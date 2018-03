Okamura: Babiš a Sobotka znovu spolu. To je ta slibovaná změna?

Hnutí ANO se rozhodlo vládnout s ČSSD a bude tedy nadále stejně jako v minulém volebním období stát na hlasech poslanců Bohuslava Sobotky, Milana Chovance a Lubomíra Zaorálka, přičemž ČSSD má nadále ovládat ministerstva. Babiš a Sobotka znovu spolu. To je ta slibovaná změna? Co si o tom myslíte, napište mi do komentářů.

Připomenu zde krátce program SPD, o jehož prosazování jsme po celou dobu po volbách usilovně s hnutím ANO jednali. Prosazujeme široký zákon o referendu, přímou volbu a odvolatelnost politiků a jejich hmotnou odpovědnost, odmítáme přijetí eura, prosazujeme důchodovou reformu směrem ke spravedlivým důchodům včetně garantovaného minimálního důchodu ve výši minimální mzdy (12 200 Kč), podporu pracujících rodin s dětmi - ne parazitujících a nepřizpůsobivých, vyšší podporu zdravotně postižených spoluobčanů, změnu systému exekucí, zásadní pomoc lidem v dluhových pastích a zestátnění exekutorů, omezení lichvy, zásadní snížení byrokracie pro podnikatele, zrušení financování politických neziskovek a přesunutí těchto miliard k našich potřebným lidem, odmítáme další inkluzi ve školství, žádáme nulovou toleranci nezákonné migrace a odmítáme propagaci islámu v ČR, prosazujeme regulaci vývozu kapitálu z ČR aby měli naši lidé vyšší mzdy, dostupnou zdravotní péči pro každého občana, lepší kvalitu potravin, bezpečnost v ulicích, zákaz množíren psů, zrušení EET pro živnostníky a malé podnikatele - a nahrazení daňovým paušálem a další body.

Chceme také hmotnou odpovědnost soudců a jejich časově omezený mandát, který by museli obhajovat, jelikož soudy a vymahatelná spravedlnost nefunguje. Prosazujeme také, aby hospodaření České televize a Českého rozhlasu muselo spadat pod nezávislý Nejvyšší kontrolní úřad, jelikož chybí veřejná kontrola. A samozřejmě mnoho dalších programových bodů.

Chápu, že skutečně demokratický program SPD je pro někoho nepohodlný, ale my neustoupíme a budeme ho nadále neúnavně prosazovat, jelikož my v SPD jsme jediní, kteří prosazují komplexní balíček změn směrem ke spravedlnosti pro každého slušného občana.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

