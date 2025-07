Pokorná Jermanová (ANO): Tento způsob zpracování se mi zdá poněkud nešťastný

Tento způsob zpracování a předložení víceletého finančního rámce se mi zdá poněkud nešťastný. Obsahuje mnoho nejasností, dává více pravomocí do rukou komise, centralizuje rozhodování do Bruselu, jsou v něm špatně nastavené fondy (například fond konkurenceschopnosti), přináší více byrokracie, dalších 100 miliard EUR má jít na Ukrajinu. Návrh obsahuje nové daně, jejichž výnos by měl jít do rozpočtu unie. A tak bych mohla pokračovat.

Rozpočet EU by měl přinášet zejména viditelný prospěch občanům EU, něco takového se v tomto víceletém rámci jen těžko hledá. Navíc kolem dokumentu bylo spousta nejasností, byl před europoslanci do poslední chvíle utajován. I tak byly podklady jen minimální, novináři o něm dostali více informací než volení zástupci občanů.

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová ANO 2011



europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky