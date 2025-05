Jandejsek: Záměrně vám zvyšují ceny potravin. Těmito kroky

Pane inženýre, Klub 2019, který sdružuje osobnosti nejen ze zemědělské sféry, sepsal „memorandum“, které má hned šest bodů. Proč se klub rozhodl memorandum sepsat?



Klub 2019 je pouze skupina lidí se znalostmi v oblasti většiny resortů, mnozí disponující obrovskými zkušenostmi v úspěšných podnicích. Jsou to lidé, kterým není jedno, kam se řítí stát a hlavně podniky, které jsou kostrou hospodářství, úspěchu či neúspěchu státu. Těmto osobnostem není jedno, kam se životní úroveň může propadnout za vlády politologů a neschopných, či všehoschopných. Lidé z Klubu 2019 se snaží upozorňovat širokou veřejnost na katastrofální stav našeho hospodářství, dynamiku zadlužování a následky vládnutí neschopných a ambiciózních. Víte, poslední dobou si často vzpomenu na Jana Wericha a jeho myšlenku, že „nejhorší srážka v životě je srážka s blbcem“.

V memorandu například vyzýváte k návratu politiky ekonomického rozvoje EU. Můžete to prosím trochu rozebrat?



Státy EU před lety dbaly na technický rozvoj, vývoj, výzkum a snažily se o co největší kvalitu svých výrobků. Evropa byla nejúspěšnější světadíl v pokroku průmyslu, zemědělství, v životní úrovni, kultury, hygieny, školství, zdravotnictví atd… S nesmyslnou globalizací, která roste již desetiletí, se úroveň kvality u řady výrobků dostává jen na průměrnou a asijské země vytlačují z trhu nejen automobily, ale i výstavbu investičních celků (například jaderné elektrárny). Jen z důvodu chamtivosti finanční oligarchie se tisíce kilometrů vozí díly vyrábět tam, kde je lacinější pracovní síla, aby si ti, co drží v rukou prostředky, mohli vydělat podstatně větší kapitál. Nezajímají je miliony aut na silnicích od Hamburku až po Albánii, likvidace silnic, obtěžování lidí v jednotlivých státech a další. Diskutuje se o životním prostředí, ale nesmysl s přepravou jen pro výrobu za nízké mzdy, i když kvalita pokulhává, je vedlejší. Uchopí se média a oblbuje se obyvatelstvo k volbě sluhů, kteří manipulují celé národy Evropy. Toto je nutné rychle opustit. Vše, co umíme vyrábět doma, vyrábět a dovážet to, co Evropa neumí, nebo pro to nemá podmínky.



V souvislosti s dekarbonizací mluvíte o likvidaci současné životní úrovně. Co by znamenala konkrétně pro zemědělství?



Hlouposti o dekarbonizaci jsou snad již pryč, doufám, že průměrně znalí občané snad již zjistili, že Timmermansovy fantasmagorie jsou mimo mísu. Snižování produkčního zemědělství už nyní ukazuje nedostatek vepřového masa, vajíček, mléka, drůbežího i hovězího masa. Poptávka v současné době převyšuje nabídku a ceny rostou. Vepřové se během jednoho měsíce zvýšilo ze 43 korun za kilogram masa v JUTu (jatečně opracovaná půlka) na 50 až 52 korun za kilogram masa. To je o 17,4 procenta. Vajíčka v obchodě ze 4 korun za kus se prodávají za 7–10 korun, což je růst o 100 procent. Mléko se vykupovalo před pěti měsíci za cca 10 korun za litr, dnes se vykupuje za 13,60 za litr. Nárůst tedy 36 procent a je možné, že ceny porostou i dál. S obrovským růstem cen klesá koupěschopná poptávka a snižuje se životní úroveň obyvatel, hlavně těch s nižšími příjmy. Dochází k tomu proto, že řízení zemědělství neexistuje, snižují se podpory těch, kdo vyrábí a zvyšují se podpory těm, co téměř nevyrábí. Řízení zemědělství je v rukou Bendlů, Výborných a podobných, kteří nikdy neřídili žádný zemědělský podnik s výrobou a předvádějí se, kdo udělá větší hloupost a rozhází více prostředků na zajištění svých voličů.

Pokud současná úroveň CO 2 v ovzduší, která je 0,38 procenta by klesla k 0,2 procenta, nebude dobře probíhat fotosyntéza a začne méně přirůstat zelená hmota, která je základem pro přežvýkavce. Bez CO 2 nebudou ani dostatečné výnosy obilovin. V dobách, kdy kapradí a přesličky byly několikametrové, byl obsah CO 2 v atmosféře až čtyřnásobný a zvířat na planetě bylo několikanásobně více.



V memorandu navrhujete také, abychom se přiklonili k asijskému modelu zemědělské politiky. Můžete to prosím pro čtenáře vysvětlit? V čem spočívá tento asijský model, proč byste ho doporučil?



Asijský model není nic jiného, než to, co bylo před lety v Evropě. Produkční zemědělství, obhospodařování veškeré půdy, která je pro produkci plodin vhodná a chov hospodářských zvířat v takových objemech, které půda uživí. Na nesmyslné úhory, omezování hnojiv, ekologie bez produkce, kterou máme nyní, je třeba zapomenout. Máme téměř 18 procent půdy v ekologickém režimu produkcí, která dosahuje pouze 1–1,5 procenta. Jde o umělou redukci výroby potravin, aby se mohlo obchodovat a dolovat peníze z kapes spotřebitelů. Každá normální země se stará a chrání svoji půdu tak, aby se zvyšovala úrodnost a zabezpečovalo se co nejvíce potravin z území, kde žijeme. To naši zemědělští likvidátoři vůbec netuší, nebo záměrně likvidují soběstačnost v jednotlivých komoditách českého zemědělství.



