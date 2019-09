Piráti chtějí pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku. Odmítnutí MPSV považují za absurdní

Piráti proto připravili návrh na odstupňování navýšení i těm rodičům, kteří příspěvek už vyčerpali, ale jejich děti nejsou starší čtyř let. K novele připravili Piráti také valorizační kalkulačku, na níž si mohou rodiče už dnes spočítat, o kolik by se mohl zvýšit jejich rodičovský příspěvek po roce 2021. V tomto roce by se měl dle návrhu Pirátů začít valorizovat od částky 300 tisíc korun, kterou chce vláda začít vyplácet od roku 2020.

„Aby za několik let opět nedošlo k handrkování o skokové navýšení, chceme do zákona začlenit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku od roku 2021. Bude fungovat obdobně jako u důchodů, ale v měsíčním intervalu. Celková částka nároku na rodičovský příspěvek by se vypočítala jen jednou, a to při podání žádosti. Při případných změnách doby pobírání nebo příjemce by se neměnila. Obecně jako Piráti zastáváme názor, že zákon by neměl stanovovat pevnou částku, ale měl by reflektovat inflaci a růst mezd tak, aby reálná výše příspěvku zůstávala stejná. Ve výsledku se pak uleví i Parlamentu ČR, který nebude muset téma opakovaně řešit,“ vysvětlila poslankyně Olga Richterová.

