Latýn (SPD): Bražek vypral peníze a ve světě se to ví

Dnešní vládní režim reprezentovaný Spolu+STAN přešel do těžké defenzivy, kam ho dostala probíhající kauza s Bitcoiny. V naší zemi je mnoho lidí, kteří nemají představu, co to Bitcoin vlastně je a jak funguje Bločenka (anglicky Blockchain). Není to nic složitého, ale poměrně těžce se to vysvětluje a mnohým to není jasné ani po přečtení článku o Bločence na Wikipedii. Zkusím na to jít přes známější pojmy a nakonec si sami odpovíme, zdali ministr Blažek vůbec mohl být tak naivní, aby toto udělal, nebo zdali jasně věděl, že Bitcoiny pocházejí z trestné činnosti.

Tak tedy, pojďme na to z popisu, jak funguje bankovní systém. Řekněme, že váš kamarád Honza je v nouzi a požádá vás o půjčení 2000 Kč. Jelikož nemáte hotovost, pošlete mu peníze přes internetové bankovnictví. Zadáte transakci a banka peníze pošle. Zjednodušme případ tím, že oba mají účet ve stejném bankovním domě. Záznam o převodu je tedy v bance evidován, ví, že dva tisíce odešly z vašeho účtu a naopak přistály na tom Honzovém. Co když byste měl práva zápisu do systému a chtěl udělat velkou transakci a poslat peníze další, které nemáte? I kdyby se vám to povedlo, banka, jelikož má evidenci, tak ví, že peníze nemáte a transakce by byla identifikována jako neplatná. Ale co se stane, když bance vyhoří datacentrum s bankovními daty a záložní také, o své peníze můžete teoreticky přijít. Nebo, co se stane při výpadku systému? Nemůžete zase poslat transakci. Je to z toho důvodu, že banka je centralizovaný systém, transakce mezi lidmi běží přes ni.

A Bitcoin s Bločenkou funguje na podobném systému, ale jsou tam dva hlavní rozdíly. Každá transakce jde přímo mezi dvěma uživateli, předáváte prostředky Honzovi nikoliv přes banku, ale podobně jako hotovost, napřímo. Tato operace je zabalena do datového bloku spolu s jedinečným identifikátorem odesílatele a příjemce. Jakmile je blok vytvořen, je odeslán do sítě, kde je ověřen a schválen ostatními uživateli. Jakmile je transakce potvrzena, blok je přidán do bločenky (blockchainu) a stává se trvalou součástí veřejného záznamu. Dalším rozdílem je anonymita. Uživatelé jsou identifikováni pouze svými veřejnými klíči, což znamená, že jejich skutečné identity zůstávají skryté. Avšak všechny transakce jsou viditelné v bločence, což zvyšuje úroveň transparentnosti, každý uživatel uchovává její kopii.

Bločenka je tedy veřejná, decentralizovaná osnova, která slouží jako záznam všech bitcoinových transakcí. Skládá se z řetězce bloků, z nichž každý obsahuje informace o provedených transakcích, časové razítko a unikátní otisk předchozího bloku. Tato struktura zajišťuje, že jakákoli změna v datech by vyžadovala úpravy ve všech předešlých blocích, což dělá manipulaci s daty téměř nemožnou a hlavně ekonomicky nevýhodnou.

Takže zpět k aféře bitcoin, která probíhá právě v těchto dnech. Ministr Blažek určitě věděl, jak bitcoin zhruba funguje a taky věděl, kdo peníze státu dává. Drogový dealer Jiříkovský, který provedl asi 18 tisíc transakcí s bitcoiny a vydělával na těchto návykových látkách, systém používal právě proto, že byl anonymní. Jak si odpykával trest, bitcoin samozřejmě narůstal na ceně a to velmi výrazně. I tak, v době před odsouzením musela jeho bitcoinová peněženka obsahovat hodnotu v milionech korun, možná i desítek milionů. To mu evidentně vydělal obchod s drogami. Mezitím se miliony změnily v miliardy a Jiříkovský si odpykal trest a vyšel na svobodu. Blažek toto zcela jistě věděl, přesto prostředky takovýmto nehorázným způsobem vypral.

Reputace České republiky utrpěla a z kauzy budou zcela jistě vyskakovat další a další kostlivci. Liberálně-demokratický režim reprezentovaný Spolu+STAN je nyní v defenzívě a zřejmě mu to překazilo plány do nadcházejících voleb.

Paní Decroix, která bude dělat audit na ministerstvu spravedlnosti, jako nástupkyně Blažka, se asi moc kredibility nedostane, protože reprezentuje stejnou politickou stranu – ODS. A co se týče bitcoinu, nebojte se ho a zjišťujte si o něm další a další informace. Možná má ještě velkou budoucnost, například Pákistán, země, kde žije čtvrt miliardy lidí a má atomové zbraně, nedávno prohlásil, že bitcoiny zařadí do státních rezerv, jako první země na světě. Zajímavá zpráva, zcela jistě nejen pro ajťáky!