Kuchař (STAN): Myslím, že automaty na volný prodej léků by nikomu neublížily

Pane ministře, dámy a pánové, já mám v tomto bodě podány dva pozměňovací návrhy.

U obou zde již bylo hovořeno. A já bych byl rád, abych mohl teď momentálně vyslovit důvody, proč tyto pozměňovací návrhy jsou načteny a proč bych byl rád, aby byly podpořeny.

V žádném případě nebudu kritizovat pana ministra za to, že Evropská unie nemá léky, které nejsou v podstatě schválené s EMA, jak řekl a že není možné tím pádem dodávat léky, které nejsou na evropské trhu schválené. V tom jednoznačně stojím za panem ministrem a je to otázka opravdu soběstačnosti, budoucí soběstačnosti Evropy, aby zvládla léky v podstatě dodávat, případně je sama vyrábět, aby tyto problémy nevznikaly, co se týká množství těch léků.

S některými věcmi, které tady ale zazněly, tak úplně nesouhlasím. Slyšel jsem kritiku k mému pozměňovacímu návrhu pod číslem 3783, což je zavedení automatizovaného prodeje volně prodejných léků. Já, jako dlouholetý starosta města, vím, jak je velmi těžké udržet lékárnu ve své obci, pokud je malá. A pokud neudržíte tu lékárnu v té obci, anebo ani tam nebyla a máte tam 500 až 1 500 obyvatel, ti lidé potřebují se dostat k lékům a ne každý myslí na to, že musí mít zásobu léků doma ve skříňce, že bude myslet neustále, jestli náhodou některé léky neexpedují a další a další věci. Ten automatizovaný výdej volně prodejných léků byl myšlen tak, že obec, případně lékárna může pořídit automatizovaný box, kde umístí základní, notoricky známé léky, pro které si klidně ve dvě hodiny ráno dojdu pro své dítě, ať už to bude Nurofen či cokoliv jiného, podám, protože tohle jsou známé věci pro každou maminku, tatínka, jakým způsobem snížit teplotu a ráno dojdu k lékaři, k běžnému obvodnímu pediatrovi na kontrolu a v podstatě nepanikaří nikdo.

V momentě, kdy tento automat není, a já ten lék nemám, nabírám dítě do auta, jedu na pohotovost a řeším to v podstatě v režimu, který není nikomu komfortní. Jedna z věcí, které by to možná mohlo i přinést, a já si myslím, že tomu tak je, že pokud budete mít v té obci jeden automat se základními léčivými přípravky, pak nemusí každá rodina doma držet deset, dvanáct různých druhů léků, pokud budu vědět, že si prostě k tomu městskému úřadu, případně k poště, případně v té době k zavřené lékárně dojdou a vyzvednou si prostě ten základní lék, který notoricky znají.

Byly tady argumenty, že vlastně to je jediná šance, že to musí dávat člověk člověkovi, to znamená musí tam být osobní kontrola, komu to dáváte. Já si myslím, že tyhlety věci se dají naprosto bezproblémově omezit, a to čtečkou občanského průkazu od toho automatu a dalších věcí. A pokud někdo mi chce vlastně namluvit, že to distribuční minimum, které mi někdo má dát k tomu léku, mi ho nedokáže dát automat, ale dokáže mi ho dát paní na Benzině, která mi zrovna předtím natankovala a umyla okno, tak opravdu si nemyslím, že tomu tak je. Takže ty automaty na prodej léků, na volný prodej léků, si myslím, že nikomu by neublížily, protože my se nebavíme o celé škále léků, my se bavíme o základních záležitostech, které každá rodina notoricky zná a používá.

