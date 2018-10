Maláčová (ČSSD): Strana dostala políček, ale do budoucna se s ní musí počítat

ČSSD má 3. nejvyšší počet vlastních senátorů postupujících do 2. kola a získala více zastupitelů než hnutí ANO. Jsme stabilně 3. nejsilnější stranou co do celkových počtů hlasů. Za to vděčíme zejména našim silným kandidátům v regionech, kterým tímto nejenom blahopřeji, ale přeji jim i hodně sil do dalšího politického boje ať už při sestavování koalic v obcích nebo v 2. kole senátních voleb!

Gratuluji také všem ostatním politickým subjektům k jejich volebnímu výsledku!

Jasně, když to srovnáme s rokem 2012 nebo 2014, kdy jsme byli v opozici či z ní čerstvě přicházeli po 8 letech do vlády, tak to samozřejmě nevypadá dobře. Jen pro připomenutí, v roce 2017 jsme ale oproti roku 2013 ztráceli 2/3 voličů a byli jsme 6. sněmovní strana!

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. ČSSD



ministryně práce a sociálních věcí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Teď jsme 3. mezi parlamentními stranami a zastupitelů jsme ztratili "jen" polovinu. ČSSD musí ukázat, že je strana, která dostala políček, ale že se s ní do budoucna musí počítat na všech úrovních.

Je před námi spousta práce. Dlužíme to ale naší zemi a já jsem včera cítila, že do toho sociální demokraté chtějí jít a že sociální demokracii věří.

Psali jsme: Ministryně Maláčová: S dobrým vedením přináší zaměstnávání handicapovaných užitek všem Ministryně Maláčová: Chceme zlepšit životní úroveň všem rodinám, které pečují o malé děti Maláčová: Rodičovská by se měla zvýšit od července příštího roku Ministryně Maláčová: Projekt e-neschopenek by se měl časově posunout

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV