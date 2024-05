Okleštěk (ANO): Slyším hodně obavy starostů, že obce budou slučovány

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Mně se líbil vstřícný přístup kolegy Vlčka a jeho popsání situace. To musím říct. Já bych se ale v této souvislosti chtěl zeptat, jestli skutečně se vnitro zabývalo tím, že zákony vztahující se k obcím a zákony v podstatě všechny tohoto typu by skutečně neměly být na vnitru a neměla by je řešit rada vlády? To si myslím, že je důležité.

Druhá věc. Slyším hodně obavy starostů právě z toho, že obce budou slučovány, takže možná by stálo za to jim poslat signál, jak je zvykem v této době, že jim to nebezpečí v této chvíli určitě nehrozí.

Pak jsem se chtěl vyjádřit k tomu školení. To je ta materie, kterou se zabýváme, protože po vzoru Ministerstva pro místní rozvoj to vnímám tak, že přecházíme na nový, velice atraktivní modul, že všechno budeme školit elektronicky, budeme to dávat na sítě, buďto to bude na YouTube nebo na tom TikToku, nebo jak se tomu říká.

Tak už si nejsem úplně jist, jestli je toto školení charakteru, na který jsme byli zvyklí a kterým jsme byli schopni operativně reagovat právě na připomínky z toho - promiňte mi ten výraz zespoda - "terénu", kdy ti školitelé byli ti, kteří mají nejvyšší odborný kredit a jsou schopni právě reagovat na tyto předmětné připomínky z terénu.

Takže jenom bych chtěl, abyste se i tímto zabývali, a nad tímto zamysleli, a prosím, aby všechna legislativa v souvislosti ve vztahu k obcím a samosprávným celkům zůstala na vnitru.

