Babiš po blackoutu: Máme zločineckou vládu, co nikdy neřekne pravdu

Andrej Babiš hned v úvodu videa ostře zkritizoval vládu v souvislosti s výpadkem elektřiny: „Po pátečním blackoutu jsem přesvědčen, že máme zločineckou, nekompetentní vládu, která vám nikdy neřekne pravdu a zase jenom mlží,“ uvedl ve svém facebookovém videu.

Blackout jako důsledek zelené politiky EU

Následně zkritizoval vyjádření ministra průmyslu a spojil výpadky elektřiny s politikou Evropské unie: „Ty komentáře jsou neuvěřitelné. Nešťastník ministr průmyslu udělá tiskovku a říká, že to nemá nic společného s Green Dealem. No to určitě. Budu se vám snažit teď říct tu pravdu. Je jasné, že blackout ve Španělsku a blackout v České republice je důsledkem šílené zelené politiky Ursuly von der Leyenové a Timmermanse, kterým Fiala v rámci předsednictví políbil prsten a dostal pochvalu,“ pokračoval šéf hnutí ANO.

Babiš se vrací do roku 2017, kdy měly transformátory ČEPS pomoci zvládat přetoky proudu z Německa. Tvrdí, že po jejich poruše stát ale nijak nereagoval: „Vysvětlím, jak to vše je. Vrátíme se do roku 2017. Titulek novin zní: ČEPS krotí divoký proud z Německa, spustil nové obří transformátory. Čtyři obří transformátory pomohou zvládat neplánované nápory elektřiny z Německa a zajistí bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy v Česku. To jsou zařízení, že když teče elektřina nekontrolovaně, protože svítí a fouká vítr z Německa, že se to dá ovlivnit. A víte, co se stalo? 2. 11. v ČEPSu v noci bouchla v Hradci u Kadaně jedna ze čtyřech těchto jednotek. A víte, co se po 2. 11. stalo, to je od té doby 9 měsíců, nic. Není to opravené, takže neudělali nic,“ poukázal.

Poté ve videu ukazuje mapy a plán přenosové a distribuční soustavy. Podle něj selhal nejen technický dohled, ale i samotné plánování. Kritizuje, že stát neřešil přetoky energie přicházející z Německa a z Polska a nevybudoval potřebná regulační zařízení na obou vstupech do české přenosové sítě. Zmiňuje, že v oblasti Severního moře fouká vítr a svítí slunce, a právě odtud se energie dostává přes Německo a Polsko až do Česka.

Podle údajů, které ve videu prezentuje, měl ČEPS na 4. července naplánovaný příliv 785 MW z Německa, ale ve skutečnosti dorazilo 1693 MW. Z Polska mělo přijít 862 MW, ale dorazilo 1405 MW.

Babiš tvrdí, že vedení ČEPS situaci bagatelizuje, a zopakoval, že blackout je výsledkem neřízené zelené politiky, chybné údržby i špatného plánování. „Problém je zelené šílenství z Německa, nikdo to nevypnul a ještě k tomu podělali plánování i údržbu. Takže všechno,“ konstatoval.

Vláda ohrožuje naši bezpečnost

Andrej Babiš cituje dále článek z médií, který podle něj přesně popisuje, že vláda kolem blackoutu rozjela nebezpečnou dezinformační hru. Dodává, že důsledky výpadku ohrožují každodenní bezpečí obyvatel, a ostře kritizuje zasedání Bezpečnostní rady státu. „Ano, oni ohrožují naši bezpečnost. Ti lidé, kteří zůstali ve výtazích nebo v metru, to se může vše opakovat. Byla Bezpečnostní rada státu – samí ekonomičtí analfabeti. Analfabeti. A co rozhodli? Místo toho, aby okamžitě to řešili a ptali se šéfa ČEPSu, jak je možné, že ten drát tam není rozdvojený – a už to tak mají tak sedm let. Proč to neřekli? Nechtěli.“

Diváky upozorňuje také na hospodaření státní společnosti ČEPS, jejíž výdělky podle něj vláda zneužívá. Babiš tvrdí, že náklady na provoz firmy jdou na vrub občanů, zatímco stát z ní čerpá obrovské částky.

V souhrnu Babiš klade přímou vinu za výpadek elektřiny na vládu a její ministry. Tvrdě kritizuje postup státu i komunikaci médií. Občanům vzkazuje, že přestože ponesou následky, žádné odškodnění nedostanou. „Ta odpovědnost jde za touto vládou, za ministrem průmyslu. A teď nevím, kdo to více podělal. Jestli Síkela, který nakoupil předraženě Net4Gas, nebo tenhle komik, co je tam teďka, co tam vykládá nesmysly. To je ta pravda, vážení. A protože samozřejmě média jsou na jejich straně, tak jsme se dostali do situace, že vám nic neřeknou. A byl vyhlášen nouzový stav – proč? Aby vás odrbali. Takže vy všichni, kteří máte škodu kvůli tomuto blackoutu, který způsobila tato vláda a samozřejmě ČEPS, tak nedostanete nic. Budou se snažit vás zase odrbat.“

„Já si už připadám jako disident tady. Ale je zajímavé, že samozřejmě, že před blížícími se volbami a tím, že máme nějaké preference, dostáváme tyto informace. Takže můžete se spolehnout, že to, co já říkám, je pravdivé. Žádejte od premiéra, ať to vysvětlí, jak to tedy je. Byl to blackout, nezvládli to, ohrozili naši bezpečnost. A tahle vláda, samozřejmě, za to období, co tam je, ohrožuje naše životy a musí skončit. Doufám, že každý normální člověk, který sleduje politiku, si to musí uvědomit,“ zakončuje předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš.