Lesenská (SPD): Nejpodstatnější změnou je možnost zkrácené doby oddlužení

Děkuji, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, zástupci vlády,

novela insolvenčního zákona přináší několik podstatných změn. Tou nejpodstatnější změnou je možnost zkrácené doby oddlužení z pěti na tři roky, a to i pro dlužníky spotřebitele. Má to přinést zjednodušení procesu oddlužení a urychlení návratu do normálního života, tedy snížit počet lidí v nekonečných dluhových pastech. Děkuji. Sjednocuje pravidla oddlužení pro všechny fyzické osoby, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o podnikatele či běžného spotřebitele.

SPD je pro podporu návratu dlužníka z dluhové pasti a jeho plné znovuzapojení do ekonomiky. To je samozřejmě výhodné nejenom pro ty osoby, ale i pro stát jako takový. Zjednodušení návratu z dluhové pasti, ano, pro poctivé dlužníky, ale nesmí se tak dít na úkor věřitelů a jejich pohledávek. Tady se odborná veřejnost a někteří věřitelé domnívají, že tato novelizace jde nad rámec té nutné transpozice a posiluje postavení dlužníka příliš právě na úkor uspokojení pohledávek.

Novela dále mění i minimální částku splácení, kdy nově bude rozhodovat o výši splátky soud, a to individuálně podle možnosti konkrétního dlužníka, s ohledem na jeho vzdělání, praxi a další faktory. Dlužník ale bude muset informovat insolvenčního správce častěji o svém reálném příjmu, a to každé tři měsíce. Tím by se mělo teoreticky zabránit úmyslnému snižování příjmů ze strany dlužníka a jeho snaze vyhnout se vyšším splátkám.

Podle novely ale bude možno provádět exekuční srážky ze mzdy dlužníka i po zahájení insolvenčního řízení. To by mělo ochránit především věřitele výživného, tedy přednostně matky nebo otce samoživitelky, samoživitele.

Otázka je, zda tato nová opatření budou dostatečná právě k ochraně věřitelů. Proto jsme připraveni podpořit i některé pozměňovací návrhy, které přinášejí ještě další technické úpravy tohoto návrhu tak, aby systém oddlužení skutečně pomáhal tam, kde pomáhat má.

Hnutí SPD dlouhodobě podporuje zjednodušení procesu oddlužení pro poctivé dlužníky a jejich návrat z dluhové pasti a jsme ochotni podpořit návrh jako celek.

Děkuji za pozornost.

