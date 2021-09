Ministryně Schillerová: Stojím si za každým řádkem, za každou položkou, za každou korunou

reklama

Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi stručnou reakci. Paní poslankyně Richterová, toto je návrh státního závěrečného účtu, toto. (Ukazuje dokument.)

Ptala jste se, kam šly peníze. Tam to všechno je. Investice, zejména dopravní infrastruktura. Dotační programy obcí, kdy jsme prostě všechny převisy vykryli, abychom se mohli z krize proinvestovat. Podpora zemědělců, kteří měli problémy, kůrovec, dotační programy MMR, covidové programy. Ale třeba i vy jste za sociální oblast, takže třeba i to, že lidé byli víc nemocní, nebo že víc čerpali sociální dávky. To prostě nesouviselo s covidem, co je nám dneska vyčítáno? A já vám říkám, že souviselo. Když jsme tyto položky museli posilovat.

Takže já si stojím za každým řádkem v tomto státním závěrečném účtu, za každou položkou, za každou korunou, kterou jsme investovali. Byla to investice do lidí, do firem, do ekonomiky, do investic. A troufnu si říct - dokonce i někteří naši kritici z řad ekonomů to připouští - že to, že byl ekonomický propad jenom - dávám do obrovských uvozovek - jenom minus 5,8 %, byla i zásluha této vlády a této expanzivní politiky, kterou jsme prostě provedli. Za tím si stojím a věřte, že to historie jednou zhodnotí. Tak, jako zhodnotila přístup vlády v té minulé krizi v letech 8, 9, 11 a 12.

Samozřejmě že rok 2021 vám nemůžeme zhodnotit. Tohle je za rok 2020. Ještě celé pololetí roku 2021 byl covid. Celé pololetí roku 2021 jsme museli vynakládat prostředky na pomoc zasaženým firmám a ekonomice covidem. Takže to vyhodnocení provedeme v roce 2022. A věřím, že to budeme mít. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

