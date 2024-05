Ministr Bartoš: Lépe formulovaná pravidla by měla přispět k zvýšení kvality zkoušek

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi reagovat na interpelaci paní poslankyně Dostálové a pana poslance Wenzla ve věci odborné způsobilosti a kontroly horských povolání, i na některé věci, které zde zazněly.

Vlastně ta interpelace byla v červnu 2023 a já můžu uvést výčet řady jednání a další komunikace za každý měsíc až po dnešek, které vlastně s touto problematikou souvisí. Skutečně - a zaznělo to tady i od paní místopředsedkyně Sněmovny Kláry Dostálové - je to téma, které nelze řešit pouze z pohledu rezortu MMR, týká se i dalších rezortů, zejména Ministerstva průmyslu a obchodu, kde je ta část, která se týká živnostenského podnikání, a pak Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde se uznávají ty odborné kvalifikace. Samozřejmě, že do toho jednání se zapojí profesní asociace horských vůdců a horských průvodců. My máme shodu na rozdělení živnosti, což je ta průvodcovská činnost na dvě části. Zvlášť činnost toho horského vůdce a zvlášť činnost horského průvodce a máme také shodu na tom, že chceme uznávat zkoušky horských vůdců i průvodců podle mezinárodních standardů jako profesních asociací.

V průběhu hledání toho konkrétního řešení na legislativní úrovni - a už zde zazněla i varianta poslaneckého pozměňovacího návrhu, vzniká ještě poměrně velká řada otázek, což si myslím, že je asi u takovýchto témat poměrně běžné. Já bych krátce shrnul dění v této věci od loňského července. Vlastně v červenci 2023 se konalo velké jednání jak se zástupci jednotlivých rezortů, tak s profesními asociacemi a na základě výstupu z jednání jsme za MMR kontaktovali Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby nám dalo oficiální stanovisko, zda by bylo možné uznávat odbornou zkoušku horského vůdce podle standardu mezinárodní profesní organizace právě i v českém právním prostředí.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Profesní asociace zaslaly rezortům po více než půl roce slíbený obecný standard vzdělávání, takže tam i ta časová prodleva, když se podíváme, že to je vlastně 2023 červen doteď, nemůže být dávána za vrub i nečinnosti nebo nějaké nižší aktivity pouze na straně státu, poslaly ten standard vzdělávání zkoušky u jejich mezinárodní profesní organizace. Pak v průběhu podzimu 2023 si MŠMT a MPO vyžádaly několik mezirezortních jednání. Byly osloveny profesní organizace, aby zodpověděly doplňující dotazy.

Ministerstvo místního rozvoje obdrželo v lednu 2024 odpověď, v němž skutečně MŠMT doporučuje, dokládá tu odbornou způsobilost pro účely k získání živnostenského oprávnění za prvé evropských profesním průkazem, nebo za druhé přímo uznávat dokladem o vykonávání zkoušky dle standardu mezinárodních profesních organizací.

Anketa Má být Luboš Xaver Veselý odvolán z Rady ČT za svá slova o Magdě Vášáryové? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6227 lidí

K ad 2 získání oprávnění horský vůdce od mezinárodní profesní organizace ze zahraničí například třeba z Rakouska by potom mělo sloužit jako podklad pro získání živnosti, osvědčení profesních kvalifikací horských průvodců právě i v České republice, což má zachovat rovný přístup k již existujícímu prokázání té odborné způsobilosti. Dle sdělení zástupce Českého spolu horských průvodců, to je ta první asociace a České asociace horských vůdců jsou tyto národní asociace připraveny vystavit osvědčení osobám, které daný certifikát získali ve třetích zemích.

Finální rozhodnutí o parametrech uznávání mezinárodních osvědčení je na MPO jako na gestorovi živnostenského zákona. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo definovat činnost a odbornou způsobilost horských vůdců a horských průvodců v zákoně 159/1999 Sb., který máme v gesci my jako MMR. Živnostenský zákon by je pak odkazoval na zvláštní úpravu právě v tomto zákoně, a tím by vlastně došlo k narovnání právního stavu v rámci živnosti průvodcovská činnost horská, která by tou zákonnou úpravou se rozdělila právě na ty zmíněné, tedy horský vůdce a horský průvodce.

MPO zaslalo po projednání s MMR další doplňující otázky profesním asociacím, tam čekáme ještě na jejich reakci. A podladění těchto otázek bych připravil společně s MPO novelou k legislativnímu procesu. Já bych chtěl možná ještě zmínit, že díky iniciativě profesních asociací se blíží do finále revize profesní kvalifikace horský vůdce, horský průvodce, horská průvodkyně, a my se na ní podílíme jako autorizovaný orgán.

Jde o standard, který nastaví kritéria pro ty autorizované osoby, které potom zkouší zájemce o odbornou způsobilost pro tuto specifickou činnost, a s tím osvědčením pak mohou zájemci požádat na živnosťáku o provozování živnosti horského průvodce. Ta revize odstraňuje nedostatky současného stavu, podstatně rozšiřuje nebo doplňuje i ta hodnotící kritéria oproti tomu v současné chvíli platnému standardu.

Asi bych uvedl například znalosti a dovednosti z oblasti meteorologie, základních lanových technik nebo lavinové nebezpečí. Prodlužuje také dobu trvání té zkoušky z dvanáct až na dvacet hodin a z dvacet až na pětatřicet. Lépe formulovaná pravidla hodnotícího standardu by měly přispět ke zvýšení kvality a transparentnosti zkoušek jak pro ty autorizované osoby, tak i pro jednotlivé uchazeče a v konečném důsledku také pro klienty těch horských průvodců.

A z toho výčtu já myslím, že je patrné, že jsme na MMR nezaháleli. Já věřím, že ty úpravy, které připravujeme, přispějí k větší bezpečnosti českých turistů, ať už se vydávají s českými horskými průvodci a horskými vůdci do našich hor, nebo právě někde v zahraničí, byť tam samozřejmě, pokud není ta situace harmonizovaná, musí splňovat také požadavky toho daného státu. Já tady poměrně mám detailně rozepsanou vlastně genesi (ukazuje materiál) i toho aktuálního vývoje těch jednotlivých setkání, jaké z toho byly závěry, kde se na koho čekalo.

Tak já věřím, že třeba i v souvislosti s legislativami, které se týkají cestovního ruchu a budeme je předkládat této Sněmovně, že se to dá řešit v jakémsi balíčku, neboť to spolu minimálně v oblasti té gesce cestovního ruchu, byť je tam silný přesah právě do živnostenského zákona nebo do živnostenského rejstříku, tak se to s tím doslova může svést. Tak já doufám, že to dospěje k nějakému zdárnému konci a bude to reflektovat i ty věci, o kterých zde hovořila paní místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová.

Psali jsme: Ministr Bartoš: Jdeme bojovat proti dezinformacím. Tady je náš plán Ministr Bartoš: Portál občana má již přes milion a čtvrt uživatelů Ministr Bartoš: eDoklady rychle stávají běžnou součástí života Ministr Bartoš: Na lobbisty si stát musí posvítit

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama