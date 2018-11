Novák (ANO): Nová registrovaná partnerství by již nebylo možné uzavírat

Vážená paní ministryně, vážení pánové ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové,

předložený poslanecký návrh zákona má za cíl umožnit osobám stejného pohlaví uzavřít manželství podle občanského zákoníku za stejných podmínek a se všemi právními důsledky z toho plynoucími. Jako je tomu např. u osob opačného pohlaví vstupujících do manželství.

Navrhuje se zrušení zákona o registrovaném partnerství. Nová registrovaná partnerství by již nebylo možné uzavírat. Stávající registrovaná partnerství by byla ponechána v platnosti, avšak i registrovaní partneři by měli možnost vstoupit do manželství. Návrh předpokládá, že i manželé stejného pohlaví by měli stejná práva a povinnosti jako manželé opačného pohlaví, například v oblasti majetkové, důchodové a také pokud jde o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a v přístupu k náhradní rodinné péči. Legislativně se jedná o změnu několika zákonů, předně občanského zákoníku, dále pak zákona o důchodovém pojištění, zákona o evidenci obyvatel, zákona o matrikách, jménu a příjmení a konečně zákona o specifických zdravotních službách.

Účinnost je navržena prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Vláda dala návrhu souhlasné stanovisko.

Děkuji za pozornost.

Marek Novák ANO 2011



autor: PV