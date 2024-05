Mašek (ANO): To je jenom taková úlitba a nemůže to vůbec fungovat

reklama

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové,

já bych také chtěl reagovat k problematice distribučního kanálu. On tady skutečně byl, teď byl vyškrtnut a skutečně je tady rozhodnutí soudu, který v podstatě potvrdil to, že výrobce respektive distributor jsou povinni podle toho distribučního kanálu nebo v té době byli povinni postupovat.

To, že se ho zbavujeme nebo pan ministr se ho zbavuje a nahrazuje ho naprosto bezzubou metodou typu tak se lékárníci eventuálně ozvou na SÚKL a SÚKL někomu udělí až dvacetimilionovou pokutu, víme všichni, že je nevymahatelné, že to je neřešitelné, že by se potom posuzovalo, která lékárna opravdu kolik dostala poměrem a podobně, čili je to jenom taková úlitba a nemůže to vůbec fungovat.

Čili ten distribuční kanál měl svoje ratio, jak říkal můj ctěný kolega Farhan, hlasovalo se o něm napříč a my bychom chtěli, aby se ten distribuční kanál vrátil, protože se ukazuje, že to byla funkční metoda.

Potom mám ještě jednu připomínku k panu ministrovi. Reaguji na výdejní boxy. Shodit výdejní boxy jen tím, že by tam mohly být léky, které by mohly být nebezpečné dětem, tak se samozřejmě musí předpokládat, že ten výdejní box by měl někdo na starost.

Předpokládá se, že by to byla regionální lékárna, která by se o něj starala, a pokud by ten lékárník nedokázal být tak zodpovědný, aby tam dal léky, které nebudou zdraví škodlivé třeba pro děti, já si myslím, že to je jenom výmluva a eventuálně by to mohlo pojistit ministerstvo nebo SÚKL nějakým pozitivním seznamem léků, které by se tímto způsobem přes ty výdejní boxy mohly distribuovat s plnou zodpovědností regionální lékárny.

