Němcová (ODS): Vláda svou prohru nestoudně svádí na opozici

Tisková konference vlády - manipulace, lži, nervy na pochodu

V pátek 24. 4. se konala tisková konference vlády. Je třeba reagovat a stále vyvracet vládní lži. Jinak se stávají pravdou, jak jistě ví píárová divize Andreje Babiše. Premiér kritizoval opozici, která odmítá vládní návrhy zákonů. Vztekal se, až mu přeskakoval hlas, ministři se snaživě přidávali. Lhali a manipulovali s fakty. Tak to uvedu na pravou míru:

1) Šlo o daňový řád, jeho novelu předložila ministryně financí. Měl zavést elektronizaci daňového řízení, to opozice hodnotila kladně. Ale nebyla by to ministryně Schillerová, aby do novely nevpašovala další bič na podnikatele, zejména na menší firmy a živnostníky.

2) Tři z nastražených min byly nejvážnější:

- Vratky z nadměrného odpočtu DPH. Dosud se musely tyto peníze vracet podnikatelům do 30ti dnů, vláda to prodloužila na 45 dnů. Podnikatelé by tak povinně poskytovali déle než dosud bezúročné půjčky státu. Ročně to dělá kolem 24 miliard korun. Když si tyto peníze nechá vláda na svých účtech, má z nich i tučné úroky. Ale nejsou to její peníze! Patří podnikatelům. Velcí to nějak zvládnou, ale menší firmy a živnostníci jdou od faktury k faktuře. Stát jim jejich peníze zadrží a oni nemají na provoz svého podnikání. Musí si jít sami pro úvěr do banky a platit tvrdé úroky. To je přece úplně absurdní a nepřátelský akt státu vůči podnikatelům.

- Vláda zrušila možnost podat beztrestně daňové přiznání do pěti dnů po termínu. Dosud to pomáhalo například těm, kteří onemocněli. Nikoho to nic nestálo a byl to vstřícný krok v naléhavých případech. Právě teď, když řada živnostníků bojuje o přežití, chtěla vláda přitvrdit.

- Snížení úroků a náhrad, které stát platí podnikatelům za nezákonný postup státní správy. Tyto úroky byly částečnou kompenzací ztrát, které stát svým nezákonným postupem způsobil. Nyní se úroky měly snížit. Více peněz státu na úkor podnikatelů. Stát za své chyby platit nechce! Je to stejný princip, kterým chtěla vláda v nouzovém stavu obrat podnikatele o náhrady za ztráty, které jim protiprávním jednáním způsobila, když přešla z režimu krizového zákona do zákona o ochraně veřejného zdraví. Pořád jde o stejný podraz, o neustálou snahu potlačit svobodné podnikání a posílit moc státu.

3) Z těchto důvodů opozice pro zákon nehlasovala. Říkali jsme to během celého projednávání již od 5. listopadu roku 2019, kdy proběhlo 1. čtení. Zájemcům vřele doporučuji prostudování sněmovního stenozáznamu. Ve sněmovně prošel zákon hlasy vládních a komunistických poslanců. Potom putoval do Senátu. Ten se k výhradám opozice přidal a navrhl několik změn. Následovalo opětovné projednání ve sněmovně. Ta má dvě možnosti: přijmout návrh senátu nebo ho tzv. přehlasovat a setrvat tak na verzi schválené ve sněmovně.

4) Pro přehlasování senátu musí být většina poslanců (nejméně 101). Vládní koalice s komunisty disponuje 107 hlasy, tedy pohodlnou většinou. Opozice odmítla hlasovat pro zákon, který zhorší podnikání, posílí stát a oslabí živnostníky. Naše pozměňovací návrhy vláda smetla ze stolu. Byli to vládní poslanci, kteří svůj návrh sami potopili. Prostě nepřišli nebo pro něj nehlasovali. Bylo jich celkem 9. Z klubu Ano 3, ČSSD 3 (včetně J. Hamáčka), KSČM 3. Pro zákon hlasovalo pouze 98 poslanců. Vláda prohrála, dala si vlastní gól.

Svou prohru však nestoudně svádí na opozici. Andrej Babiš na tiskové konferenci:" Senát a opozice zbouraly projekt digitalizace daní." Ministryně financí lhala stejně. Chyběly jejich vlastní hlasy. Není chybou opozice, že si premiér neumí zjednat pořádek ani ve svých řadách. ODS nebude hlasovat pro zmetky z vládní dílny. Nikdy, zapamatujtě si to, nikdy!