A tak jak pan předřečník Mašek, vaším prostřednictvím, paní předsedající, říkal... vlastně v tom mém návrhu je, že zodpovědný za ten automat, který by prodával volně prodejná léčiva, je kamenná lékárna. To znamená registrovaný distributor. Věřte, že žádný magister, který by dohlížel (na) tento automat, by nedopustil k ohrožení v podstatě lidí, kteří by si nakupovali tato léčiva. Proto prosím napříč politickým spektrem, zkuste se zamyslet nad tím, jestli třeba nedojde k úspoře i některých léčivých přípravků, protože prostě je nebudeme mít všichni doma, ale budeme si pro ně moct dojít do automatu 24 hodin, 7 dnů v týdnu a nebudou nám doma expirovat a my je nebudeme likvidovat.

To samé si umím představit kupříkladu, pokud si vezmete třeba kemp, kde by tento automat byl, tak ne každý musí tím pádem jet do kempu s pytlíkem léků na bolest zubů, nevolnost, a já nevím, co všechno, a vrátit se domů a mít to rozmačkané. A v ten moment to vyhazuje. Takže i v ten moment by ta úspora léčivých prostředků zřejmě byla. Takže prosím napříč politickým spektrem zvažte.

Slyšel jsem i výtky pana ministra k tomuto pozměňovacímu návrhu. A přijímám některé věci. Ale myslím si, že i v následujících měsících by se dalo některé věci třeba vychytat, upravit, protože nástup automatů samozřejmě nebude nějak horentní, že by najednou všechny obce zavalily automaty. To opravdu ne. A může to být i úspora třeba pracovních sil. A proto kupříkladu malé lékárenské společnosti proti mému návrhu neprotestují, protože si umí představit, že by si ho pořídily samy.

Za prvé, že by ho mohli dát do vedlejší obce a obsluhovat si třeba dva tři automaty v nějakém koridoru dvaceti třiceti kilometrů. A další věc je, že nemají personál na to, aby měly otevřeno od rána od osmi do večera do devíti, tak jak to mají některá obchodní centra, kde jsou většinou řetězcové lékárny. A tahleta obecní lékárna by v podstatě ve čtyři hodiny zavřela, automat by obsluhoval do rána do devíti hodin, než by zase otevřela, těmi základními léčivy a pokračovaly by dál v podstatě všemi prostředky tak, jak poskytuje službu lékárna.

Takže prosím, zvažte podporu tohoto návrhu na prodejní automaty, protože si myslím, že ničemu neublíží. Mohou maximálně pomoci dostupnosti léků v případě nutné potřeby.

Druhý můj pozměňovací návrh, k tomu tady byla horlivější diskuze, to je pozměňovací návrh pod číslem 3785 a týká se takzvaného chráněného distribučního systému, chcete-li chráněného distribučního kanálu, který by v podstatě nerezignoval na veřejnou službu, to znamená poskytování služeb pacientům ať už s předpisovými léky, či volně prodejnými léky komplexně na celém trhu. Nemohu zde souhlasit s některými tvrzeními, která zaznívala ať už z Ministerstva zdravotnictví, či od farmaceutických velkodistributorů. Dá se říct, že když jsem na to upozorňoval už v listopadu loňského roku, a vlastně celou dobu se to táhne, tak mi bylo řečeno, že se to vypouští, protože to není vymahatelné. Vím, že není pravomocné rozhodnutí Prahy 8. Ale v tom výkladu je, že vymahatelné to je. Ústav pro kontrolu léčiv to vymáhat měl, což je v podstatě světlo na konci tunelu některým malým lékárnám, které marně čekají na léky pro své pacienty.

Další z argumentů, které byly proti mému návrhu, tak bylo, že hrozí extrémní riziko reexportu těch léčivých přípravků a že to ten distribuční kanál farmacie, tedy mezi distributory a lékárnami, že to vlastně zachytí. Já jenom chci říct, že nejenže přímo v mém návrhu je zákaz reexportu, ale je přesně dáno, jakým způsobem s tím lékem lze pracovat, tedy buď vydat pacientovi, případně předat své druhé lékárně, případně vrátit velkodistributorovi zpět. Tady není jediná možnost, jakým způsobem vyvést ten lék. A co je nad rámec i té pokuty, kterou zvýšilo Ministerstvo zdravotnictví na 20 milionů korun, tak je pro mě zákaz účastnit se chráněného distribučního kanálu, pokud společnost nebo lékárna byla v posledních dvou letech trestána za nelegální reexport. To znamená vy, pokud si požádáte v distribučním kanálu o léčivo a nelegálně ho vyvezete a bude to sankcionováno, v ten moment dva roky nemáte šanci vstoupit do chráněného distribučního kanálu a nikdo nebude chránit dodávku do vaší lékárny.

Zaznívalo, že povede i k větším hlášením výpadků výrobcem. Tohle je taková, nevím, trošku perla. Distributor to, co má na skladě, by měl vydávat podle pravidel. A bohužel vlastně v tom zákoně, který jsme přijali od 1. ledna letošního roku, vypadl tento chráněný distribuční kanál a zavedla se v podstatě kontrola, ale jen nedostatkových léků. To znamená, malé lékárny vidí pouze léky, které jsou ve výpadku nebo nedostatku, nikoliv léky, které jsou běžně na skladě, ty jsou v takzvaných konsignačních skladech a jsou dodávány v podstatě lékárnám většinou spřízněným těm velkodistributorům.

To je problém, který nezavinil pan ministr zdravotnictví Válek ani předchozí dva ministři. To je problém, který nám vznikl opravdu před 2025 lety v České republice, kdy jsme sešněrovali trh na několik velkodistributorů, což by nebyl takový problém, ale nezakázali jsme to, aby někdo vlastnil víc než padesát sto lékáren, a zároveň jsme nezakázali to, že velkodistributor, který má dodávat plošně na celý trh, tak že si nesmí vytvořit svůj vlastní distribuční řetězec. Protože v ten moment se pohybujeme opravdu v monopolním postavení v některých velkodistributorů, kteří dneska, a to je třeba si říct, pokud budu brát dva distribuční řetězce a jeden takzvaný franšízový, tak jsme zhruba na 1 300 lékárnách, které jsou takto svázány s velkodistributory, a na trhu máme 2 500 lékáren zhruba. Z toho, když si vezmete, tak jak zmiňoval pan Farhan, vaším prostřednictvím, že byla petice nebo je petice a byla projednána na petičním výboru, kterou podepsalo zhruba 600 lékáren, tak z toho zbytku těch lékáren, těch 50 % lékáren se cítí být diskriminováno na trhu. Ti, kteří nepatří do žádných franšízových, případně řetězcových svazků.

Že můj návrh naruší smluvní volnost výrobců léčiv, tedy povinnost dodat všem distributorům, kteří vůči výrobci učiní prohlášení. Další taková... já bych to nazval trošku schizofrenií. Protože distributor nemá podle novely sice zvýhodnit objednávku žádného provozovatele, ale zvýhodnit lékárny ve smluvním vztahu vlastně jakoby může. To znamená, my se tady bavíme, že nechceme zvýhodňovat, ale ve smluvním vztahu říkáme, že vlastně můžeme zvýhodnit, což není úplně jako běžná záležitost.

Distributor ve svém hlášení dodávek vůči SÚKLu nebude hlásit identifikační kód pracoviště lékárny. To taky není pravda, protože pozměňovací návrh vznikl ještě předtím, než byl schválen Senátem návrh zákona, do kterého znovu vstupujeme.

A na závěr svého přednesu načtu legislativně technickou změnu mého pozměňovacího návrhu, kde vracím vše, co přijal zákon od 1. 1. 2024. Upozorňoval jsem na to i na výboru pro zdravotnictví. Je tady spousta důvodů, proč bránit malé lékárny. Je tady spousta důvodů, proč nerezignovat na veřejnou službu. Podle mého názoru výdej léků je veřejnou službou. A pokud i hradíme z pojišťovny výdej léků, dneska myslím 37 korunami, tak si nemyslím, že se nejedná o veřejnou službu, ale naopak.

