá se předpokládat, že extrémní množství nezávadných zpráv a fotek, které by algoritmy vyhodnotily za podezřelé, by naopak zahltilo zodpovědné orgány, a snížilo tak efektivitu potírání skutečného zneužívání.

Jako stínová zpravodajka pro stanovisko výboru IMCO jsem se proti Chat Control postavila a vyzývám vládu ČR, aby také zaujala odmítavé stanovisko a chránila práva svých občanů. Zároveň chci poděkovat všem, kteří tento dystopický návrh sledují a píšou mně a ostatním europoslancům a vládním představitelům zprávy, žádající odmítnutí všeobecného šmírování soukromých zpráv.

Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte se šmírováním soukromých zpráv na internetu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

