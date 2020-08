Ministr Plaga: Standardy pro pořádání tanečních opravdu nestanovuje Ministerstvo školství

reklama

Děkuji. Ačkoliv to není, tento příspěvek nebyl k tomu zákonu, tak si dovolím, abychom se mohli vrátit k tomu projednávanému zákonu, rychle reagovat. Co se týká manuálu, myslím si, že reakce, i včerejší reakce, od ředitelů, které kontinuálně běží na ČT 24 plus ta zpětná vazba, že je to dostatečně dopředu. Chápu, že je potřeba říkat, že to je pozdě, ale uvědomte si, že pokyny na přípravný týden - začíná ten příští týden a my jsme avizovali už v červenci, že ta opatření jsou nějakým způsobem strukturovaná a že nebudou nikterak nová, že budou stíhatelná ze strany ředitelů. Takže zpětná vazba ze strany ředitelů je, že to, co tam je popsáno, je realizovatelné.

Každopádně plošné nošení roušek vychází a bude vycházet z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. A pokud je předepsáno do nějakých prostor, tak je tam předepsáno a předepsáno tam asi epidemiologicko-hygienicky má být, byť to může být k debatě. Každopádně k těm soutěžím, ač jsem velmi rychlý, mám minutu. Pokud to probíhá distančně, pořádány být mohou. To doporučení, že nebudou vyhlašována celostátní kola, nebo ta informace, že nebudou vyhlašována celostátní kola, tam je. Samozřejmě, že pokud tomu nebrání ty hygienické standardy, to znamená, je to on line, je to korespondenčně, což jsou i tyto typy soutěží, tak ty probíhat mohou. A u těch, které neorganizuje, nevyhlašuje Ministerstvo školství, tak je doporučeno, aby jejich konání bylo přesunuto na druhé pololetí tohoto roku. To znamená, neznamená to nějaký generální zákaz, ale jenom přizpůsobení situaci. Pokud se situace zlepší, je tam to doporučení do druhého pololetí a ty on line běžet mohou.

Co se týká tanečních a dalších věcí, to skutečně, byť vzniká manuál, tak stejně jako hygienické standardy na školách v přírodě nejsou věcí Ministerstva školství. My pouze podporujeme ty mládežníky, kteří je pořádají. Takže standardy pro pořádání tanečních opravdu nestanovuje Ministerstvo školství, takže vám na to neodpovím.

