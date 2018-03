Kováčik (KSČM): Orgány strany rozhodnou jak dál

Když se zamyslíme nad prognózami, které předvídají dlouhodobé dění v naší republice, je třeba začít urychleně pracovat na naplňování volebního programu KSČM. Dosavadní jednání s hnutím ANO dospěla do finále.

Trváme důrazně na naplnění bodů, ve kterých došlo k programové shodě. Sedět s rukama v klíně a pouze nadávat na současný stav nevede k ničemu. Pokud lidé dali hnutí ANO důvěru v parlamentních volbách v míře, která jej vynesla k vítězství, nezbývá než toto respektovat. Vláda bez důvěry je určitým signálem nestability jak pro zahraničí, tak i pro domácí politickou scénu. Jestliže je ANO ochotno zakomponovat body našeho programu do programového prohlášení vlády, je to po mnoha letech velmi dobrá možnost, pomoci lidem, kteří nám dali důvěru a čekají na plnění našich slibů.

Za dobu působení KSČM na politické scéně jde o první takovouto nabídku. Na tom se jistě všichni shodneme. Občané čekají na naše rozhodnutí a tím na naplnění všeho, o čem dlouhodobě hovoříme. Ne všichni jsou však spokojeni se svou situací. Mnozí lidé žijí na hranici bídy. Každý krok, který vede ke zlepšení tohoto stavu, je nutné učinit. Již za pár měsíců nás čekají komunální volby a lidé se beze sporu budou ptát, co jsme pro ně udělali a co ještě uděláme. Papír snese vše, sliby i naděje. Pro KSČM je však důležitá realita všedních dnů. Některé politické subjekty projevují zájem o dění v naší republice pouze v průběhu volební kampaně. A to je špatně.

Věřím, že se dokážeme v rámci našich dalších kroků rozhodnout podle zdravého rozumu. Jedině tak dosáhneme úspěchu naší práce. O tom, jaké bude pokračování naší cesty, rozhodnou vrcholné orgány strany.

Pavel Kováčik, poslanec a předseda Poslaneckého klubu KSČM Poslanecké sněmovny PČR

Ing. Pavel Kováčik KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Tři poslanci z hnutí ANO prý mají problém s tím, jaká koalice se připravuje KSČM: Jak postupovat, abychom předešli krizi Poslanec Foldyna k jednáním o vládě: Babiš je pořád trestně stíhaný, takže... Výkonný výbor KSČM doporučil podpořit vznik vlády a tolerovat ji

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV