Okamura: My v SPD říkáme jasně, že odmítáme jakékoliv snahy o zpochybňování voleb

Prohlížím si reportáže o aktuálních demonstracích studentů a dalších lidí za „dodržování Ústavy a demokracie“ a nestačím se divit - v projevech v Plzni například padla výzva, aby „nedávno zvolení poslanci SPD okamžitě složili mandáty ve prospěch ODS a TOP 09“. Další člověk si tam stěžoval, že „(Kalouskově) demokratickému bloku není umožněno vládnout“. A v Brně vyzývali k okamžitému odchodu Okamury z politiky kvůli údajnému „fašismu“ a zpochybnili tak hlasy našich 540 tisíců voličů, kteří nás před čtyřmi měsíci podpořili v demokratických volbách. Je vidět, že tito lidé bohužel vůbec neznají náš politický program a jen papouškují, co jim do hlavy vložila některá média. A to je škoda. Zpochybňování výsledků voleb, umělé nálepkování, agresivní dehonestace a likvidování názorových oponentů je představa demokracie v podání těchto lidí? Tuhle atmosféru už Evropa zažila v 30.letech minulého století při nástupu Hitlera. My v SPD říkáme jasně, že trváme na zachování demokratických principů a odmítáme jakékoliv snahy o zpochybňování voleb. Co si o tom myslíte Vy? Odkud vítr podle Vás vane? Napište mi do komentářů.

Připomenu program, s kterým jsme šli do voleb – je na něm něco nedemokratického? Nebo jen vadíme zastáncům bruselské politiky a pijavicím přisátým na veřejné peníze formou politických neziskovek a těm, kteří chtějí zabránit tomu, aby hospodaření ČT spadalo pod veřejnou kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu, což nyní není? My v SPD jsme jediní, kteří prosazují komplexní balíček změn směrem ke spravedlnosti pro každého slušného občana: zákon o referendu, přímá volba a odvolatelnost politiků a jejich hmotná odpovědnost, odmítáme přijetí eura, prosazujeme důchodovou reformu směrem ke spravedlivým důchodům včetně garantovaného minimálního důchodu ve výši minimální mzdy (12 200 Kč), podporu pracujících rodin s dětmi - ne parazitujících, vyšší podporu zdravotně postižených spoluobčanů, změnu systému exekucí, pomoc lidem v dluhových pastích a zestátnění exekutorů, omezení lichvy, zásadní snížení byrokracie pro podnikatele, zrušení financování politických neziskovek a přesunutí těchto peněz k našich potřebným lidem, odmítáme další inkluzi ve školství, žádáme nulovou toleranci nezákonné migrace a odmítáme propagaci islámu v ČR, prosazujeme regulaci vývozu kapitálu z ČR aby měli naši lidé vyšší mzdy, dostupnou zdravotní péči pro každého občana, lepší kvalitu potravin, bezpečnost v ulicích, zákaz množíren psů, zrušení EET pro živnostníky a malé podnikatele - a nahrazení daňovým paušálem a další body. Chceme také hmotnou odpovědnost soudců a jejich časově omezený mandát, jelikož soudy a vymahatelná spravedlnost nefunguje. Je také zásadně potřeba změnit zákon o České televizi, aby bylo možné její hospodaření kontrolovat Nejvyšším kontrolním úřadem, což v současnosti není možné. Přeji hezký den.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

autor: PV