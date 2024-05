Nacher (ANO): Věřitelé nejsou jenom banky nebo finanční instituce

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, pane ministře,

tak jsme tady ve třetím čtení novely insolvenčního zákona. Já bych docela rád slyšel, podobně jako jsem vybízel včera u toho Milostivého léta, názor dalších politických subjektů, jako je STAN, Piráti, ale třeba i pana ministra, který tady ve druhém čtení něco naznačil, že naše pozměňovací návrhy jdou správným směrem, ale stejně je nepodpoříte. To by bylo dobré, aby tady na mikrofon něco zaznělo. My jsme včera tady něco schválili, pětikoalice - nebo její část, aby byl férový - popřela sebe sama, ale na mikrofon tady nikdo nebyl schopen to obhájit ani. Teď je insolvenční zákon a přihlášení jsou tam dva opoziční poslanci, já a moje kolegyně Válková, vystupuje zpravodajka Taťána Malá.

Tak by bylo dobré k tomu něco říct, protože to skutečně není nezanedbatelná záležitost. Navážu na to, co včera říkala Helena Válková, ta to otevřela velmi správně. Tak vy jste včera tady neschválili širší verzi, senátní verzi Milostivého podzimu s odůvodněním, že už těch dlužníků je tam moc a že dluhy se mají platit. Úplně nepochopení, protože Milostivé léto, Milostivý podzim je o tom, že se zaplatí jistina a odpustí se příslušenství. Zaplatí, jo? Zaplatí, něco se zaplatí. Abyste o jeden den později tady bez jakéhokoliv odůvodnění zkrátili dobu oddlužení z pěti na tři roky a tím zkrátili pohledávky věřitelů o 40 %. Ani 24 hodin neuběhlo. Můžete mi vysvětlit tenhle obrat, jak je tohleto možné?

Takže vůči VZP - tady je hájíte, VZP hájíte, ale soukromé věřitele - já jenom připomenu, že věřitelé nejsou jenom banky nebo finanční instituce, ale třeba matky samoživitelky, například, nebo jiné fyzické osoby, družstva bytová, SVJ a tak dále - a tam najednou jste hrozně rozšafní, tam najednou věřitelům to klidně jakoby škrtnete. Můžete mi říct jako ten myšlenkový pochod? Můžete někdo se k tomu přihlásit? Pojďme o tom debatovat. Třeba zjistíme, že máte pravdu. Můžete mi říct myšlenkový pochod toho, že včera jste se zastávali VZP, zjednodušeně řečeno, a dneska najednou věřitele hodíte přes palubu? A já tady mluvím o seriózních věřitelích. To by mě opravdu zajímalo, jestli tady někdo najde tu odvahu a vystoupí, protože včera jste se tím promlčeli. První poznámka.

Druhá. Já opravdu nevím, jak to tedy fakt funguje ve vládní koalici, protože já, co jsem měl možnost být - a já za to děkuju - při těch jednáních, tak pokud vím, tak poradní orgán (Otáčí se do vládních řad.) - S22, pane ministře, se to jmenuje? S22. Tak tam kromě snad jednoho všichni mají úplně jiný názor než to, s čím ministr tady přišel, protože ministr je předkladatel, byť on si to asi nemyslí, ten obsah. Tak já fakt tomu nerozumím. Vy co chvíli se odvoláváte na odborníky. Já dodávám - jenom, když se vám to hodí. Protože když odborníci tedy panu ministrovi, ministerstvu a vám radí a říkají úplný opak, tak vy to ignorujete. Tak můžete mít také - to je druhý dotaz - vysvětlit, jak je to možné, a kdy tedy odborníky vyslyšíte a kdy je ignorujete? Jestli v tom je nějaký princip, nějaké pravidlo.

A teď trochu k tomu, co tady probíráme, a k pozměňovacím návrhům, protože to považuju za úplně, skoro bych řekl, skandální. Jednak zjednodušeně, jaký je rozdíl mezi exekucemi a insolvencemi? Když jste v exekuci a máte jich víc, tak v zásadě, když máte vícečetné exekuce, řekněme, pět a víc - když bych řekl 10 a víc, tak je to nějakých 160 tisíc lidí - tak se víceméně pohybujete v šedé zóně. Nepřiznáváte příjmy, něco někde si exekutor vezme, nevezme, lidi se v tom naučili pohybovat. Trestáni jsou všichni. Věřitelé, že nedostávají nic, stát z takového člověka nemá také nic - myslím daně, sociální pojištění, zdravotní pojištění, když jsme tady u toho včerejška. A proto je tady insolvence, oddlužení právě pro lidi, kteří mají vícečetné exekuce a nemají jinou možnost, jak se z toho dostat.