A co zmíněný návrat ke kořenům národních států? To by spočívalo v čem? A jak konkrétně podpořit české podniky a rozvoj domácí výroby?



Zrušit nesmyslný Green Deal, to, co pěstovat a chovat, nechat na těch, kdo na půdě pracují. Bránit zabírání úrodné půdy, výstavbu podporovat na méně úrodné půdě, nenechat úrodnou půdu zastavět různými fabrikami a sklady. Podporovat ty komodity, kterých je nedostatek a které bude i ze zdravotního hlediska lepší mít z vlastní produkce. Příkladem může být podpora monogastrů (to je vepřového, drůbežího, vajíček). Vždyť se v současné době prodává pod nákladové ceny naše vyvážené obilí a to by mohlo být využito pro výkrm uvedených komodit. Naši velitelé raději vyvezou obilí za směšné ceny, které využijí v zahraničí a nám dovezou maso s přidanou hodnotou. To ale rozvinutá inteligence našeho ministra teologa nedokáže vyhodnotit.

Jak moc by se touto cestou, kterou navrhujete, dala, podle vás, zvýšit potravinová soběstačnost ČR?



Na tyto otázky jsem odpovídal již několikrát. Pokud by vláda podporovala komodity s velmi malou soběstačností, přes investice, ale s výsledky nadprůměrnými, dovoluji si tvrdit, že drůbeží maso a vajíčka by soběstačnost vykázaly do pěti až sedmi let a vepřové do sedmi až deseti let, by se přiblížilo k současné potřebě. To by ale zemědělství musel velet někdo, kdo v prvovýrobě pracoval několik let a byl úspěšný.



Na závěr memorandum vyzývá ke zrušení politických neziskových organizací. Sociální podpory potřebným navrhujete administrovat přes stát. Domníváte se, že je to v současné době reálné? A co celkově říci k politickým neziskovkám? Jak je vnímáte?



Pokud bude nová vláda vést stát k prosperitě a zvyšování životní úrovně, nemůže vyhazovat desítky miliard na politickou propagandu a nastavování režimu podle přání liberální demokracie. Bude muset hospodařit se státním rozpočtem hlavně na straně výdajů. Na straně příjmů musí dbát na maximální výběr stávajících daní, nikoliv na jejich zvyšování. Co se týká výběru prostředků pro ty, kterým osud nepřál a potřebují další pomoc nad běžný sociální systém, nemělo by být problémem, aby ti, kteří jsou zdraví, odvedli navíc například 2 promile příjmu za rok, což by představovalo více než 6 miliard Kč. Současně vybírané prostředky nikdy nedoputují k potřebným, a jejich větší část spotřebují organizátoři sbírek. Navržený výběr prostředků může rozdělit podle stanovených pravidel správa sociálního zabezpečení. Nejenže by potřební dostali několikanásobně více prostředků, bylo by mnoho lidí k dispozici do výrobní či administrativní sféry, kterých se stále nedostává.



Za současné vlády to asi uskutečnitelné není, ale každá vláda, které bude záležet na obyvatelích, kteří si ji zvolili, by tento postup měla realizovat.



Memorandum Klubu 2019



1. Výzva k návratu politiky ekonomického rozvoje EU, nikoliv destrukce a likvidace tradičních hodnot



– opustit propagaci a podporu Green Dealu, který je založen na energetických nesmyslech a nelze realizovat



– opustit politiku redukce produkčního zemědělství, v odborně odůvodněných výjimečných případech může být mix produkce a Green dealu



2. Opustit propagaci a prosazování dekarbonizace. Je to naivní, ekonomicky nezdůvodnitelný směr k likvidaci současné životní úrovně. Pokud se týká resortu zemědělství, tak by dekarbonizace znamenala snížení zemědělské výroby o 25 až 30 % a špatně obdělanou zemědělskou půdu s rostoucím podílem neobdělávané půdy – úhory!



3. Přiklonit se k asijskému modelu zemědělské politiky, který je založen na rozvoji výroby podloženým výzkumem a odklonem od globalizace s návratem podpory výroby v regionech. Tento model, politika, platí pro zemědělskou i průmyslovou výrobu.



4. Využít zkušeností z dlouholetého budování infrastruktury Čínské lidové republiky – dálnice, železnice a modernizovaný mohutně rozvinutý dopravní systém.



5. Vrátit se ke kořenům národních států a mobilizovat občany k tradicím a dlouholetým zkušenostem. Na tomto základě prosazovat politiku budování vlastních českých podniků s rozvojem domácí výroby. Dát podporu těm, kteří ve svém oboru něco umí, přinesou pro svou zemi rozvoj a národní produkci, z níž ekonomické výnosy zůstanou doma, v ČR.



6. Zrušit politické neziskové organizace a sociální podpory potřebným administrovat a hradit přes stát.



Exprezident Agrární komory ČR a podnikatel Zdeněk Jandejsek



Exprezident Agrární komory ČR a exsenátor Jan Veleba



a ostatní členové Klubu 2019