Teď mi dovolte, tak jak jsem avizoval, přečíst legislativně technickou změnu mého pozměňovacího návrhu, který je v systému pod číslem 3785, který napravuje chybu, která se stala, protože v době, kdy byl ještě projednáván Senátem zákon nový, tak se podávaly pozměňovací návrhy k tomuto tisku, a některé věci se bohužel propsaly nepřesně.

Takže prosím proto Sněmovnu o souhlas s opravou mého pozměňovacího návrhu takto.

3. V části druhé čl. III se za novelizační bod 6 vkládá nový novelizační bod X2, který zní:

"X2. V § 77 odst. 1 písmeno f) zní:

"f) zajistit při dodávkách registrovaných léčivých přípravků evidenci těchto dodaných přípravků pomocí jejich kódů a tuto evidenci ukládat po dobu 5 let. Distributor pravidelně poskytuje Ústavu úplné a správné údaje o objemu humánních léčivých přípravků, které distribuoval do lékáren a dalším poskytovatelům zdravotních služeb. Jiným distributorům, prodejcům vyhrazených léčiv a provozovatelům veterinární péče, přitom poskytuje zvlášť informace o léčivých přípravcích získaných podle § 33 odst. 3 písm. g) bodu 4 a distribuovaných podle § 77 odst. 1 písm. h) a o objemu reklamních vzorků, které dodal držitelům rozhodnutí o registraci nebo obchodním zástupcům, a Veterinárnímu ústavu úplné a správné údaje o objemu veterinárních léčivých přípravků, které distribuoval do lékáren, provozovatelům uvedeným v § 6 odst. 1 písm. d), chovatelům, výrobcům medikovaných krmiv nebo meziproduktů, jiným distributorům a prodejcům vyhrazených veterinárních léčivých přípravků, a to prostřednictvím informačního systému Veterinárního ústavu pro sběr dat podle § 102a až 102e, a na vyžádání Veterinárního ústavu. Dále údaje o objemu veterinárních léčivých přípravků, které distribuoval dalším osobám podle písmene c). Poskytované údaje obsahují identifikaci distributora, identifikaci distribuovaného léčivého přípravku a identifikaci osoby podle písmene c), které byl léčivý přípravek distribuován. V případě poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího lékárenskou péči, distributora a zařízení transfuzní služby, také identifikační kód pracoviště. V případě humánního léčivého přípravku, který má stanovenou úhradu z veřejného zdravotního pojištění, také údaj o jeho ceně. Dále distributor poskytuje elektronicky Ústavu údaje o množství humánního léčivého přípravku, který je označen příznakem "omezená dostupnost" podle § 33b, které měl k dispozici ke konci dne předcházejícího dni označení tímto příznakem. Dále poskytují v pravidelných intervalech Ústavu elektronicky údaje o množství tohoto humánního léčivého přípravku, který mají k dispozici. V případě podezření Ústavu na ohrožení dostupnosti humánního léčivého přípravku mu distributor na výzvu poskytne elektronicky údaje o množství humánního léčivého přípravku uvedeného na trh v České republice, který má k dispozici. Strukturu údajů, formu, způsob a časový interval jejich poskytování prostřednictvím elektronického hlášení stanoví v případě humánních léčivých přípravků prováděcí právní předpis a v případě veterinárních léčivých přípravků se pro hlášení použijí § 102a až 102e,".".

Jedná se tedy o stávající platné znění ustanovení § 77 odst. 1. písm. f), o zákoně o léčivech s pouze vloženými slovy v části druhé věty za středníkem, kterými se nahrazuje zařazení nové povinnosti distributora. Myslím, že jsem splnil i to, že jsem načetl legislativně technickou změnu. Poprosím o podporu nejlépe obou svých pozměňovacích návrhů.

Děkuji za pozornost.

