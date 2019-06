Ministryně Schillerová: Implementovat to musíme, jinak nám hrozí infringement

Děkuji za slovo. Já bych jenom upřesnila. Ano, my to předkládáme jako Ministerstvo financí a Ministerstvo spravedlnosti společně. Vyjednávalo to Ministerstvo spravedlnosti. Pokud já vím, paní ministryně je tady krátce, pokud vím od svých kolegů, tak tam byla celá řada připomínek z české strany, nicméně nakonec byla v tomto znění směrnice vyjednána. Nicméně vyjednávalo to Ministerstvo spravedlnosti, nikoliv Ministerstvo financí, jenom na upřesnění.

Já tomu rozumím. Já samozřejmě tady nemohu říct nic jiného, než že je to implementační. Implementovat to musíme, jinak víte, že nám hrozí infringement. Srovnávat to se zákonem 106 asi není úplně na místě, protože zákon 106 je vnitrostátní úprava. Vycházíme při její aplikaci zejména z výkladů stanovených tuzemskými soudy, tzn. Nejvyšším správním soudem, a musíme zohledňovat také věci osobní, tzn. je tam jakási integrita, tzn. když se sdělují ty mzdy, tak se sděluje skutečně náměstek č. 1, 2, 3, 4 s ohledem... A je to v souladu s judikaturou. Takže opravdu to srovnání není na místě.

Já rozumím dotazu pana předsedy Stanjury. Tam se skutečně zavádí povinnost předkládat politiku odměňování, pokud ta politika odměňování není předložena, vychází se s předpokladu, že vykonává ten člen představenstva nebo správní rady funkci bezplatně až do jejího předložení a zavádí se tam sankce. To, že se zavést musí, vyplývá ze směrnice. Jaký charakter sankce to bude, je na úpravě vnitrostátní. To říkám otevřeně a upřímně. My jsme vedli debatu s Ministerstvem spravedlnosti, s předchůdcem paní ministryně poměrně docela velkou, o charakteru té sankce, jestli veřejnoprávní, nebo soukromoprávní, a v tomto směru jsme ustoupili argumentu Ministerstva spravedlnosti - a to se neschovávám - ustoupili, myslím tím, že jsme se s nimi ztotožnili, že pokud by to byla veřejnoprávní sankce, tak směřuje vůči společnosti, a to jsme nechtěli. Chtěli jsme, aby skutečně ta sankce směřovala pouze vůči tomu jednotlivému členu, který porušil svou povinnost. Takže to je jednoduché vysvětlení. A my máme takovou situaci už třeba v zákoně o obchodních korporacích, kde máme také soukromoprávní sankci vůči členům představenstva. Takže není to nic, co by náš právní řád neznal. Děkuji.

