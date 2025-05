Žádné televizní debaty v neděli? Fico se obává agresivity ve společnosti

Fico svůj záměr na svolání Bezpečnostní rady státu oznámil v dopise předsedům politických stran a čtyřem televizním stanicím, kde navrhuje přesunout nedělní televizní debaty na všední dny.

„Vzhledem k obrovskému nárůstu nenávistných projevů a vysoké pravděpodobnosti dalších útoků na veřejné činitele a fyzických konfliktů na veřejnosti jsem nucen svolat schůzku bezpečnostní rady a následně se tímto závažným problémem zabývat na zasedání vlády,“ oznámil Fico v dopise, jehož znění zveřejnil na Facebooku.

Fico tvrdí, že je zcela nepřijatelné, aby reakcí na jiný legitimní názor nebyly argumenty, ale bezmezné urážky a vyhrožování smrtí či ublížením na zdraví, jak se děje ve slovenské společnosti. „Je to ještě více nepřijatelné, že se tento způsob politické komunikace stává z podstatné části slovenského politického spektra a médií přijatelnou, a dokonce jimi podporovanou,“ tvrdí Fico.

Anketa Přejete si v brzké době další návštěvu Volodymyra Zelenského v České republice? Přeji 1% Nepřeji 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16166 lidí

„V Evropě bychom nenašli zemi, kde by bylo zveřejňováno tolik politických událostí a debat (více než třicet ve všední dny). Natož zemi, kde by v den pracovního klidu, v neděli, byla veřejnost uprostřed dne vystavena čtyřhodinovému maratonu televizních politických debat plných útoků a agresivních výměn názorů. Domnívám se, že neděle by měla sloužit jinému účelu a občané Slovenské republiky by neměli být v tento den rušeni mediálními politickými aktivitami,“ vysvětluje slovenský premiér.

„Navrhuji, abychom společně zvážili přesunutí televizních politických debat z neděle na všední dny. Byl by to významný příspěvek politických stran a médií ke snížení agresivity a politické nenávisti v zemi,“ vyzývá Fico.

Pokud se na tomto postoji shodnou všechny parlamentní strany, Fico slibuje, že ani jeho strana SMER, ani on sám jako premiér nebude uvolněný nedělní čas využívat k politickým prohlášením.

„Pokud budete ochotni se na tomto návrhu podílet, prohlašuji jménem politické strany SMER - Slovenská sociální demokracie, ale i jménem ústavní funkce, kterou v současné době zastávám, že ani představitelé strany, ani já osobně nebudeme využívat prostor, který nabízejí čtyři televizní stanice, v neděli k výměně politických názorů,“ dodal Fico.

Už na začátku května Fico oznámil, že je připraven podepsat dohodu se všemi politickými představiteli o zrušení nedělních politických diskusních pořadů. Tento návrh podpořilo opoziční Křesťansko-demokratické hnutí s tím, že neděle je dnem odpočinku a klidu.

Lídr Hlasu Matúš Šutaj Eštok si také myslí, že by diváci neměli být v neděli obtěžováni hádkami, ale není to podle něj v moci politiků. Oznámil, že by respektoval, kdyby média přišla s návrhem přesunout zasedání na jiný den.

Ostatní opoziční strany tento záměr nesdílely, jak upozorňuje deník SME. Svoboda a Solidarita (hovořila o omezení politických diskusí kvůli obavám premiéra). Progresivní Slovensko argumentovalo, že o obsahu vysílání by měli rozhodovat občané a nezávislá média. Hnutí Slovensko si zase myslí, že Fico to chce udělat proto, že nedokáže obhájit papalášství vládní koalice ani před vlastními voliči.

Psali jsme: Dostál po návratu z Moskvy prozradil vše o své návštěvě Kdo má jiný názor, je nepřítel? Problém. Herec Markovič o rozdělené společnosti Slovensku nehrozí rozpad demokracie. Tamní novinář popsal situaci. Jinak než mainstream „Počtvrté se vás ptám.“ Fico u Putina. Stihl ještě poslat ostrý dopis Kallasové