Ale když jste v oddlužení, tak už musíte mít příjem oficiální, tam se nemůžete pohybovat v šedé zóně, protože jinak vám oddlužení insolvenční soud neschválí. Abyste měli oficiální příjem, tak vás musí někdo zaměstnat. Aby vás mohl někdo zaměstnat - já to tady říkám, aby to pochopil opravdu každý - a máte zároveň vícečetné exekuce, tak pro zaměstnavatele nesmíte být přítěží. A jeden pozměňovací návrh právě směřuje k tomu, aby se odbřemenily povinnosti pro zaměstnavatele u lidí, kteří mají exekuce. Já jsem to tady říkal v prvním, ve druhém čtení.

Já nevím, jestli jste se ptali zaměstnavatelů, jaké problémy v účtárně účetní s tím mají, kolik kapacity věnují lidem, kteří mají vícečetné exekuce. Komunikují s exekutory, mohou dostávat pokuty, když to neudělají dobře nebo když neodpoví. Takže pro spousty zaměstnavatelů je potom lepší varianta toho člověka nepřijmout, ne proto, že by nebyl pracovitý, ale protože mají s ním zbytečnou práci, protože má exekuce. A pak je to win win. On pracuje načerno, má příjem vedle, zaměstnavatel s tím nemá práci navíc. Ale pak takový člověk nemůže být v insolvenci.

Můžete mi tady prosím na mikrofon vysvětlit, proč jako koalice nepodpoříte pozměňovací návrh, který směřuje k odbřemenění pro zaměstnavatele, aby mohli zaměstnávat lidi s vícečetnými exekucemi? K čemu vám potom zkrácení insolvencí je? Vy zkrátíte insolvence s pěti na tři roky, ale tím, že ti lidi budou hůře zaměstnavatelní, protože to bude pro zaměstnavatele komplikace, tak vy je nedostanete do oficiálního systému, tudíž jim nebude schválené oddlužení. Co je na tom tak složité pochopit? Skutečně dáváte přednost principu, že buď se na tom shodnete všech pět subjektů, anebo pak nepodpoříte nic? Nadto, že tady je věcně návrh, který máte věci pomoct? Který má právě umožnit, aby lidé s vícečetnými exekucemi jako poslední záchrana šli do oddlužení, šli do insolvence? Ale k tomu potřebují oficiální příjem. Ptali jste se zaměstnavatelů, jaké starosti mají s lidmi v exekuci? Za mě - neptali.

Druhý pozměňovací návrh, který zase to posouvá podle mě správným směrem, je o tom, aby se v Registru vozidel objevila informace, že na to auto, na to vozidlo je exekuce. A zase. Tady nemůžete ani pípnout, že by to bylo něco nového. Já jsem v této věci dvakrát interpeloval pana ministra dopravy Kupku. On mi tady slíbil, je to na záznamu, já jsem si to dal dokonce na YouTube kanál, abyste neřekli, že jste to nevěděli. A on slíbil, že se spojí s ministrem spravedlnosti, což tak učinil podle mých informací, a vymyslí cestu, jak to udělat. Dvakrát jsem ho interpeloval a k tomu směřuje i pozměňovací návrh, který jsme dělali společně se Stáňou Malou právě s Ministerstvem spravedlnosti. Doufám, že pan ministr to potvrdí. To není tak, že bychom tady s Táňou Malou kutali pozměňovací návrh po nocích.

A teď mi řekněte, v čem je zase problém. My při dnešní míře digitalizace a propojení informací odmítáme propojit v zásadě zjednodušeně informace z Registru exekucí do Registru vozidel, aby ten, kdo si kupuje nové auto, tak zjistil, že na to vozidlo je exekuce. A já jsem vám tady říkal ty případy. Pak si koupí to auto, zavolá mu exekutor - to auto je v exekuci, odevzdejte vozidlo, jinak pácháte trestný čin. On ho odevzdá a od prodávajícího peníze zpátky nedostane. Já jsem vám tady dokonce říkal i ten případ, kdy už se to řetězí, kdy už ti lidé jsou tak naštvaní, že v rychlosti potom to auto v exekuci prodají, aby to nebylo na nich.

To znamená, že už to neprodává ten, kdo je v exekuci, ale ten, kdo to od toho člověka v exekuci koupil a řetězí se ten problém. Opět tento pozměňovací návrh podle mých informací nepodpoříte. Může mi tady někdo na mikrofon říct proč, v čem je problém? Je to proto, že to navrhuje někdo z opozice, nebo o co jde? Je to také odpověď zejména pro veřejnoprávní média, kteří se nás neustále ptají, vy kritizujete z opozice, nemáte návrhy. Tak my tady máme zrovna v tomhletom zákoně několik pozměňovacích návrhů a stejně je to jako volání na poušti, úplně zbytečný. Protože není žádné odůvodnění, proč někdo z koalice pro to nehlasuje. Tak prosím pěkně, běžte na mikrofon a řekněte: Ten návrh je špatně napsán. Tak to pak se bude muset asi ozvat i pan ministr. Nebo nesměřuje správným směrem, nebo něco. Ale není možné prostě nic neříct, nehlasovat pro to čistě z politických důvodů, nikoliv věcných a potom ještě říct: Hnutí ANO v opozici nemá žádné návrhy. Tak v tomhletom případě máme čtyři. Já představím tři, předpokládám, že Helena Válková, která je po mně, představí ten poslední pozměňovací návrh.

