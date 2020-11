Maříková (SPD): Elektromobilitou k likvidaci životního prostředí

reklama

Britský premiér Boris Johnson má v plánu příští týden oznámit zákaz prodeje nových aut na benzin a naftu od roku 2030, tedy o pět let dříve, než bylo prý původně v plánu. Můžeme se děsit, že s tímto šíleným nápadem přijde také Evropská unie a začne tlačit k tomuto závazku členské státy? A co to pro nás bude znamenat? Kdo si bude elektromobil moc dovolit? A jaká zátěž pro životní prostředí nás se zeleným šílenstvím čeká.

Těžba kobaltu se pojí s dětskou prací

K tomu, aby elektromobily jezdily jsou potřeba baterie, které obsahují kobalt a lithium. Kobalt je zásadní pro výrobu lithium-iontových baterií. Přidání kobaltu do baterií má vliv na jejich kapacitu, snížení hmotnosti a délku nabíjení. Prodlužuje i životnost baterií. Kde se ovšem kobalt bere? Šedesát procent světových zásob kobaltu se nachází v Kongu. Až dvacet procent těžby se vykonává primitivním způsobem pouze ručně. V doslova hororových podmínkách, v úzkých tunelech, pracují děti, které riskují zavalení i závažná plicní onemocnění. Kobalt se pak dostává do výrobků globálních firem po celém světě. Působení v rozvojových zemích je pro západní technologické giganty nezbytnou součástí podnikání. S jejich tamním působením se ale pojí i řada problémů a jedním z nich je právě dětská práce.

Anketa Je v České republice zbytečně moc restaurací? Ano 82% Ne 18% hlasovalo: 8861 lidí

Podporou elektromobility si zaděláváme na problémy

Co pro běžná auta znamená motor, to je pro elektromobily baterie. Baterie se ale nerecyklují, z čehož plyne, že podporou elektromobility si za pár let zaděláváme na velké ekologické problémy a dopady na životní prostředí. Pod rouškou ekoterorismu se likviduje nejen životní prostředí, ale i zdraví všech, kdo potřebné suroviny těží. Vše zpravidla dopadá na nejchudší země, kde lidé nemají ani potřebné ochranné pomůcky.

Nedostatečná recyklace baterií

Elektromobily se tváří jako šetrné k životnímu prostředí, ale do budoucna bude nutné řešit problém s recyklací. To co je pro běžný automobil motor je pro elektromobil baterie. Baterie ovšem nemají životnost na věky věků a naskýtá se problém s jejich recyklací. Dostupné metody recyklace jsou přibližně pětkrát nákladnější než těžba nových surovin. Pokud se tento problém nevyřeší, zaplaví svět za pár let miliony vyřazených akumulátorů. Žádné emise, nulové znečištění vzduchu a šetrnost k životnímu prostředí. To může být často uváděno mezi hlavními výhodami elektromobilů. Když si však vezmeme nežádoucí prvky a dopadu na životní prostředí tak vozidla na elektrickou energii mohou zatěžovat životní prostředí mnohem více než spalovací motory.

Vlastnit auto bude luxus

Další otázka se naskýtá, kdo si bude vlastmě moci dovolit pořídit elektromobil? Přechod na elektromobily způsobí, že automobily značně podraží. Pro lidi s nízkými příjmy se mohou tak stát v budoucnu nedostupné. Budou se tedy chudší lidé muset na kratší vzdálenosti přepravovat na kole, koloběžce, elektrokole nebo chodit pěšky a na delší vzdálenosti budou muset jezdit autobusem na plyn, elektriku, vlakem, protože si elektromobil nebudou moci dovolit a vlastnit auto bude luxus?

(převzato z Profilu)

Karla Maříková SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Maříková (SPD): Jsme české pohraničí, ne Sudety. Tohle slovo navždy pošpinil Hitler Maříková (SPD): Lázeňské vouchery? Málo. Silnice II. a III. třídy připomínají tankodrom Maříková (SPD): Zvedneme Karlovarskou krajskou nemocnici z červených čísel. Spolu s vámi Maříková (SPD): Dostavba Dukovan? Není nutno, aby bylo zbrklo. Červenou kartu uvážit

ArticleDetailRelatedProfileArticleLinkTitle Karla Maříková

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.