Ten třetí, kterého se dotknu, je věc, kterou se nechal později pravděpodobně inspirovat i pan ministr tím svým pozměňovacím návrhem, a to jest to, aby se vyrovnala splátka v insolvenci v exekuci, protože jsou tady dvě motivace proto, proč by člověk měl jít do insolvence. Vyřeší to jenom tu jednu, to je ta časová, že se to zkrátí z pěti let na tři. Tím ale trestáte ty poctivé věřitele, to už jsem říkal. Ta druhá je, že dneska, dneska tomu dlužníkovi v insolvenci zůstává méně v případě přednostních pohledávek, než v exekuci. A v té chvíli nastává problém, protože spousta lidí si řekne, no tak když půjdu do insolvence, zůstane mi méně peněz, tak já radši zůstanu v té exekuci. Tak jsem přišel s pozměňovacím návrhem, který počítá s tím, že v insolvenci bude nárok na dávky posuzované dle příjmu po odečtení srážek v insolvenci. Jde například o dávky bydlení. Tudíž by tomu člověku v insolvenci zůstalo minimálně stejně.

Já jsem rád, že aspoň v tomto pan ministr se inspiroval, že tam je pozměňovací návrh, který jestli si dobře vzpomínám, říká, že když jsou čtyři exekuce a víc, tak se to bere jakoby měl přednostní pohledávku, takže se mu odečte více v exekuci. Tudíž už nebude platit, že zejména u vícečetných exekucí tomu člověku v exekuci zůstane víc, než kdyby šel v insolvenci. Zaplať pánbůh za to. Já říkám za nás, že my podpoříme i tento pozměňovací návrh ministra Blažka, který směřuje přesně tímhle směrem. Ale my to podpoříme, my nebudeme hrát tu hru, navrhuje to ministr, navrhuje to koalice, my budeme proti. My to podpoříme, protože to jde přesně tím směrem, na který my tady upozorňujeme od prvního čtení. Stejně tak si nebudeme hrát to divadlo, že vlastně je paradox, že pan ministr dává pozměňovací návrh vlastně ke svému vlastnímu návrhu. Kdyby to bylo opačně a vládli jsme my, tak vy byste si tady z toho dělali srandu. Ne, my to naopak kvitujeme, že v té složité situaci, kdy vy jste se půl roku v zákulisí dohadovali, proto to stálo, to je také potřeba tady říct, ten zákon tady byl zaparkovaný ne protože by se hádala koalice s opozicí, ale protože se hádala koalice navzájem, to je potřeba, aby tady na záznam zaznělo. Protože na to nemáte jednotný názor. A protože na to nemáte jednotný názor, tak jste se shodli na pravidlu. Buď ty pozměňovací návrhy podpoří všech pět subjektů, nebo žádný.

Tudíž stačí, aby jeden subjekt řekl, že ne a všechny pozměňovací návrhy jakkoliv jsou třeba rozumné, tak padají pod stůl. Takže dámy a pánové, já tady dneska budu takový v tomhletom otravný a budu se tedy hlásit i s faktickými znovu, pokud nepřijdete na mikrofon a neřeknete nám, za prvé, jak jsem řekl. Jaký je rozdíl mezi včerejškem a dneškem. Proč včera jsem tady něco slyšel od dlužnících, že dluhy je potřeba platit. Neuplyne den a najednou to zmizí jak pára nad hrncem. Proč nepodpoříte návrhy směrující k odbřemenění zaměstnavatelů, což přímo vede k tomu cíli, aby zaměstnavatelé zaměstnávali lidi, kteří mají více exekucí? A proč nepodpoříte tu základní informaci, aby se exekuce na vozidlo objevila v registru vozidel, což by pomohlo lidem, kteří si kupují auto ojeté.

Ten třetí, tam se neptám, protože tam jsem rád, že aspoň paralelně s tím pan ministr má pozměňovací návrh, který směřuje stejným směrem, aby lidem v insolvenci zůstalo stejně. Takže dámy a pánové, já doufám, že se to nepromlčíte tím a na mikrofon to řeknete, ať už máte názor jakýkoliv. K tomu ta diskuse tady je a je ta diskuse věcná. Je ta diskuse věcná, nemůžete se vymlouvat, že by tady někdo něco zdržoval, nebo obstruoval.

Takže já vám zatím děkuji za pozornost.

